UGC NET June 2026: 16 अगस्त को जारी होगी यूजीसी नेट की प्रोविजनल आंसर-की, ऐसे करें डाउनलोड

सभी उम्मीदवारों से अपील की गई है कि वे सिर्फ एजेंसी की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और ताजा अपडेट्स के लिए नियमित आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in देखते रहें।

यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा में शामिल लाखों उम्मीदवारों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। क्योंकि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने 14 अगस्त को बताया कि यूजीसी नेट 2026 की अंतरिम यानी प्रोविजनल आंसर-की 16 अगस्त को जारी की जाएगी। एनटीए ने एक्स पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी।

बताया गया कि यूजीसी नेट के साथ सीएसआईआर-नेट, आईसीएआर एआईईईए (पीजी) और एआईसीई (पीएचडी) 2026 की आंसर-की भी 16 को ही जारी होंगी। सभी उम्मीदवारों से अपील की गई है कि वे सिर्फ एजेंसी की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और ताजा अपडेट्स के लिए नियमित आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in देखते रहें।

कब हुआ था एग्जाम गौरतलब है कि यूजीसी-नेट जून 2026 परीक्षा एनटीए ने कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी मोड में 22 जून से 30 जून के बीच आयोजित की थी। हालांकि परीक्षा के पहले ही दिन एक सेंटर पर तकनीकी गड़बड़ी की वजह से कुछ उम्मीदवारों की परीक्षा प्रभावित हो गई थी, जिसके चलते बाद में 5 जुलाई को दोबारा परीक्षा यानी रीटेस्ट कराया गया। इस परीक्षा के लिए देश भर से करीब 10 लाख अभ्यर्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से लगभग 7.5 लाख परीक्षार्थी विभिन्न विषयों की परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा पूरी होने के बाद से ही सभी छात्र बेसब्री से अपने प्रश्न पत्र और रिकॉर्ड किए गए जवाबों का मिलान करने के लिए आधिकारिक आंसर-की का इंतजार कर रहे थे, जो अब 16 अगस्त को खत्म हो जाएगा।

क्या है प्रोविजनल आंसर की? बता दें कि परीक्षा के बाद प्रोविजनल आंसर की जारी की जाती है। इसमें उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया जाता है। अगर उम्मीदवारों को किसी सवाल के उत्तर में कोई गलती लगती है, तो वे सही सबूत और दस्तावेजों के साथ उसे चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए 200 रुपये प्रति सवाल की प्रोसेसिंग फीस देनी होगी, जो कि नॉन-रिफंडेबल होगी आपत्तियों की जांच के बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी और इसी आधार पर रिजल्ट आएगा।

आंसर-की कैसे डाउनलोड करें? आंसर-की जारी होने के बाद अभ्यर्थी बेहद आसानी से इसे चेक कर सकते हैं:

1. सबसे पहले एनटीए यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर "UGC NET June 2026 Provisional Answer Key Challenge" लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि/पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन दर्ज कर लॉगिन करें।

4. स्क्रीन पर आपकी रिस्पॉन्स शीट और प्रोविजनल आंसर-की दिखाई देगी।

5. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट निकाल लें।