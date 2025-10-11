UGC : यूजीसी ने बिहार के 3 में से दो विश्वविद्यालय डिफॉल्टर लिस्ट से हटाए
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने राज्य के जिन तीन निजी विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर की श्रेणी में शामिल किया था, उसमें एमिटी यूनिवर्सिटी पटना व संदीप यूनिवर्सिटी का नाम वापस कर लिया गया है। अब सिर्फ डॉ. सीवी रमन यूनिवर्सिटी का नाम डिफॉल्टर की सूची में रह गया है। यूजीसी ने देश की 54 निजी विश्वविद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। पारदर्शिता से जुड़े नए नियमों का पालन नहीं करने के चलते यह कदम उठाया गया था। इन दोनों विश्वविद्यालय ने यूजीसी के तय फार्मेट में प्रमाणित दस्तावेज जमा कर दिया है। पूर्व में इन दोनों विवि ने दस्तावेज समय पर जमा नहीं किया था। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए आयोग ने सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
यूजीसी का कहना है कि निजी विश्वविद्यालयों को हर साल तय फार्मेट में प्रमाणित दस्तावेज जमा करना होता है। इसमें नामांकन से संबंधित विवरण, डिग्री की मान्यता, शैक्षणिक गतिविधियां और फैकल्टी की स्थिति शामिल होती है। यूजीसी ने इसे अपनी वेबसाइट पर भी डाल दिया है।
यूजीसी की तरफ से 2024 में जारी गाइडलाइन के मुताबिक हर यूनिवर्सिटी को अपनी वेबसाइट पर कोर्स, फैकल्टी, रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस और गवर्नेंस से जुड़ी जानकारी अपलोड करनी होती है। यह जानकारी आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए और किसी भी तरह के लॉगइन या पंजीयन की जरूरत नहीं होनी चाहिए।