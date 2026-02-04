UGC NET Result : ugcnet.nta.nic.in पर जारी होने वाला है यूजीसी नेट रिजल्ट, देखें पिछली बार की कटऑफ
UGC NET Result december 2026 : यूजीसी नेट रिजल्ट आज कभी भी जारी हो सकता है। नेतीजे घोषित होने पर परीक्षार्थी अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तारीख डालकर सबमिट करना होगा। यूजीसी ने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET) दिसंबर 2025 परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर 2025 से लेकर 7 जनवरी 2026 तक किया गया। यह परीक्षा देशभर के विभिन्न शहरों में कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की गई। एनटीए ने 14 जनवरी 2026 को यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जाम की प्रोविजनल आंसर की को जारी किया था। उम्मीदवारों के लिए 14 से 17 जनवरी 2026 तक आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑब्जेक्शन विंडो खोली गई थी।
कटऑफ भी आएगी
रिजल्ट के साथ ही एनटीए सभी 83 विषयों के लिए अलग-अलग कट-ऑफ लिस्ट भी जारी करेगा। इसके साथ ही ‘फाइनल आंसर की’ भी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
पॉलिटिकल साइंस कटऑफ
अनारक्षित - जेआरएफ -244, असिस्टेंट प्रोफेसर 218, पीएचडी - 186
ओबीसी वर्ग- जेआरएफ - 236, असिस्टेंट प्रोफेसर 202, पीएचडी - 168
ईडब्ल्यूएस वर्ग- जेआरएफ -238 असिस्टेंट प्रोफेसर 200, पीएचडी- 160
एससी वर्ग - जेआरएफ -222, असिस्टेंट प्रोफेसर 186, पीएचडी- 160
एसटी वर्ग - जेआरएफ -218, असिस्टेंट प्रोफेसर-180 , पीएचडी-156
इतिहास
अनारक्षित - जेआरएफ 180- असिस्टेंट प्रोफेसर 162, पीएचडी - 142
ओबीसी वर्ग- जेआरएफ 172- असिस्टेंट प्रोफेसर 150 , पीएचडी 132
ईडब्ल्यूएस वर्ग- जेआरएफ -174 असिस्टेंट प्रोफेसर 150, पीएचडी- 130
एससी वर्ग - जेआरएफ -164 असिस्टेंट प्रोफेसर 140, पीएचडी-126
एसटी वर्ग - जेआरएफ - 160 असिस्टेंट प्रोफेसर 138, पीएचडी- 124
कॉमर्स
अनारक्षित - जेआरएफ -224, असिस्टेंट प्रोफेसर 194, पीएचडी - 166
ओबीसी वर्ग- जेआरएफ - 212 असिस्टेंट प्रोफेसर 174, पीएचडी- 150
ईडब्ल्यूएस वर्ग- जेआरएफ 218- असिस्टेंट प्रोफेसर 176, पीएचडी- 146
एससी वर्ग - जेआरएफ -202 असिस्टेंट प्रोफेसर 162, पीएचडी- 140
एसटी वर्ग - जेआरएफ - 188 असिस्टेंट प्रोफेसर 158, पीएचडी- 138
हिंदी
अनारक्षित - जेआरएफ - 218 असिस्टेंट प्रोफेसर 190, पीएचडी - 160
ओबीसी वर्ग- जेआरएफ - 208 असिस्टेंट प्रोफेसर 172, पीएचडी - 146
ईडब्ल्यूएस वर्ग- जेआरएफ - 210 असिस्टेंट प्रोफेसर 174, पीएचडी- 142
एससी वर्ग - जेआरएफ - 194 असिस्टेंट प्रोफेसर 160, पीएचडी- 138
एसटी वर्ग - जेआरएफ - 182 असिस्टेंट प्रोफेसर 152, पीएचडी- 134
इकोनॉमिक्स
अनारक्षित - जेआरएफ 198- असिस्टेंट प्रोफेसर-170 , पीएचडी - 146
ओबीसी वर्ग- जेआरएफ -184, असिस्टेंट प्रोफेसर-150 , पीएचडी - 132
ईडब्ल्यूएस वर्ग- जेआरएफ - 186, असिस्टेंट प्रोफेसर-150 , पीएचडी- 132
एससी वर्ग - जेआरएफ -166, असिस्टेंट प्रोफेसर-140 , पीएचडी- 124
एसटी वर्ग - जेआरएफ -162, असिस्टेंट प्रोफेसर-136, पीएचडी- 122
इंग्लिश
अनारक्षित - जेआरएफ 188- असिस्टेंट प्रोफेसर 166, पीएचडी 146
ओबीसी वर्ग- जेआरएफ 176- असिस्टेंट प्रोफेसर 150, पीएचडी 134
ईडब्ल्यूएस वर्ग- जेआरएफ 180- असिस्टेंट प्रोफेसर 152, पीएचडी 134
एससी वर्ग - जेआरएफ - 166 असिस्टेंट प्रोफेसर 140, पीएचडी 126
एसटी वर्ग - जेआरएफ - 164 असिस्टेंट प्रोफेसर 140, पीएचडी 126
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
अनारक्षित - जेआरएफ -224, असिस्टेंट प्रोफेसर 198, पीएचडी - 168
ओबीसी वर्ग- जेआरएफ - 216 असिस्टेंट प्रोफेसर 178, पीएचडी- 152
ईडब्ल्यूएस वर्ग- जेआरएफ 220- असिस्टेंट प्रोफेसर 178, पीएचडी- 142
एससी वर्ग - जेआरएफ -160 असिस्टेंट प्रोफेसर 164, पीएचडी- 142
एसटी वर्ग - जेआरएफ - 204 असिस्टेंट प्रोफेसर 160, पीएचडी- 138
सोशोलॉजी (अनाक्षरित वर्ग के लिए)
जेआरएफ 220
असिस्टेंट प्रोफेसर 192
पीएचडी 162
मैनेजमेंट (अनाक्षरित वर्ग के लिए)
जेआरएफ 218
असिस्टेंट प्रोफेसर 192
पीएचडी 170
यूजीसी नेट जून सत्र परीक्षा में 5,269 उम्मीदवारों ने जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर, दोनों के लिए पात्रता हासिल की थी। 54885 उम्मीदवारों को केवल असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए सफल घोषित किया गया था। 128179 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए योग्य माना गया था।
UGC NET Result 2026: यूजीसी नेट रिजल्ट 2026 कैंडिडेट कैसे चेक करें-
1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाना होगा।
2. इसके बाद कैंडिडेट को होम पेज पर यूजीसी नेट रिजल्ट 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. इसके बाद आपको लॉगिन डिटेल्स डालनी होगी।
4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा।
5. अब आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लीजिए।
6. भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट लेना न भूलें।