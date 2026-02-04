UGC NET Result : ugcnet.nta.nic.in पर जारी होने वाला है यूजीसी नेट रिजल्ट, देखें पिछली बार की कटऑफ

संक्षेप: UGC NET Result december 2026 : यूजीसी नेट रिजल्ट आज कभी भी जारी हो सकता है। नेतीजे घोषित होने पर परीक्षार्थी अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर सबमिट करना होगा।

Feb 04, 2026 10:47 am IST

UGC NET Result december 2026 : यूजीसी नेट रिजल्ट आज कभी भी जारी हो सकता है। नेतीजे घोषित होने पर परीक्षार्थी अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तारीख डालकर सबमिट करना होगा। यूजीसी ने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET) दिसंबर 2025 परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर 2025 से लेकर 7 जनवरी 2026 तक किया गया। यह परीक्षा देशभर के विभिन्न शहरों में कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की गई। एनटीए ने 14 जनवरी 2026 को यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जाम की प्रोविजनल आंसर की को जारी किया था। उम्मीदवारों के लिए 14 से 17 जनवरी 2026 तक आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑब्जेक्शन विंडो खोली गई थी।

कटऑफ भी आएगी रिजल्ट के साथ ही एनटीए सभी 83 विषयों के लिए अलग-अलग कट-ऑफ लिस्ट भी जारी करेगा। इसके साथ ही ‘फाइनल आंसर की’ भी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

पॉलिटिकल साइंस कटऑफ अनारक्षित - जेआरएफ -244, असिस्टेंट प्रोफेसर 218, पीएचडी - 186

ओबीसी वर्ग- जेआरएफ - 236, असिस्टेंट प्रोफेसर 202, पीएचडी - 168

ईडब्ल्यूएस वर्ग- जेआरएफ -238 असिस्टेंट प्रोफेसर 200, पीएचडी- 160

एससी वर्ग - जेआरएफ -222, असिस्टेंट प्रोफेसर 186, पीएचडी- 160

एसटी वर्ग - जेआरएफ -218, असिस्टेंट प्रोफेसर-180 , पीएचडी-156

इतिहास अनारक्षित - जेआरएफ 180- असिस्टेंट प्रोफेसर 162, पीएचडी - 142

ओबीसी वर्ग- जेआरएफ 172- असिस्टेंट प्रोफेसर 150 , पीएचडी 132

ईडब्ल्यूएस वर्ग- जेआरएफ -174 असिस्टेंट प्रोफेसर 150, पीएचडी- 130

एससी वर्ग - जेआरएफ -164 असिस्टेंट प्रोफेसर 140, पीएचडी-126

एसटी वर्ग - जेआरएफ - 160 असिस्टेंट प्रोफेसर 138, पीएचडी- 124

कॉमर्स अनारक्षित - जेआरएफ -224, असिस्टेंट प्रोफेसर 194, पीएचडी - 166

ओबीसी वर्ग- जेआरएफ - 212 असिस्टेंट प्रोफेसर 174, पीएचडी- 150

ईडब्ल्यूएस वर्ग- जेआरएफ 218- असिस्टेंट प्रोफेसर 176, पीएचडी- 146

एससी वर्ग - जेआरएफ -202 असिस्टेंट प्रोफेसर 162, पीएचडी- 140

एसटी वर्ग - जेआरएफ - 188 असिस्टेंट प्रोफेसर 158, पीएचडी- 138

हिंदी अनारक्षित - जेआरएफ - 218 असिस्टेंट प्रोफेसर 190, पीएचडी - 160

ओबीसी वर्ग- जेआरएफ - 208 असिस्टेंट प्रोफेसर 172, पीएचडी - 146

ईडब्ल्यूएस वर्ग- जेआरएफ - 210 असिस्टेंट प्रोफेसर 174, पीएचडी- 142

एससी वर्ग - जेआरएफ - 194 असिस्टेंट प्रोफेसर 160, पीएचडी- 138

एसटी वर्ग - जेआरएफ - 182 असिस्टेंट प्रोफेसर 152, पीएचडी- 134

इकोनॉमिक्स अनारक्षित - जेआरएफ 198- असिस्टेंट प्रोफेसर-170 , पीएचडी - 146

ओबीसी वर्ग- जेआरएफ -184, असिस्टेंट प्रोफेसर-150 , पीएचडी - 132

ईडब्ल्यूएस वर्ग- जेआरएफ - 186, असिस्टेंट प्रोफेसर-150 , पीएचडी- 132

एससी वर्ग - जेआरएफ -166, असिस्टेंट प्रोफेसर-140 , पीएचडी- 124

एसटी वर्ग - जेआरएफ -162, असिस्टेंट प्रोफेसर-136, पीएचडी- 122

इंग्लिश अनारक्षित - जेआरएफ 188- असिस्टेंट प्रोफेसर 166, पीएचडी 146

ओबीसी वर्ग- जेआरएफ 176- असिस्टेंट प्रोफेसर 150, पीएचडी 134

ईडब्ल्यूएस वर्ग- जेआरएफ 180- असिस्टेंट प्रोफेसर 152, पीएचडी 134

एससी वर्ग - जेआरएफ - 166 असिस्टेंट प्रोफेसर 140, पीएचडी 126

एसटी वर्ग - जेआरएफ - 164 असिस्टेंट प्रोफेसर 140, पीएचडी 126

पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अनारक्षित - जेआरएफ -224, असिस्टेंट प्रोफेसर 198, पीएचडी - 168

ओबीसी वर्ग- जेआरएफ - 216 असिस्टेंट प्रोफेसर 178, पीएचडी- 152

ईडब्ल्यूएस वर्ग- जेआरएफ 220- असिस्टेंट प्रोफेसर 178, पीएचडी- 142

एससी वर्ग - जेआरएफ -160 असिस्टेंट प्रोफेसर 164, पीएचडी- 142

एसटी वर्ग - जेआरएफ - 204 असिस्टेंट प्रोफेसर 160, पीएचडी- 138

सोशोलॉजी (अनाक्षरित वर्ग के लिए)

जेआरएफ 220

असिस्टेंट प्रोफेसर 192

पीएचडी 162

मैनेजमेंट (अनाक्षरित वर्ग के लिए)

जेआरएफ 218

असिस्टेंट प्रोफेसर 192

पीएचडी 170

यूजीसी नेट जून सत्र परीक्षा में 5,269 उम्मीदवारों ने जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर, दोनों के लिए पात्रता हासिल की थी। 54885 उम्मीदवारों को केवल असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए सफल घोषित किया गया था। 128179 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए योग्य माना गया था।

UGC NET Result 2026: यूजीसी नेट रिजल्ट 2026 कैंडिडेट कैसे चेक करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद कैंडिडेट को होम पेज पर यूजीसी नेट रिजल्ट 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको लॉगिन डिटेल्स डालनी होगी।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा।

5. अब आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लीजिए।