UGC : यूजीसी ने बिहार के 3 में से दो विश्वविद्यालय डिफॉल्टर लिस्ट से हटाए

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने राज्य के जिन तीन निजी विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर की श्रेणी में शामिल किया था, उसमें एमिटी यूनिवर्सिटी पटना व संदीप यूनिवर्सिटी का नाम वापस कर लिया गया है। अब सिर्फ डॉ. सीवी रमन यूनिवर्सिटी का नाम डिफॉल्टर की सूची में रह गया है। यूजीसी ने देश की 54 निजी विश्वविद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। पारदर्शिता से जुड़े नए नियमों का पालन नहीं करने के चलते यह कदम उठाया गया था। इन दोनों विश्वविद्यालय ने यूजीसी के तय फार्मेट में प्रमाणित दस्तावेज जमा कर दिया है। पूर्व में इन दोनों विवि ने दस्तावेज समय पर जमा नहीं किया था। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए आयोग ने सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।