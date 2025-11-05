UGC NET : यूजीसी नेट आवेदन की अंतिम तिथि से ऐन पहले NTA ने जारी किया अहम नोटिस
संक्षेप: एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा 2025 की आवेदन प्रक्रिया के लिए एडवाइजरी की है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इस परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है और करना चाहते हैं, वे यूजीसी नेट की ugcnet.nta.nic.in पर जाकर इस एडवाइजरी को जरूर देखें।
एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा 2025 की आवेदन प्रक्रिया के लिए एडवाइजरी की है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इस परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है और करना चाहते हैं, वे यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर इस एडवाइजरी को जरूर देखें। इसमें कहा गया है कि यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो 7 नवंबर, 2025 को रात 11.50 बजे बंद हो जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे इस एडवाइजरी को जरूर देखें।
इसमें कहा गया है -
- योग्य और इच्छुक उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर जमा कर दें।
- उन्हें कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके अपने पास रखना चाहिए।
- जो उम्मीदवार परीक्षा शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, उनका एप्लीकेशन ही सब्मिट माना जाएगा। उम्मीदवार फीस भुगतान से पहले अपनी डिटेल्स चेक कर लें क्योंकि बाद में उन्हें करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा।
देश भर के विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जूनियर प्रोफेसर फेलोशिप (जेआरएफ), असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता और पीएचडी में एंट्रेंस के तौर पर यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन साल में दो बार किया जाता है। यूजीसी नेट परीक्षा में उम्मीदवारों को दो पेपर देने होते हैं। पेपर 1 में उम्मीदवारों से सामान्य योग्यता और शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और पेपर 2 में उम्मीदवारों से उनके द्वारा चुने गए विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं।
दोनों पेपरों के लिए सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम अर्हता अंक 40% तथा आरक्षित वर्ग के लिए 35% है।