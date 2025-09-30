UGC notices to 54 private universities across India for failing to follow public self-disclosure guidelines list UGC : देश की 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर यूजीसी की कड़ी नजर, यह नियम न मानने पर नोटिस, देखें लिस्ट, Career Hindi News - Hindustan
UGC : देश की 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर यूजीसी की कड़ी नजर, यह नियम न मानने पर नोटिस, देखें लिस्ट

यूजीसी ने देश भर के 54 निजी विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी किया है। ये शैक्षणिक संस्थान यूजीसी के सेल्फ पब्लिक डिस्क्लोजर नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। निजी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया था कि वह अपने संस्थानों की पूरी जानकारी आयोग को भेजें।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 30 Sep 2025 01:04 PM
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देश भर के 54 निजी विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी किया है। ये शैक्षणिक संस्थान यूजीसी के सेल्फ पब्लिक डिस्क्लोजर नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। जून 2024 में आयोग की ओर से जारी किए गए इन दिशानिर्देशों के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों को अपनी वेबसाइटों पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करनी होगी। जानकारी आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए और इसके लिए लॉगिन या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यूजीसी की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि निजी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया था कि वह अपने संस्थानों की पूरी जानकारी आयोग को भेजें। इसके लिए एक फार्मेट भी भेजा गया था।

ऐसे विश्वविद्यालयों की सूची यूजीसी ने जारी की है। इस सूची में बिहार के भी तीन विश्वविद्यालय हैं। इनमें एक पटना, दूसरा वैशाली और तीसरा मधुबनी में है। यूजीसी ने पूछा था कि उनका मुख्यालय कहां है, विवि की वेबसाइट, उनकी ईमेल आईडी, विवि के अधिकारियों की पूरी जानकारी, विवि कब स्थापित हुआ, विवि में कितने कॉलेज हैं, विवि में चलने वाले कोर्स, यूजी और पीजी में कितने छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं, किस वर्ग से कितने छात्रों का दाखिला हुआ है, परीक्षाओं की स्थिति क्या है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कहना है कि प्राइवेट विश्वविद्यालय को पहले भी कई बार इन जानकारियों के लिए पत्र लिखा गया था, लेकिन उनके स्तर से अबतक कोई जवाब नहीं आया है। उन्हें कई बार ईमेल भेजकर व ऑनलाइन मीटिंग में इस संबंध में याद दिलाया गया।

ये दिशानिर्देश उच्च शिक्षा में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए हैं। विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रमों, संकाय, बुनियादी ढांचे, शोध गतिविधियों, प्रशासन और वित्त के बारे में जानकारी देनी होगी। वेबसाइट में एक सर्च की सुविधा होनी चाहिए ताकि आने वालों को जानकारी जल्दी से मिल सके।

यूजीसी का कहना है कि ये नियम छात्रों, अभिभावकों और आम जनता को सोच-समझकर चुनाव करने में मदद करते हैं। पारदर्शिता से विश्वास भी बढ़ता है और विश्वविद्यालय जवाबदेह भी रहते हैं।

ये भी पढ़ें:किसी यूनिवर्सिटी को पीएचडी एडमिशन करने से नहीं रोक सकता यूजीसी: हाईकोर्ट

ये विश्वविद्यालय कहां हैं

ये 54 विश्वविद्यालय असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में फैले हैं। गुजरात में आठ विश्वविद्यालयों के नाम शामिल हैं। इनमें गांधीनगर विश्वविद्यालय, जेजी विश्वविद्यालय, केएन विश्वविद्यालय, एमके विश्वविद्यालय, ट्रांसस्टेडिया विश्वविद्यालय, प्लास्टइंडिया इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, सुरेंद्रनगर विश्वविद्यालय और टीमलीज स्किल्स विश्वविद्यालय शामिल हैं।

विश्वविद्यालयों की प्रतिक्रिया

कुछ विश्वविद्यालयों ने यूजीसी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी है। सिक्किम अल्पाइन विश्वविद्यालय ने कहा कि उसने आवश्यक जानकारी पहले ही अपलोड कर दी है और सभी दस्तावेज यूजीसी को सौंप दिए हैं। अब वह डिफॉल्टर सूची से अपना नाम हटाने की मांग कर रहा है।

