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UGC : यूजीसी का फैसला, बिना आधार लिंक के नहीं मिलेगी यूजीसी की छात्रवृत्ति व फेलोशिप

Apr 07, 2026 07:28 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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यूजीसी की ओर से जारी निर्देश के अनुसार डीबीटी के तहत छात्रवृत्ति और फेलोशिप का भुगतान अब पूरी तरह एबीपी प्रणाली के जरिए किया जाएगा। इसके लिए सभी लाभार्थियों को अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग कराना अनिवार्य होगा।

UGC : यूजीसी का फैसला, बिना आधार लिंक के नहीं मिलेगी यूजीसी की छात्रवृत्ति व फेलोशिप

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने (यूजीसी) ने अपनी सभी फेलोशिप और छात्रवृत्ति योजनाओं के वितरण में आधार-आधारित भुगतान (एबपी) प्रणाली को अनिवार्य कर दिया है। अब यूजीसी की सभी छात्रवृत्तियां और फेलोशिप सिर्फ आधार से लिंक बैंक खातों के माध्यम से ही जारी की जाएंगी। यूजीसी की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के तहत छात्रवृत्ति और फेलोशिप का भुगतान अब पूरी तरह एबीपी प्रणाली के जरिए किया जाएगा। इसके लिए सभी लाभार्थियों को अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग कराना अनिवार्य होगा।

साथ ही, आधार की जानकारी को स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप मैनेजमेंट पोर्टल (एसएफएमपी) पर भी अपडेट करना जरूरी है। यूजीसी ने सभी नोडल अधिकारियों और लाभार्थी छात्रों को निर्देश दिया है कि वे 15 अप्रैल तक एसएफएमपी पोर्टल पर आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी कर लें। इसके बाद नोडल अधिकारियों को 20 अप्रैल तक आधार विवरण का सत्यापन और अनुमोदन करना होगा, ताकि वित्तीय वर्ष 2026-27 में समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि जिन लाभार्थी छात्रों ने अपने बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं किया है या एसएफएमपी पोर्टल पर सही जानकारी अपडेट नहीं की है, उन्हें छात्रवृत्ति/ फेलोशिप के भुगतान में देरी या रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों को यह भी सलाह दी गई है कि वे अपने बैंक खाते को सक्रिय रखें और यह सुनिश्चित करें कि बैंक और पोर्टल पर दर्ज आधार संबंधी सभी विवरण आधिकारिक रिकॉर्ड से मेल खाते हों। आधार अपडेट से संबंधित विस्तृत गाइड एसएफएमपी पोर्टल पर उपलब्ध है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्या के समाधान के लिए netjrf-ugc@ni c.in पर संपर्क किया जा सकता है।

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इग्नू: जनवरी सत्र में अब 10 अप्रैल तक करें आवेदन

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जनवरी 2026 सत्र के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) और ऑनलाइन कार्यक्रमों में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 अप्रैल कर दी है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 30 मार्च थी। इच्छुक उम्मीदवार ओडीएल कार्यक्रमों के लिए ignouadmission.samarth.edu.in और ऑनलाइन कोर्स के लिए ignouiop.samarth.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि यह विस्तार केवल नए आवेदक करने वाले अभ्यर्थियों पर लागू होगा। हालांकि, सर्टिफिकेट कोर्स और सेमेस्टर आधारित कार्यक्रमों पर यह छूट लागू नहीं होगी।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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