यूजीसी फीस रिफंड पर सख्त, छिन सकती है विश्वविद्यालयों की मान्यता, राज्यपालों से दखल की अपील
यूजीसी ने कहा कि इस तरह के उल्लंघन न केवल छात्रों के अधिकारों का हनन करते हैं, बल्कि उच्च शिक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को भी कमजोर करते हैं।
यदि कोई छात्र निर्धारित अवधि के अंदर अपना एडमिशन रद्द करता है या किसी दूसरे संस्थान में स्थानांतरण कराता है, तो संस्थान को उसकी पूरी फीस वापस करनी होगी। इसमें केवल ट्यूशन फीस ही नहीं, बल्कि प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, खेल शुल्क और विकास शुल्क सहित सभी प्रकार के शुल्क शामिल हैं। इसको लेकर यूजीसी ने सभी विवि को स्मार पत्र भेजा है।
आयोग की सचिव प्रोफेसर श्यामा रथ ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के राज्यपालों के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखकर उनसे हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि सभी उच्च शिक्षण संस्थान फीस वापसी नीति का सख्ती से पालन करें। पत्र में चेतावनी दी गई है कि नियम तोड़ने वाले संस्थानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अनुदान रोकना और संबद्धता वापस लेने की सिफारिश तक शामिल है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूरी फीस का मतलब है कि कोई भी शुल्क नहीं काटा जाएगा।
कितने समय के भीतर नामांकन रद्द कराने पर मिलेगी पूरी फीस : अधिसूचना के अनुसार प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि से 15 दिन या अधिक पहले प्रवेश रद्द करने पर 100 प्रतिशत फीस वापस, 15 दिन से कम समय पर 90 प्रतिशत, अंतिम तिथि के 15 दिन बाद 80 प्रतिशत, 30 दिन से कम लेकिन 15 दिन से अधिक समय पर 50 प्रतिशत और 30 दिन से अधिक समय पर कोई भी राशि वापस नहीं की जाएगी। कई विश्वविद्यालयों में अब भी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। इसी को देखते हुए यूजीसी ने निर्देश दिए हैं।
क्या-क्या हो सकती है दंडात्मक कार्रवाई
आयोग ने साफ किया है कि जो भी संस्थान फीस वापसी नीति का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें उच्च शिक्षण संस्थान को दी जाने वाली अनुदान सहायता रोकना, संस्थान को आयोग की सहायता योजना के लिए अपात्र घोषित करना, आयोग की वेबसाइट पर संस्थान के नाम की सार्वजनिक घोषणा करना, कॉलेज की स्थिति में संबद्ध विवि से संबद्धता वापस लेने की सिफारिश करना और विवि की स्थिति में राज्य या केंद्र सरकार को उचित कार्रवाई की सिफारिश करना शामिल है।
यूजीसी ने कहा है कि इससे पहले भी अधिसूचना जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए थे कि यदि कोई छात्र निर्धारित समय सीमा में प्रवेश रद्द करता है, तो उसे पूरी फीस वापस की जानी चाहिए। लेकिन इन निर्देशों के बावजूद कई संस्थानों द्वारा नियमों को दरकिनार किया जा रहा है। आयोग ने बताया कि उसने छात्रों की शिकायतों को संस्थानों तक भेजने और परामर्श बैठकें बुलाने सहित कई प्रयास किए, लेकिन इनका कोई असर नहीं हुआ।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी