UGC-NET June 2026: यूजीसी नेट जून 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, जानें योग्यता, फीस, पढ़ें नोटिस
NTA UGC – NET JUNE 2026: एनटीए ने आज 29 अप्रैल 2026 को यूजीसी नेट जून 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
NTA UGC NET June 2026: देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 'असिस्टेंट प्रोफेसर' बनने और 'जूनियर रिसर्च फेलोशिप' (JRF) हासिल करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने UGC NET जून 2026 सत्र के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज, 29 अप्रैल 2026 से शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवार अब एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
महत्वपूर्ण तारीखें
रजिस्ट्रेशन शुरू: 29 अप्रैल 2026
आवेदन की अंतिम तिथि: 20 मई 2026
फीस भुगतान की अंतिम तिथि: 20 मई 2026
करेक्शन विंडो (सुधार का मौका): 22 मई से 24 मई 2026
एग्जाम सिटी स्लिप तिथि: 10 जून 2026
एडमिड कार्ड तिथि: 15 जून 2026
परीक्षा की तिथि: 22 जून से 30 जून 2026
आवेदन शुल्क-
जनरल कैटेगरी - 1150 रुपये
ईडब्ल्यूएस व ओबीसी एनसीएल कैटेगरी - 600 रुपये
एससी, एसटी, दिव्यांग कैटेगरी - 325 रुपये
योग्यता-
1. यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों से मास्टर डिग्री या समकक्ष परीक्षा में कम से कम 55 फीसदी अंक हो। (ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर/एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में 50 फीसदी अंक)
2. चार वर्षीय स्नातक वाले विद्यार्थी भी नेट दे सकते हैं। चार-वर्षीय स्नातक डिग्री कार्यक्रम वाले उम्मीदवारों को उस विषय में उपस्थित होने की अनुमति है जिसमें वे पीएचडी करना चाहते हैं, चाहे उन्होंने जिस भी विषय में चार-वर्षीय स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो।
3. चार साल या आठ सेमेस्टर के स्नातक डिग्री कार्यक्रम में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों के पास कुल मिलाकर न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक या इसके समकक्ष ग्रेड प्राप्त होना चाहिए।
4. JRF के लिए आयु सीमा: जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार छूट दी जाएगी)।
UGC NET June 2026: यूजीसी नेट जून 2026 के लिए कैसे अप्लाई करें-
1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाना होगा।
2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स डालकर रजिस्टर करना होगा।
4. अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा और फीस जमा करनी होगी।
5. इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा।
6. अब आप कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लें।
UGC-NET, भारतीय नागरिकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए एक परीक्षा है (i) 'जूनियर रिसर्च फेलोशिप का अवॉर्ड और सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति', (ii) 'सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति और Ph.D में एडमिशन (iii) Ph.D में एडमिशन।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में 85 विषयों के लिए UGC-NET जून 2026 आयोजित करेगी।
यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा के लिए आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की कठिनाई आने से, उम्मीदवार एजेंसी के हेल्पलाइन नंबर-011-40759000 और 011-69227700 या ई-मेल ugcnet@nta.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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