यहां देखें पूरी लिस्ट

यह रही आपके द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज़ के अनुसार,

असम

कृष्णागुरु आध्यात्मिक विश्वविद्यालय , नसात्रा, बारपेटा, असम-781307

बिहार

एमिटी विश्वविद्यालय, रूपास्पूर, बेली रोड, पटना- 801503

डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, ब्लॉक- भगवानपुर, NH-77, (पटना- मुजफ्फरपुर हाईवे), जिला- वैशाली

संदीप विश्वविद्यालय , ग्राम - सिजौल, जिला - मधुबनी - 847235, बिहार

छत्तीसगढ़

आंजनेय विश्वविद्यालय, नॉलेज विलेज, नारधा, विधान सभा के पास, रायपुर, छत्तीसगढ़-493111

देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ग्राम - सांकरा कुम्हारी, जिला

महर्षि प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पोस्ट: मंगला, बिलासपुर - 495 001

गोवा

इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च, उपासनागर, सांकुएल, एयरपोर्ट रोड, दक्षिण गोवा, गोवा - 403710

गुजरात

गांधीनगर विश्वविद्यालय , ग्राम: मोती भोयन, खत्राज-कलोल रोड, तालुका: कलोल, जिला गांधीनगर 382721, गुजरात

जे.जी. विश्वविद्यालय, उवरसद, जिला- गांधीनगर- 380054, गुजरात

के.एन. विश्वविद्यालय , एस.आर. नंबर 115, 199, 311, 201, 202, 26, श्रीमती के.एन पटेल इंटरनेशनल स्कूल, केएनपीआईएस सर्किल के पास, वोडाफोन टॉवर लेन, गुजरात

एम.के. विश्वविद्यालय, हनुमानपुरा, पाटन, गुजरात- 384265

प्लास्टइंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, डुंगरा, जीआईडीसी, वापी, जिला वलसाड - 396195

सुरेन्द्रनगर विश्वविद्यालय, श्री पंडित नत्थूलालजी व्यास टेक्निकल कैंपस, सुरेन्द्रनगर- अहमदाबाद हाईवे, कोठारिया गाँव के पास, वाधवान - 363030 पर, गुजरात

टीम लीज़ स्किल्स यूनिवर्सिट, तारसाली-वडोदरा रोड, तारसाली बाईपास, वडोदरा - 390009, गुजरात

ट्रांसस्टाडिया विश्वविद्यालय, कांकरिया गेट नंबर 3 के सामने, कांकरिया, अहमदाबाद

हरियाणा

नीलम विश्वविद्यालय , 9 कि.मी. माइलस्टोन, NH-65, कैथल 136 027, हरियाणा

झारखंड

एमिटी विश्वविद्यालय , रांची सिटी कैंपस, निवारणपुर, मेन रोड, रांची, झारखंड

एआईएसईसीटी विश्वविद्यालय , मटवारी चौक, गांधी मैदान के सामने, हजारीबाग, झारखंड

कैपिटल यूनिवर्सिटी, रांची-पटना मेन रोड, जिला- कोडरमा, झारखंड-825410

साई नाथ विश्वविद्यालय , रांची, झारखंड

कर्नाटक

श्री जगद्गुरु मुरुगराजेंद्र विश्वविद्यालय , एसजेएम कैंपस, कर्नाटक

मध्य प्रदेश

अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय , बाईपास रोड, कनहासैया तहसील- हुजूर, भोपाल, मध्य प्रदेश

आर्यावर्त विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग- 46, ग्राम झारखेड़ा, तहसील-श्यामपुर, जिला- सीहोर, मध्य प्रदेश

डॉ. प्रीति ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ग्राम दिनारा, तहसील- करेरा, जिला- शिवपुरी, मध्य प्रदेश 473665

ज्ञानवीर विश्वविद्यालय , ग्राम- मां- इमलिया, PH-20, ब्लॉक- राहतगढ़, जिला- सागर, मध्य प्रदेश

जे.एन.सी.टी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी , न्यू चौकसे नगर, लम्बखेड़ा, बेरसिया रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश

एलएनसीटी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, एलएनसीटी कैंपस, ग्राम- कनाडिया, कनाडिया रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश

महाकौशल विश्वविद्यालय , अंथखेड़ा, चरगवां रोड, पोस्ट- तिलवारा, जबलपुर, मध्य प्रदेश

महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर-482 001

मान सरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी , ग्राम गडियां एवं रतनखेड़ी, ब्लॉक- बिलकिसगंज, सीहोर, मध्य प्रदेश

शुभम विश्वविद्यालय , सेमरा सैय्यद, तहसील- हुजूर, जिला- भोपाल-462010, मध्य प्रदेश

महाराष्ट्र

अलार्ड विश्वविद्यालय, पुणे , अलार्ड नॉलेज पार्क, सर्वे नंबर 47 और 50, मरुंजी, राजीव गांधी पार्क के पास, आईटी पार्क, हिंजेवाड़ी, पुणे-411057, महाराष्ट्र

डॉ. डी.वाई. पाटिल ज्ञान प्रसार विश्वविद्यालय, पुणे, मुख्यालय संत तुकाराम नगर, पिंपरी चिंचवड, सर्वे नंबर 180/2/1 और 180/2/2, तालुका हवेली, पुणे 411018 और साथ ही ताथवड़े, पुणे, सर्वे नंबर 87/1, 88, 138/1ए, 138/1बी, 138/2बी और 62/4/3 पर

मणिपुर

एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी , ग़री, अवांग लीकाई, जिला- इम्फाल पश्चिम, मणिपुर-795140

बीर टिकेंद्रजीत विश्वविद्यालय , साउथ व्यू, कंचिपुर, इम्फाल पश्चिम, मणिपुर- 795003

मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी , एमआईयू पैलेस, ग़री, एयरपोर्ट रोड, इम्फाल-795140, मणिपुर

पंजाब

एमिटी विश्वविद्यालय , डी4, ब्लॉक- डी, सेक्टर-82 अल्फा, आईटी सिटी, एस.ए.एस. नगर, मोहाली, पंजाब

राजस्थान

ओपीजेएस विश्वविद्यालय , रावतसर, कुंजिला, तहसील-राजगढ़, जिला- चूरू, राजस्थान

सिक्किम

मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी, सिक्किम , सिंगतम कैंपस टोपाखानी लोअर चिसोपानी, सिंगतम बाज़ार, सिंगतम, जिला- पूर्वी सिक्किम, सिक्किम-737134

सिक्किम अल्पाइन विश्वविद्यालय (पूर्व में ईआईआईएलएम विश्वविद्यालय), जिला - दक्षिण सिक्किम - 737126

सिक्किम ग्लोबल टेक्निकल यूनिवर्सिटी , लिंक रोड, भूटिया बस्ती, जिला- नामची, रिलायंस के सामने, सिक्किम-737126

सिक्किम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी , पी.ओ. श्रीबादम, पी.एस. कालूक, पश्चिम सिक्किम -737 121

सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी , नामथांग, दक्षिण सिक्किम, सिक्किम-737137

त्रिपुरा

टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी , महेशखोला, ग्राम आनंदनगर, पी.एस- अम्तली, जिला पश्चिम त्रिपुरा (निजी विश्वविद्यालय)

उत्तर प्रदेश

अग्रवन हेरिटेज यूनिवर्सिटी, आगरा, उत्तर प्रदेश- 282006

एफ.एस. यूनिवर्सिटी, NH-19, बालाजी मंदिर के पास, शिकोहाबाद, उत्तर प्रदेश

मेजर एस.डी. सिंह यूनिवर्सिटी, भोजपुर, कानपुर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद- 209749, उत्तर प्रदेश

मोनड विश्वविद्यालय, कासमाबाद, पी.ओ.- पिलखुआ, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश

उत्तराखंड

माया देवी विश्वविद्यालय, NH-72, होटल द कॉम्पिटेंट पैलेस के पास, सेंट्रल होप टाउन सेलाकुई, चकराता रोड, देहरादून-248011, उत्तराखंड

माइंड पावर यूनिवर्सिटी , ग्राम- बोहराकून रोड, भीमताल, नैनीताल, उत्तराखंड

श्रीमती मंजीरा देवी विश्वविद्यालय, हितानु धनारी, डुंडा, उत्तरकाशी, उत्तराखंड

सूरजमल विश्वविद्यालय , सिरौली, किच्छा, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड - 263148

पश्चिम बंगाल

स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, बारा कंठलिया, सेवळी तेलिनी पाड़ा, उत्तर 24 परगना, बैरकपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल- 700121

UGC
