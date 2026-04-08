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विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों को रोज 5 घंटे पढ़ाना होगा, UGC के नियम के मुताबिक 40 घंटे का शैक्षिक कार्य अनिवार्य

Apr 08, 2026 05:45 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मुजफ्फरपुर
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बिहार के विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों के लिए प्रतिदिन कम से कम पांच घंटे कक्षाओं में पढ़ाना अनिवार्य होगा। लोकभवन ने सर्वोच्च अदालत के आदेशों ओर यूजीसी के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा है कि इसे विश्वविद्यालयों में पूरी तरह लागू किया जाए।

विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों को रोज 5 घंटे पढ़ाना होगा, UGC के नियम के मुताबिक 40 घंटे का शैक्षिक कार्य अनिवार्य

बिहार के विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों के लिए प्रतिदिन कम से कम पांच घंटे कक्षाओं में पढ़ाना अनिवार्य होगा। लोकभवन ने मंगलवार को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को भेजे गए निर्देश में लोकभवन ने कहा है कि शिक्षकों को सप्ताह में 40 घंटे का शैक्षिक कार्य हर हाल में पूरा करना होगा। इसके लिए प्राध्यापकों को किसी दिन कॉलेज या विभाग में पांच घंटे से अधिक समय भी देना पड़े तो दें। यह शेड्यूल एक सेमेस्टर में कम से कम 30 सप्ताह या 180 दिन के शैक्षिक कार्य के लिए होगा। निर्देश सहायक प्राध्यापक से लेकर प्राध्यापकों तक के लिए लागू होगा।

लोकभवन ने सर्वोच्च अदालत के आदेशों ओर यूजीसी के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा है कि इसे विश्वविद्यालयों में पूरी तरह लागू किया जाए। बीआरएबीयू के कॉलेजों और पीजी विभागों में हाजिरी बनाने के लिए बायोमेट्रिक मशीन लगायी जा चुकी है। हालांकि, कई विभागों और कॉलेजों में यह काम नहीं कर रही है। इससे पहले, बीआरएबीयू में शिक्षकों को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक विभाग में रहने का आदेश जारी हुआ था। हालांकि, इस पर अमल नहीं हो सका।

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बिहार के मॉडल स्कूलों में शिक्षक बनने को लाने होंगे 100 अंक

मॉडल स्कूल में शिक्षक बनना आसान नहीं होगा। शिक्षा विभाग ने तय किया है कि इन विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए कुल 100 अंक लाने होंगे। यहीं नहीं शिक्षकों को साक्षात्कार से भी गुजरना होगा। जिले के मॉडल विद्यालयों में शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया अंक आधारित और कई स्तरों पर होगी। जिले भर से कुल 153 शिक्षकों का चयन किया जाएगा। सभी मापदंडों पर पूर्ण रूप से फिट बैठने वाले शिक्षकों का चयन होगा। आवेदन करने वाले शिक्षकों का मूल्यांकन चार प्रमुख बिंदुओं शैक्षणिक योग्यता, शिक्षण अनुभव, पूर्व प्रदर्शन और व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। साक्षात्कार की जिम्मेदारी पांच सदस्यीय समिति को दी गई है। इस चयन समिति में उप विकास आयुक्त (डीडीसी), जिलाधिकारी (डीएम) द्वारा नामित महिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ), जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य और डीएम द्वारा मनोनीत केन्द्रीय विद्यालय (केवि), नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल के प्राचार्य शामिल होंगे। डीडीसी चयन समिति के अध्यक्ष होंगे। वहीं डीईओ सदस्य सचिव होंगे। बाकी तीन चयन समिति के सदस्य होंगे।

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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