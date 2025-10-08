UGC : Which Universities Are Offering ODL distance and Online Courses UGC approves 101 universities check list UGC : कौन से विश्वविद्यालय कराएंगे डिस्टेंस व ऑनलाइन कोर्स, यूजीसी ने जारी की 101 यूनिवर्सिटी की लिस्ट, Career Hindi News - Hindustan
UGC : कौन से विश्वविद्यालय कराएंगे डिस्टेंस व ऑनलाइन कोर्स, यूजीसी ने जारी की 101 यूनिवर्सिटी की लिस्ट

UGC ODL Online Courses University List 2025: यूजीसी ने ओपन व डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) और ऑनलाइन मोड से कोर्स कराने वाले विश्वविद्यालयों और संस्थानों की लिस्ट जारी कर दी है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए इनमें दाखिला मिलेगा।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 8 Oct 2025 12:04 PM
UGC ODL Online Courses University List 2025: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने जुलाई-अगस्त से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए ओपन व डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) और ऑनलाइन मोड से कोर्स कराने वाले विश्वविद्यालयों और संस्थानों की लिस्ट जारी कर दी है। यूजीसी की लिस्ट के मुताबिक 101 विश्वविद्यालय और 20 कैटेगरी-1 संस्थान ओडीएल कोर्स, 113 विश्वविद्यालय ऑनलाइन कोर्स और 13 ऑनलाइन लर्निंग (ओएल) कोर्स करवाएंगे।

ओपन डिस्टेंस व ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन देने वाले वाले विश्वविद्यालयों और संस्थानों को दाखिला प्रक्रिया में यूजीसी के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। कोर्स करने की योग्यता, दाखिले का मोड, कोर्स की अवधि, क्रेडिट वगैरह सभी चीजों में यूजीसी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। आयोग ने मान्यता प्राप्त ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 15 अक्टूबर घोषित की है।

इसके अलावा, केंद्रीय, राज्य या प्राइवेट विश्वविद्यालयों को मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन और यात्रा एवं पर्यटन विषयों के तहत आने वाले स्नातक, स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स ऑफर करने के लिए एआईसीटीई से पूर्व अनुमति या एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि डीम्ड-टू-बी विश्वविद्यालयों को ओडीएल और/या ऑनलाइन मोड में ऐसे कोर्स को कराने के लिए एआईसीटीई से पूर्व अनुमति या एनओसी लेनी होगी।

आधिकारिक सूचना में कहा गया है, 'उच्च शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020, इसके संशोधनों और यूजीसी तथा अन्य वैधानिक/नियामक निकायों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य निर्देशों/सूचनाओं में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का कड़ाई से पालन करेगा।'

विश्वविद्यालयों व संस्थानों के नाम, जानिए किन विश्वविद्यालयों को मंजूरी मिली है

आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, गुंटूर

श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, तिरूपति

योगी वेमना विश्वविद्यालय

आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

एपी जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरूपति

अरुणाचल प्रदेश राजीव गांधी विश्वविद्यालय

कृष्ण कांता हंडिकि राज्य मुक्त विश्वविद्यालय

गुवाहाटी विश्वविद्यालय

तेजपुर विश्वविद्यालय

नालन्दा खुला विश्वविद्यालय

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

पं. सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़

डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़

मैट्स यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़

दिल्ली विश्वविद्यालय

जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, अहमदाबाद

गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, गुजरात

गुरु जंबेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हरियाणा

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, हरियाणा

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय

शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज, हिमाचल प्रदेश

कश्मीर विश्वविद्यालय

जम्मू विश्वविद्यालय

झारखण्ड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय

अर्का जैन विश्वविद्यालय, झारखंड

जैन विश्वविद्यालय, कर्नाटक

कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय

स्वामी विवेकानन्द योग अनुसंधान संस्थान, कर्नाटक

कालीकट विश्वविद्यालय, केरल

केरल विश्वविद्यालय

श्रीनारायणगुरु मुक्त विश्वविद्यालय, केरल

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश

जीवाजी विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश

एम. पी. भोज विश्वविद्यालय

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र

श्रीमती नाथीबाई दामोदर थैकर्सी महिला विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र

