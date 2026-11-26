UGC NET Exam City, Direct Link: यूजीसी नेट एग्जाम सिटी ugcnet.nta.nic.in पर जारी, डाउनलोड लिंक
UGC NET December 2026 City Intimation Slip: यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के छात्रों के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी हो गई है। छात्र ugcnet.nta.nic.in से अपना शहर देखें और 14 से 21 दिसंबर की परीक्षा की तैयारी करें।
UGC NET December 2026 City Intimation Slip Download: देशभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता तथा जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए आयोजित होने वाली UGC NET दिसंबर 2026 परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने UGC NET दिसंबर 2026 की एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। जिन अभ्यर्थियों ने इस सेशन के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर यह देख सकते हैं कि उन्हें किस शहर में परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया है।
एग्जाम सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड में क्या है अंतर?
छात्रों को यह बात समझ लेनी चाहिए कि एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप केवल यह जानकारी देती है कि आपकी परीक्षा किस शहर में होगी, ताकि आप पहले से आने-जाने और ठहरने की व्यवस्था कर सकें। यह एडमिट कार्ड नहीं है और न ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए मान्य होगा। परीक्षा केंद्र का पूरा पता, रिपोर्टिंग समय और अन्य जरूरी दिशा-निर्देश एडमिट कार्ड जारी होने के बाद ही मिलेंगे।
कब होगी परीक्षा और कब आएगा एडमिट कार्ड?
NTA के शेड्यूल के अनुसार, UGC NET दिसंबर 2026 की परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में 14, 15, 16, 17, 18 और 21 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा कुल 87 विषयों के लिए दो शिफ्टों में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक चलेगी। वहीं, परीक्षा का एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।
परीक्षा पैटर्न की खास बातें
UGC NET प्रश्न पत्र में दो सेक्शन होंगे और दोनों में बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे। परीक्षा की कुल अवधि 3 घंटे (180 मिनट) होगी, जिसके बीच में कोई ब्रेक नहीं रहेगा। गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, इसलिए छात्र टाइम मैनेजमेंट के साथ सभी प्रश्नों को सावधानी से हल कर सकते हैं।
ugcnet.nta.nic.in से सिटी स्लिप डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर ‘Candidate Activity’ या लेटेस्ट अपडेट सेक्शन में ‘Advance City Intimation for UGC-NET December 2026’ लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड या जन्मतिथि और स्क्रीन पर दिख रहा सिक्योरिटी पिन / कैप्चा कोड दर्ज करें।
4. सबमिट करते ही आपकी एग्जाम सिटी स्लिप स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। इसे PDF के रूप में डाउनलोड करें और प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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