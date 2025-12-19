Hindustan Hindi News
एडमिशन लेने से पहले पढ़ लें ये खबर, UGC ने बताईं यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र की नकली यूनिवर्सिटियां

संक्षेप:

UGC ने छात्रों को एडमिशन से पहले सतर्क रहने की चेतावनी दी है। यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में चल रही फर्जी यूनिवर्सिटियों की लिस्ट जारी की गई है, जहां से मिली डिग्री मान्य नहीं होगी।

Dec 19, 2025 03:13 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
उच्च शिक्षा के नाम पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले फर्जी संस्थानों को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सख्त चेतावनी जारी की है। आयोग ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे कर्नाटक, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में चल रही फर्जी यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेने से बचें। UGC ने साफ कहा है कि इन तथाकथित विश्वविद्यालयों की डिग्रियां न तो मान्य हैं और न ही नौकरी या आगे की पढ़ाई में काम आएंगी।

क्या होती हैं फर्जी यूनिवर्सिटियां

UGC के अनुसार, फर्जी यूनिवर्सिटियां वे संस्थान हैं जिन्हें न तो UGC की मान्यता मिली है और न ही वे UGC एक्ट 1956 की धारा 2(एफ) या धारा 3 के तहत मान्य हैं। ये संस्थान खुद को “यूनिवर्सिटी” बताकर छात्रों को गुमराह करते हैं, जबकि इन्हें AICTE या किसी अन्य नियामक संस्था की भी अनुमति नहीं होती। ऐसे संस्थानों द्वारा दी गई डिग्री या डिप्लोमा कानूनी रूप से अमान्य होते हैं और इनका किसी भी सरकारी या निजी नौकरी, उच्च शिक्षा या आधिकारिक काम में कोई महत्व नहीं होता।

तीन राज्यों में सक्रिय फर्जी संस्थान

UGC ने अपने ताजा नोटिस में बताया है कि फिलहाल तीन ऐसे अनधिकृत संस्थान अलग-अलग राज्यों में सक्रिय हैं, नेशनल बैकवर्ड कृषि विद्यापीठ, सोलापुर (महाराष्ट्र) एस. के. चौल्टरी, तुमकुर (कर्नाटक), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सॉल्यूशन (NIMS), दिल्ली। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये तीनों संस्थान मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय नहीं हैं।

UGC की सख्त अपील

UGC ने अपने आधिकारिक नोटिस में कहा, “छात्रों, अभिभावकों और आम जनता को सतर्क किया जाता है कि वे इन स्व-घोषित संस्थानों में प्रवेश न लें। ऐसे संस्थानों में दाखिला लेना छात्रों के करियर को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है।” आयोग ने यह भी कहा कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी चुनते समय उसकी मान्यता की जांच करना बेहद जरूरी है।

27 अक्टूबर 2025 तक की फर्जी यूनिवर्सिटियों की सूची जारी

UGC ने 27 अक्टूबर 2025 तक की फर्जी यूनिवर्सिटियों की विस्तृत सूची भी साझा की है। इस सूची में सबसे ज्यादा संस्थान दिल्ली और उत्तर प्रदेश से हैं। दिल्ली में AIIPHS, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, व्यावसायिक विश्वविद्यालय, विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी, अध्यात्मिक विश्वविद्यालय और कई अन्य संस्थान शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में गांधी हिंदी विद्यापीठ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी (ओपन), भारतीय शिक्षा परिषद और महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम सूची में दर्ज है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, कर्नाटक और केरल में भी कई फर्जी संस्थान चिन्हित किए गए हैं।

पहले भी जारी हो चुकी है चेतावनी

UGC ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की चेतावनी जारी की गई हो। इससे पहले भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और केरल में संचालित फर्जी संस्थानों को लेकर छात्रों को अलर्ट किया जा चुका है।

