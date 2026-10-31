यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के आवेदन की आखिरी तारीख आज, 9.60 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन, फौरन करें अप्लाई
उम्मीदवार एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन के लिए आखिरी समय का इंतजार न करें और समय रहते फॉर्म जमा कर दें।
यूजीसी नेट दिसंबर 2026 परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज यानी 31 अक्टूबर है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे आज राज 11 बजकर 50 मिनट तक अपना आवेदन फॉर्म जमा करने के साथ परीक्षा फीस भी जमा कर सकते हैं। उम्मीदवार एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन के लिए आखिरी समय का इंतजार न करें और समय रहते फॉर्म जमा कर दें। वहीं, एनटीए के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक, इस परीक्षा के लिए अब तक 9.60 लाख से अधिक उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जबकि 7.91 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक आवेदन शुल्क जमा कर दिया है। ह आवेदन पत्र में करेक्शन की विंडो 2 नवंबर 2026 से 4 नवंबर 2026 के बीच खुलेगी।
क्या कहते हैं एनटीए के लेटेस्ट आंकड़े-
कुल रजिस्ट्रेशन: 9.60 लाख से अधिक
सबमिट फॉर्म: 7.91 लाख से अधिक
फीस पेंडिंग: 1.69 लाख से अधिक
ऐसे करें आवेदन
1. उम्मीदवार सबसे पहले https://ugcnet.nta.nic.in/ पर जाएं।
2. इसके बाद UGC-NET Dec 2026 Application form के लिंक पर क्लिक करें
3. इसके बाद मांगी गई जानकारियां दर्ज करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें।
4. एप्लीकेशन फॉर्म सफलतापूर्वक भरने के बाद इसका प्रिंट आउट जरूर रख लें, ताकि भविष्य में काम आएगा।
आवेदन करने के लिए डायरेक्ट लिंक-
https://examinationservices.nic.in/ExamSys27/Registration/Instruction.aspx
आवेदन शुल्क-
जनरल कैटेगरी - 1150 रुपये
ईडब्ल्यूएस व ओबीसी एनसीएल कैटेगरी - 600 रुपये
एससी, एसटी, दिव्यांग कैटेगरी - 325 रुपये
क्या है यूजीसी नेट की योग्यता
सामान्य/अनारक्षित/EWS उम्मीदवारों के लिए मास्टर डिग्री (या समकक्ष) में कम से कम 55% अंक होने चाहिए।
OBC-NCL/SC/ST/PwD और थर्ड जेंडर उम्मी
उम्मीदवारों के लिए मास्टर डिग्री में कम से कम 50% अंक अनिवार्य हैं।
4-वर्षीय (8-सेमेस्टर) स्नातक डिग्री वाले उम्मीदवार भी कम से कम 75% अंकों के साथ जेआरएफ (JRF) और पीएचडी प्रवेश के लिए पात्र हैं, लेकिन वे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्र नहीं होंगे।
आयु सीमा और छूट
जेआरएफ : 01 जून 2026 को उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग, थर्ड जेंडर और महिलाओं को अधिकतम 5 वर्ष की छूट मिलेगी।
असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में प्रवेश: इन दोनों के लिए आवेदन करने के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है।
यूजीसी नेट परीक्षा कब?
यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की परीक्षा पहले 14-19 दिसंबर तक आयोजित थी। अब यह 14-18 और 21 दिसंबर को होगी। ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा पहले 20-21 दिसंबर को थी। अब यह 19, 22 और 27 दिसंबर को होगी।
देश भर के विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जूनियर प्रोफेसर फेलोशिप (जेआरएफ), असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता और पीएचडी में एंट्रेंस के तौर पर यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन साल में दो बार जून व दिसंबर में किया जाता है। यूजीसी नेट परीक्षा में उम्मीदवारों को दो पेपर देने होते हैं। पेपर 1 में उम्मीदवारों से सामान्य योग्यता और शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और पेपर 2 में उम्मीदवारों से उनके द्वारा चुने गए विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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