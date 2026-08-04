Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

UGC : पीजी छात्रों को 2 वर्ष तक मिलेंगे सालाना 1.5 लाख रुपये, यूजीसी की 2 स्कॉलरशिप पाने का मौका

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, पटना, कार्यालय संवाददाता
Follow us on Google News
share

UGC scholarship : यूजीसी ने पीजी के छात्रों के लिए आवश्यक सूचना जारी की है। नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज (एनएसपीजी) योजना के तहत पात्र छात्रों को दो साल तक सालाना 1.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

ugc
यूजीसी

UGC scholarship : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) के छात्रों के लिए आवश्यक सूचना जारी की है। नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज (एनएसपीजी) योजना के तहत पात्र छात्रों को दो साल तक सालाना 1.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) जल्द ही खोला जाएगा। यूजीसी ने कहा है कि ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख अलग से दी जाएगी। इस योजना का लाभ उन्हीं छात्रों को मिलेगा, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कॉलेज में नियमित (रेगुलर- फुल टाइम) पीजी कोर्स के प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है और जिनकी आयु 30 वर्ष से कम है।

यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे अपने नोडल अधिकारियों के माध्यम से आवेदन मिलने के 15 दिनों के भीतर उनकी जांच कर स्वीकृत या अस्वीकृत करेंगे, ताकि छात्रों को पोर्टल बंद होने से पहले आवेदन में हुई गलतियों को सुधारने का पर्याप्त समय मिल सके।

ये भी पढ़ें:4 साल की ग्रेजुएशन के बाद 1 साल में करें PG, अब ऑनलाइन ODL का ऑप्शन भी
ये भी पढ़ें:4 साल की ग्रेजुएशन के बाद सीधा PhD पर विवाद
ये भी पढ़ें:NET पास करने के बाद भी क्यों नहीं मिल रहा JRF, सरकार के जवाब पर भड़के थरूर

scholarships.gov.in पर करना होगा आवेदन

यूजीसी ने छात्रों को आधिकारिक पोर्टल scholarships.gov.in पर नजर रखने की सलाह दी है। यूजीसी से छात्रों को आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और बैंक खाता विवरण जैसे दस्तावेज तैयार रखने और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी है, क्योंकि किसी भी त्रुटि या देरी की स्थिति में उनका आवेदन अस्वीकृत होने की संभावना रहती है।

ईशान उदय स्कॉलरशिप के लिए आवेदन जल्द शुरू होंगे

ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है जो खास तौर पर पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए चलाई जाती है ताकि वे बिना आर्थिक परेशानी के उच्च शिक्षा पूरी कर सकें। ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप योजना पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों के लिए है। इस योजना के तहत पात्र छात्रों को उनके कोर्स के आधार पर हर साल 10 हजार रुपये से लेकर 80 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलेगी.यह सहायता तीन से पांच साल तक दी जाएगी। ईशान उदय स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने वाले छात्र ने पूर्वोत्तर क्षेत्र से 12वीं कक्षा पास की हो और रेगुलर यूजी कोर्स के पहले वर्ष में दाखिला लिया हो। छात्र के परिवार की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
UGC Scholarship
Hindi News के साथ करियर सेक्शन में पढ़ें लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें। हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।