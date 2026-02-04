UGC NET Result December 2025: UGC-NET दिसंबर 2025 रिजल्ट ugcnet.nta.nic.in पर जारी, 5,108 अभ्यर्थियों ने हासिल किया JRF

संक्षेप: UGC-NET December 2025 Results: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) दिसंबर 2025 का परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया है।

Feb 04, 2026 10:26 pm IST

UGC NET Result December 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) दिसंबर 2025 का परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया है। बुधवार, 4 फरवरी 2026 को जारी इस परिणाम ने देश भर के लाखों शोधार्थियों और सहायक प्रोफेसर बनने की चाह रखने वाले युवाओं का इंतजार खत्म कर दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

यह परीक्षा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 85 विभिन्न विषयों में आयोजित की गई थी। परीक्षार्थी अब आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

यूजीसी-नेट दिसंबर 2025 परीक्षा यूजीसी-नेट दिसंबर 2025 परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में किया गया था। यह परीक्षा 31 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 7 जनवरी 2026 तक कुल 6 दिनों तक चली। देश के 283 शहरों में बनाए गए 663 परीक्षा केंद्रों पर 11 शिफ्टों में इस विशाल परीक्षा को संपन्न कराया गया।

रजिस्ट्रेशन और भागीदारी के आंकड़े इस वर्ष परीक्षा के लिए पंजीकरण और उपस्थिति के आंकड़ों में भारी उत्साह देखा गया:

कुल रजिस्टर्ड अभ्यर्थी: 9,93,702 उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था।

लैंगिक भागीदारी: कुल आवेदकों में 58.91% महिलाएं (5,85,400), 41.08% पुरुष (4,08,245) और 57 थर्ड जेंडर अभ्यर्थी शामिल थे।

उपस्थिति: रजिस्टर्ड उम्मीदवारों में से कुल 7,35,614 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए।

परिणाम: कौन हुआ सफल? एनटीए द्वारा जारी रिजल्ट के अनुसार, परीक्षा के परिणाम को तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर: कुल 5,108 उम्मीदवारों ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और सहायक प्रोफेसर की पात्रता हासिल की है।

असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी प्रवेश: कुल 54,713 अभ्यर्थी सहायक प्रोफेसर और पीएचडी में प्रवेश के लिए योग्य पाए गए हैं।

केवल पीएचडी: 1,17,058 उम्मीदवारों ने केवल पीएचडी (Ph.D. only) के लिए अर्हता प्राप्त की है।

UGC NET Result 2025: यूजीसी नेट रिजल्ट 2025 कैंडिडेट कैसे चेक करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद कैंडिडेट को होम पेज पर यूजीसी नेट रिजल्ट 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको लॉगिन डिटेल्स डालनी होगी।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा।

5. अब आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लीजिए।