शिवाजी विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय

मुंबई विश्वविद्यालय

कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र

अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, महाराष्ट्र

एमआईटी कला डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेघालय

संबलपुर विश्वविद्यालय, ओडिशा

उत्कल विश्वविद्यालय, ओडिशा

ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय

श्री श्री विश्वविद्यालय, ओडिशा

फकीर मोहन विश्वविद्यालय, ओडिशा

महाराजा श्रीराम चंद्र भांजा देव विश्वविद्यालय, ओडिशा

पांडिचेरी विश्वविद्यालय

चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, पंजाब

जगत गुरु नानक देव पंजाब स्टेट यूनिवर्सिटी

लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पंजाब

पंजाबी विश्वविद्यालय, पंजाब

देश भगत विश्वविद्यालय, पंजाब

जैन विश्व भारती संस्थान, राजस्थान

जगन्नाथ विश्वविद्यालय, राजस्थान

जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, राजस्थान

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, राजस्थान

विवेकानन्द ग्लोबल यूनिवर्सिटी, राजस्थान

अन्नामलाई विश्वविद्यालय, तमिलनाडु

अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई

भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली

बी.एस. अब्दुर रहमान क्रिसेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नई

कलासलिंगम एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड हायर एजुकेशन, श्रीविल्लिपुथुर

मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय, तिरुनेलवेली

तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी, चेन्नई

मद्रास विश्वविद्यालय

सत्यबामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नई

मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय

वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज

समुद्री शिक्षा एवं प्रशिक्षण अकादमी, तमिलनाडु

भारथिअर विश्वविद्यालय, तमिलनाडु

पेरियार विश्वविद्यालय, तमिलनाडु

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी,हैदराबाद

आईसीएफएआई फाउंडेशन फॉर हायर एजुकेशन, तेलंगाना

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, तेलंगाना

काकतीय विश्वविद्यालय, तेलंगाना

माता त्रिपुरा सुंदरी मुक्त विश्वविद्यालय, त्रिपुरा

एमिटी यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश

स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश

राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय

मंगलायतन विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश

इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश

शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उत्तर प्रदेश

तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश

आईआईएमटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय

पतंजलि विश्वविद्यालय, उत्तराखंड

नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल

रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल

कल्याणी विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल

उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल

बर्दवान विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल

इससे पहले यूजीसी ने उन 54 राज्य निजी विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी किया था जिन्होंने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 13 के तहत डिटेल्स जमा नहीं की। ये शैक्षणिक संस्थान यूजीसी के सेल्फ पब्लिक डिस्क्लोजर नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। जून 2024 में आयोग की ओर से जारी किए गए इन दिशानिर्देशों के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों को अपनी वेबसाइटों पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करनी होगी। जानकारी आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए और इसके लिए लॉगिन या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यूजीसी की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि निजी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया था कि वह अपने संस्थानों की पूरी जानकारी आयोग को भेजें। इसके लिए एक फार्मेट भी भेजा गया था। इस सूची में बिहार के भी तीन विश्वविद्यालय हैं। इनमें एक पटना, दूसरा वैशाली और तीसरा मधुबनी में है। यूजीसी ने पूछा था कि उनका मुख्यालय कहां है, विवि की वेबसाइट, उनकी ईमेल आईडी, विवि के अधिकारियों की पूरी जानकारी, विवि कब स्थापित हुआ, विवि में कितने कॉलेज हैं, विवि में चलने वाले कोर्स, यूजी और पीजी में कितने छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं, किस वर्ग से कितने छात्रों का दाखिला हुआ है, परीक्षाओं की स्थिति क्या है।

इनमें कृष्णगुरु आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, एमिटी विश्वविद्यालय, रूपसपुर, डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, ब्लॉक-भगवानपुर, महर्षि प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पोस्ट: मंगला, गांधीनगर विश्वविद्यालय, गाँव: मोती भोयान, आदि शामिल हैं।

