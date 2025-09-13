ugc net june 2025 certificate download available at ugcnet nta ac in qualified candidates login UGC NET June 2025: सर्टिफिकेट हुए जारी, NTA की वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in से करें डाउनलोड, Career Hindi News - Hindustan
UGC NET June 2025: सर्टिफिकेट हुए जारी, NTA की वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in से करें डाउनलोड

UGC NET June 2025 Certificate Download : NTA ने UGC NET जून 2025 परीक्षा के सर्टिफिकेट जारी कर दिए हैं। परीक्षा में सफल उम्मीदवार अब अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 06:01 PM
UGC NET June 2025 Certificate Download : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने UGC NET जून 2025 परीक्षा में सफल रहे उम्मीदवारों के लिए सर्टिफिकेट जारी कर दिए हैं। अब सभी क्वालिफाईड कैंडिडेट्स इन्हें आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

सर्टिफिकेट पाने के लिए उम्मीदवारों को अपने एप्लिकेशन नंबर, जन्मतिथि और सिक्योरिटी पिन दर्ज कर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद उम्मीदवार अपनी स्कोरकार्ड और सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में देख और डाउनलोड कर सकते हैं। इन्हें भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है।

UGC NET June 2025 Certificate Download : ऐसे करें सर्टिफिकेट डाउनलोड

1. आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाएं।

2. ‘UGC NET June 2025: Download Certificate’ लिंक पर क्लिक करें।

3. एप्लिकेशन नंबर, जन्मतिथि और सिक्योरिटी कोड दर्ज करें।

4. सर्टिफिकेट और स्कोरकार्ड पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लें।

अगर उम्मीदवारों को किसी तरह की दिक्कत आती है, तो वे ugcnet@nta.ac.in या ecertificate@nta.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं।

UGC NET June 2025 Certificate Download : कब हुई थी परीक्षा

UGC NET जून 2025 की परीक्षा 25 से 29 जून के बीच कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित हुई थी। इसके नतीजे 21 जुलाई 2025 को घोषित किए गए थे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, कुल 1,28,179 उम्मीदवार पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाई हुए।

कुल 7.52 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, जबकि रजिस्टर्ड उम्मीदवारों की संख्या 10.19 लाख थी। इनमें से 5,269 उम्मीदवारों ने JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए क्वालिफाई किया, जबकि 54,885 उम्मीदवार केवल असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए सफल हुए।

