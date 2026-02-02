UGC NET Result 2025: 7.3 लाख उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, 4 फरवरी तक जारी हो सकता है रिजल्ट

संक्षेप: UGC NET 2026 परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। NTA ने संकेत दिया है कि रिजल्ट 4 फरवरी तक जारी किया जाएगा।

UGC NET Result 2025: UGC NET परीक्षा देने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए अहम खबर सामने आई है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (National Testing Agency) यानी NTA ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए जानकारी दी है कि UGC NET 2026 का रिजल्ट 4 फरवरी तक जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होते ही उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। गौरतलब है कि UGC NET 2026 की परीक्षा देशभर में 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थी। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड में कराई गई थी। अलग-अलग विषयों के लिए अलग-अलग तारीखों में परीक्षा हुई, जिसमें बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल हुए।

आंसर की और आपत्ति प्रक्रिया पहले ही पूरी NTA ने परीक्षा खत्म होने के बाद UGC NET की प्रोविजनल आंसर की पहले ही जारी कर दी थी। उम्मीदवारों को आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी दिया गया था। अब आपत्ति विंडो बंद हो चुकी है। माना जा रहा है कि इन्हीं आपत्तियों की जांच के बाद फाइनल रिजल्ट तैयार किया गया है।

रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद NTA के मुताबिक UGC NET का रिजल्ट अस्थायी तौर पर 4 फरवरी 2026 तक जारी किया जा सकता है। हालांकि एजेंसी ने कोई तय समय नहीं बताया है, लेकिन संकेत साफ हैं कि उम्मीदवारों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

रिजल्ट कहां जारी किया जाएगा UGC NET 2026 का रिजल्ट NTA की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर जारी किया जाएगा। रिजल्ट किसी और वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें।

UGC NET रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले NTA की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां UGC NET 2026 से जुड़ा लिंक दिखाई देगा। रिजल्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए उसे सेव करके रख सकते हैं।

स्कोरकार्ड में क्या जानकारी होगी UGC NET के स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, विषय, प्राप्त अंक, प्रतिशत और यह जानकारी शामिल होगी कि उम्मीदवार Assistant Professor या Junior Research Fellowship के लिए योग्य हुआ है या नहीं। यही स्कोरकार्ड आगे की प्रक्रिया में काम आता है।

UGC NET परीक्षा क्यों होती है UGC NET एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जिसे NTA द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका मकसद देशभर के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में Assistant Professor बनने की योग्यता तय करना और योग्य उम्मीदवारों को Junior Research Fellowship यानी JRF देना है।

साल में कितनी बार होती है परीक्षा UGC NET परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाती है। आमतौर पर एक परीक्षा जून सत्र में और दूसरी दिसंबर सत्र में होती है। लाखों उम्मीदवार हर साल इस परीक्षा में शामिल होते हैं।

UGC NET के पेपर का पैटर्न UGC NET परीक्षा में कुल दो पेपर होते हैं। Paper 1 सभी उम्मीदवारों के लिए समान होता है, जिसमें Teaching और Research Aptitude से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। Paper 2 उम्मीदवार के चुने हुए विषय से संबंधित होता है और उसमें विषय की गहरी समझ को परखा जाता है।

नेगेटिव मार्किंग को लेकर राहत UGC NET परीक्षा की एक खास बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यानी अगर उम्मीदवार किसी सवाल का गलत जवाब देता है, तो उसके अंक नहीं काटे जाते। इस वजह से उम्मीदवार बिना डर के सभी सवालों को हल कर सकते हैं।

Assistant Professor और JRF के लिए क्या मतलब UGC NET क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार Assistant Professor के पद के लिए योग्य माने जाते हैं। वहीं, जो उम्मीदवार JRF के लिए चयनित होते हैं, उन्हें रिसर्च के दौरान फेलोशिप भी मिलती है। यह फेलोशिप रिसर्च करने वाले छात्रों के लिए काफी अहम मानी जाती है।