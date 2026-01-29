UGC NET Result 2026: यूजीसी नेट दिसंबर रिजल्ट का इंतजार, ऐसे कर सकेंगे स्कोरकार्ड चेक

संक्षेप: UGC NET 2026 Results: UGC-NET परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को अब रिजल्ट का इंतजार है। यूजीसी नेट रिजल्ट 2026 को जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जारी किया जाएगा।

UGC NET 2026 Results: UGC-NET परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को अब रिजल्ट का इंतजार है। यूजीसी नेट रिजल्ट को आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जल्द ही जारी किया जाएगा। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तारीख डालकर सबमिट करना होगा।

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET) दिसंबर 2025 परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर 2025 से लेकर 7 जनवरी 2026 तक किया गया। यह परीक्षा देशभर के विभिन्न शहरों में कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की गई।

एनटीए ने 14 जनवरी 2026 को यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जाम की प्रोविजनल आंसर की को जारी किया था। उम्मीदवारों के लिए 14 से 17 जनवरी 2026 तक आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑब्जेक्शन विंडो खोली गई थी।

कट-ऑफ और फाइनल आंसर की रिजल्ट के साथ ही एनटीए सभी 83 विषयों के लिए अलग-अलग कट-ऑफ लिस्ट भी जारी करेगा। इसके साथ ही ‘फाइनल आंसर की’ भी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कोरकार्ड में दी गई सभी जानकारियों जैसे—नाम, रोल नंबर, विषय का नाम और प्राप्त अंकों की गहनता से जांच कर लें।

उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई आपत्ति को विषय एक्सपर्ट के एक पैनल द्वारा चेक कराया जाएगा। विषय एक्सपर्ट की राय के अनुसार ही फाइनल आंसर की को तैयार किया जाएगा और उसी के आधार पर रिजल्ट को तैयार किया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा के रिजल्ट को जारी कर सकती है। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रेगुलर वेब को विजिट करते रहें।

UGC NET Result 2026: यूजीसी नेट रिजल्ट 2026 कैंडिडेट कैसे चेक करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद कैंडिडेट को होम पेज पर यूजीसी नेट रिजल्ट 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको लॉगिन डिटेल्स डालनी होगी।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा।

5. अब आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लीजिए।