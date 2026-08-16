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UGC NET June 2026 Answer Key: NTA आज जारी करेगा यूजीसी नेट आंसर-की, ऐसे करें चेक

By Dheeraj Pal
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यूजीसी नेट के साथ सीएसआईआर-नेट, आईसीएआर एआईईईए (पीजी) और एआईसीई (पीएचडी) 2026 की आंसर-की भी 16 को ही जारी होंगी। यूजीसी नेट जून 2026 एग्जाम की आंसर की जारी होने के साथ ही ऑब्जेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी।

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यूजीसी नेट आंसर-की कैसे करें चेक

यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवारों का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) 16 अगस्त 2026 को दोनों परीक्षाओं की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर सकती है। इस संबंध में एजेंसी ने नोटिस भी जारी कर चुका है। एजेंसी ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि यूजीसी नेट के साथ सीएसआईआर-नेट, आईसीएआर एआईईईए (पीजी) और एआईसीई (पीएचडी) 2026 की आंसर-की भी 16 को ही जारी होंगी। सभी उम्मीदवारों से अपील की गई है कि वे सिर्फ एजेंसी की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और ताजा अपडेट्स के लिए नियमित आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in देखते रहें।

आंसर-की के साथ क्या-क्या जारी होगा?

प्रोविजनल आंसर-की के साथ कैंडिडेट्स के लिए की रिस्पॉन्स शीट और क्वेश्चन पेपर भी जारी किए जाने की उम्मीद है। इसके बाद अभ्यर्थियों को आंसर पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा। NTA आपत्तियों की समीक्षा के बाद फाइनल आंसर-की जारी करेगा, जिसके आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा।

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कहां चेक कर सकेंगे आंसर की?

UGC NET जून 2026 की आंसर-की जारी होने के बाद कैंडिडेट्स इसे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे।

UGC NET: ugcnet.nta.nic.in

CSIR NET: csirnet.nta.nic.in

उम्मीदवारों को लॉगिन करने के लिए एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड या DOB (डेट ऑफ बर्थ) की जरूरत होगी।

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कब हुआ था एग्जाम

यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा एनटीए ने कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी मोड में 22 जून से 30 जून के बीच आयोजित की थी। हालांकि परीक्षा के पहले ही दिन एक सेंटर पर तकनीकी गड़बड़ी की वजह से कुछ उम्मीदवारों की परीक्षा प्रभावित हो गई थी, जिसके चलते बाद में 5 जुलाई को दोबारा परीक्षा यानी रीटेस्ट कराया गया। इस परीक्षा के लिए देश भर से करीब 10 लाख अभ्यर्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से लगभग 7.5 लाख परीक्षार्थी विभिन्न विषयों की परीक्षा में शामिल हुए थे।

आंसर-की कैसे डाउनलोड करें?

आंसर-की जारी होने के बाद अभ्यर्थी बेहद आसानी से इसे चेक कर सकते हैं:

1. सबसे पहले एनटीए यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर "UGC NET June 2026 Provisional Answer Key Challenge" लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि/पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन दर्ज कर लॉगिन करें।

4. स्क्रीन पर आपकी रिस्पॉन्स शीट और प्रोविजनल आंसर-की दिखाई देगी।

5. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट निकाल लें।

ओपन हो जाएगी ऑब्जेक्शन विंडो

यूजीसी नेट जून 2026 एग्जाम की आंसर की जारी होने के साथ ही ऑब्जेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी। ऑब्जेक्शन विंडो के तहत उम्मीदवार अपने जवाबों को रिव्यू करके अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। हालांकि आपत्ति दर्ज कराने के लिए तय समयसीमा मिलेगा और इसके लिए शुल्क भी अदा करना होगा।

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Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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