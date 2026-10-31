यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के आवेदन की आखिरी तारीख आज, 9.60 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन, फौरन करें अप्लाई

उम्मीदवार एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन के लिए आखिरी समय का इंतजार न करें और समय रहते फॉर्म जमा कर दें।

यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के आवेदन की लास्ट डेट

यूजीसी नेट दिसंबर 2026 परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज यानी 31 अक्टूबर है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे आज राज 11 बजकर 50 मिनट तक अपना आवेदन फॉर्म जमा करने के साथ परीक्षा फीस भी जमा कर सकते हैं। उम्मीदवार एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन के लिए आखिरी समय का इंतजार न करें और समय रहते फॉर्म जमा कर दें। वहीं, एनटीए के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक, इस परीक्षा के लिए अब तक 9.60 लाख से अधिक उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जबकि 7.91 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक आवेदन शुल्क जमा कर दिया है। ह आवेदन पत्र में करेक्शन की विंडो 2 नवंबर 2026 से 4 नवंबर 2026 के बीच खुलेगी।

क्या कहते हैं एनटीए के लेटेस्ट आंकड़े- कुल रजिस्ट्रेशन: 9.60 लाख से अधिक

सबमिट फॉर्म: 7.91 लाख से अधिक

फीस पेंडिंग: 1.69 लाख से अधिक

2. इसके बाद UGC-NET Dec 2026 Application form के लिंक पर क्लिक करें

3. इसके बाद मांगी गई जानकारियां दर्ज करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें।

4. एप्लीकेशन फॉर्म सफलतापूर्वक भरने के बाद इसका प्रिंट आउट जरूर रख लें, ताकि भविष्य में काम आएगा।

आवेदन शुल्क- जनरल कैटेगरी - 1150 रुपये

ईडब्ल्यूएस व ओबीसी एनसीएल कैटेगरी - 600 रुपये

एससी, एसटी, दिव्यांग कैटेगरी - 325 रुपये

क्या है यूजीसी नेट की योग्यता सामान्य/अनारक्षित/EWS उम्मीदवारों के लिए मास्टर डिग्री (या समकक्ष) में कम से कम 55% अंक होने चाहिए।

OBC-NCL/SC/ST/PwD और थर्ड जेंडर उम्मी

उम्मीदवारों के लिए मास्टर डिग्री में कम से कम 50% अंक अनिवार्य हैं।

4-वर्षीय (8-सेमेस्टर) स्नातक डिग्री वाले उम्मीदवार भी कम से कम 75% अंकों के साथ जेआरएफ (JRF) और पीएचडी प्रवेश के लिए पात्र हैं, लेकिन वे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्र नहीं होंगे।

आयु सीमा और छूट जेआरएफ : 01 जून 2026 को उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग, थर्ड जेंडर और महिलाओं को अधिकतम 5 वर्ष की छूट मिलेगी।

असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में प्रवेश: इन दोनों के लिए आवेदन करने के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है।

यूजीसी नेट परीक्षा कब? यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की परीक्षा पहले 14-19 दिसंबर तक आयोजित थी। अब यह 14-18 और 21 दिसंबर को होगी। ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा पहले 20-21 दिसंबर को थी। अब यह 19, 22 और 27 दिसंबर को होगी।