UGC NET June 2026: यूजीसी नेट जून परीक्षा का आंसर की ugcnet.nta.ac.in पर जल्द, ऐसे करें चेक
एनटीए जल्द ही यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा।
यूजीसी नेट (UGC NET) का इम्तिहान देने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। जून में जिन छात्र-छात्राओं ने इस परीक्षा में शामिल हुए उनकी नजरें अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की वेबसाइट पर टिकी हैं। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल उमड़ रहा है कि आखिर उनके दिए गए जवाब कितने सही निकले? अगर आप भी उन लाखों उम्मीदवारों में से एक हैं जो 22 जून से 30 जून 2026 के बीच इस महापरीक्षा में बैठे थे, तो आपके लिए एक बेहद अहम और राहत भरी खबर है।
जुलाई के मध्य तक जारी होगी प्रोविजनल आंसर की
खबर है कि एनटीए जल्द ही यूजीसी नेट जून 2026 की प्रोविजनल आंसर की अपनी आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जारी करने जा रहा है। माना जा रहा है कि जुलाई के मध्य तक यह आंसर की सबके सामने होगी। यह सिर्फ एक आंसर की नहीं है। यह असल में आपके उस सपने की पहली सीढ़ी है जिसे आपने प्रोफेसर बनने या फिर रिसर्च की दुनिया में कदम रखने के लिए देखा है।
मिलेगी आपकी अपनी रिस्पॉन्स शीट
सबसे अच्छी बात यह है कि एजेंसी सिर्फ आंसर की ही नहीं देगी, बल्कि हर एक छात्र की अपनी रिस्पॉन्स शीट भी जारी करेगी। अब आप सोचेंगे कि इसका क्या फायदा? दरअसल, जब आप परीक्षा हॉल में बैठकर सवालों के जवाब टिक कर रहे होते हैं, तो बाहर आने के बाद टेंशन और जल्दबाजी में बहुत सी चीजें जेहन से निकल जाती हैं। यह रिस्पॉन्स शीट आपको हूबहू वही दिखाएगी जो आपने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर मार्क किया था। इसके जरिए आप एनटीए की ऑफिशियल आंसर की से अपने दिए गए जवाबों का बड़े आराम से मिलान कर सकेंगे। इससे फाइनल रिजल्ट आने से पहले ही आपको एक पक्का अंदाजा लग जाएगा कि आप इस बार नेट क्रैक कर रहे हैं या फिर जेआरएफ की रेस में भी सबसे आगे चल रहे हैं।
जवाब पर शक हो तो करें चुनौती
कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी सवाल पर पूरा यकीन होता है कि आपका जवाब ही सौ फीसदी सही है, लेकिन एनटीए की आंसर की में उसे गलत बता दिया जाता है। ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी मायूस या परेशान होने की जरूरत नहीं है। एनटीए आपको ऐसे सवालों को सीधे चुनौती देने का पूरा मौका देता है। अगर आपको किसी भी जवाब पर शक है, तो आप सबूतों के साथ उस पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको हर एक सवाल के हिसाब से 200 रुपये की फीस भरनी होगी। ध्यान रहे, यह फीस नॉन-रिफंडेबल होती है, यानी यह पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपका दावा सही निकला, तो वो एक-दो नंबर आपके पूरे करियर की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए अगर खुद की पढ़ाई पर पूरा कॉन्फिडेंस हो, तो चुनौती देने से पीछे न हटें।
कैसे डाउनलोड करें UGC NET June Answer Key 2026?
अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब यह आंसर की आ जाएगी, तो आप इसे चेक कैसे करेंगे? इसका तरीका बेहद आसान है। आपको किसी साइबर कैफे के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप से ही इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। बस नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें -
1. सबसे पहले अपने इंटरनेट ब्राउजर पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in को खोलें।
2. होमपेज पर ही आपको 'Candidate Activity' का एक सेक्शन नजर आएगा। वहां पर 'UGC NET June 2026 Answer Key' का लिंक फ्लैश हो रहा होगा, बस उस लिंक पर क्लिक कर दें।
3. अब आपके सामने स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा जहां आपसे कुछ बेसिक जानकारी मांगी जाएगी। यहां अपना एप्लीकेशन नंबर और अपनी जन्मतिथि बिल्कुल सही-सही भरें।
4. कैप्चा कोड डालकर जैसे ही आप पोर्टल पर लॉग-इन करेंगे, आपकी प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट आपकी स्क्रीन पर चमकने लगेगी।
5. इसे तुरंत अपने डिवाइस में पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर लें और तसल्ली से बैठकर अपने दिए गए जवाबों का ऑफिशियल आंसर से मिलान करें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव