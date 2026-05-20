UGC NET 2026: यूजीसी नेट जून परीक्षा के लिए आवेदन का आज आखिरी मौका, यहां देखें पिछली बार की कटऑफ

UGC NET 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जाने वाली यूजीसी नेट जून 2026 के लिए आवेदन करने का आज अंतिम अवसर है। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की विंडो आज, 20 मई 2026 को बंद हो जाएगी।

UGC NET 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जाने वाली यूजीसी नेट जून 2026 (UGC NET June 2026) के लिए आवेदन करने का आज अंतिम अवसर है। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की विंडो आज, 20 मई 2026 को बंद हो जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आज रात 11:50 बजे तक एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म और परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। इसके बाद किसी भी उम्मीदवार का फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। एनटीए ने विशेष एडवाइजरी जारी कर स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं उम्मीदवारों को रजिस्टर्ड माना जाएगा, जिनका परीक्षा शुल्क का भुगतान समय सीमा के भीतर सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा।

परीक्षा की जरूरी तारीखें और शेड्यूल रजिस्ट्रेशन शुरू: 29 अप्रैल 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 20 मई 2026

फीस भुगतान की अंतिम तिथि: 20 मई 2026

करेक्शन विंडो (सुधार का मौका): 22 मई से 24 मई 2026

एग्जाम सिटी स्लिप तिथि: 10 जून 2026

एडमिड कार्ड तिथि: 15 जून 2026

परीक्षा की तिथि: 22 जून से 30 जून 2026

यह राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा वर्ष में दो बार (जून और दिसंबर) आयोजित की जाती है। इस परीक्षा के माध्यम से भारतीय विश्वविद्यालयों में 'असिस्टेंट प्रोफेसर', 'जूनियर रिसर्च फेलोशिप' (JRF) और 'पीएचडी (PhD) प्रवेश' की पात्रता निर्धारित की जाती है। जून सत्र की यह परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित होगी और इसके लिए छात्रों को कुल 3 घंटे (180 मिनट) का समय मिलेगा।

आधार कार्ड अनिवार्य नहीं, डिजीलॉकर से होगा वेरिफिकेशन एनटीए ने इस बार उम्मीदवारों को बड़ी सुविधा देते हुए स्पष्ट किया है कि आवेदन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। उम्मीदवार चाहें तो पैन (PAN) कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य वैलिड सरकारी फोटो आईडी कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए 'मेरी पहचान' सिंगल साइन-ऑन सेवा के माध्यम से डिजीलॉकर (DigiLocker) ऑथेंटिकेशन का उपयोग करके आसानी से पहचान वेरिफिकेशन कराया जा सकता है।

यूजीसी नेट दिसंबर 2025 सब्जेक्ट वाइज कटऑफ पॉलिटिकल साइंस अनारक्षित : JRF के लिए 214, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 188 और केवल पीएचडी के लिए 164 अंक

OBC (NCL) : JRF के लिए 202, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 174 और केवल पीएचडी के लिए 152 अंक।

EWS: JRF के लिए 206, असिस्टेंट प्रोफेसरे के लिए 174 और केवल पीएचडी के लिए 150 अंक।

SC: JRF के लिए 192, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 162 और केवल पीएचडी के लिए 144 अंक।

ST: JRF के लिए 186, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 158 और केवल पीएचडी के लिए 142 अंक

इतिहास अनारक्षित : JRF के लिए 216, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 192 और केवल पीएचडी के लिए 168 अंक।

OBC (NCL): JRF के लिए 206, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 178 और केवल पीएचडी के लिए

156 अंक।

EWS: JRF के लिए 206, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 178 और केवल पीएचडी के लिए 152

अंक।

SC: JRF के लिए 196, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 166 और केवल पीएचडी के लिए 148 अंक।

ST: JRF के लिए 192, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 162 और केवल पीएचडी के लिए 144

अंक

कॉमर्स अनारक्षित : JRF के लिए 218, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 186 और केवल पीएचडी के लिए 158 अंक।

OBC (NCL): JRF के लिए 204, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 166 और केवल पीएचडी के लिए

144 अंक।

EWS: JRF के लिए 208, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 168 और केवल पीएचडी के लिए 144 अंक।

SC: JRF के लिए 188, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 158 और केवल पीएचडी के लिए 142 अंक।

ST: JRF के लिए 178, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 150 और केवल पीएचडी के लिए 136 अंक

इकोनॉमिक्स अनारक्षित : JRF के लिए 232, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 200 और केवल पीएचडी के लिए 170 अंक।

OBC (NCL): JRF के लिए 216, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 180 और केवल पीएचडी के लिए 154 अंक।

EWS: JRF के लिए 220, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 180 और केवल पीएचडी के लिए 152 अंक।

SC: JRF के लिए 202, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 164 और केवल पीएचडी के लिए 140 अंक।

ST: JRF के लिए 198, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 158 और केवल पीएचडी के लिए 138 अंक।

इंग्लिश अनारक्षित : JRF के लिए 186, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 164 और केवल पीएचडी के लिए 146 अंक।

OBC (NCL): JRF के लिए 174, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 148 और केवल पीएचडी के लिए 136 अंक।

EWS: JRF के लिए 178, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 150 और केवल पीएचडी के लिए 136 अंक।

SC: JRF के लिए 164, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 140 और केवल पीएचडी के लिए 128 अंक।