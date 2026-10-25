यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के रजिस्ट्रेशन की तारीख नजदीक, फोटो अपलोड में आ रही दिक्कत, तो करें ये काम

अभ्यर्थी ugcnet.nta.nic.in अथवा nta.ac.in से आवेदन कर सकते हैं। एक अभ्यर्थी को केवल एक ही आवेदन पत्र भरना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक, अब तक यूजीसी-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा दिसंबर 2026 के लिए 1,86,301 आवेदन जमा हुए हैं।

देशभर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने या जूनियर रिसर्च फेलोशिप हासिल करने के लिए यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो जल्द ही फॉर्म को भर दें, क्योंकि आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक है। एनटीए के शेड्यूल के मुताबिक आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर रात 11:50 बजे निर्धारित की गयी है। यानी आवेदन के लिए अब महज 3 दिन बचे हैं। परीक्षा 87 विषयों में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड में आयोजित होगी।

बता दें कि अभ्यर्थी ugcnet.nta.nic.in अथवा nta.ac.in से आवेदन कर सकते हैं। एक अभ्यर्थी को केवल एक ही आवेदन पत्र भरना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक यूजीसी-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा दिसंबर 2026 के लिए 1,86,301 आवेदन जमा हुए हैं।

2. इसके बाद UGC-NET Dec 2026 Application form के लिंक पर क्लिक करें

3. इसके बाद मांगी गई जानकारियां दर्ज करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें।

4. एप्लीकेशन फॉर्म सफलतापूर्वक भरने के बाद इसका प्रिंट आउट जरूर रख लें, ताकि भविष्य में काम आएगा।

लाइव फोटो कैप्टरिंग में आ रही समस्या से कैसे बचें बता दें कि यूजीसी नेट फॉर्म भरते समय कई उम्मीदवारों को ‘लाइव फोटो कैप्चरिंग’ में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए NTA ने वेबकैम या मोबाइल कैमरे के जरिए तुरंत लाइव फोटो खींचने का नियम अनिवार्य किया है। लेकिन कई वजहों से कई अभ्यर्थियों का फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है। NTA ने इस समस्या का सॉल्यूशन दिया है।

फोटो कैप्चरिंग करते समय इन बातों का रखें ध्यान चेहरे पर सही रोशनी रखें- लाइव फोटो लेते समय चेहरे पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, ताकि फोटो साफ आए।

बैकग्राउंड साफ और रोशनी वाला रखें- फोटो कैप्चर करते समय पीछे का बैकग्राउंड साफ हो और वहां पर्याप्त रोशनी हो।

फ्रेम में एक ही चेहरा रखें- लाइव फोटो लेते समय कैमरे के फ्रेम में केवल आवेदक का चेहरा दिखाई देना चाहिए।

ब्राउजर की कैशे (Cache) क्लियर करें- समस्या बनी रहने पर ब्राउजर की कैशे क्लियर करें, दूसरा ब्राउजर इस्तेमाल करें या Incognito Mode में प्रयास करें।

फॉर्म दोबारा खोलकर फोटो लें- आवेदन फॉर्म को फिर से खोलें और लाइव फोटो कैप्चर करने की प्रक्रिया दोबारा पूरी करें।

आवेदन से जुड़ी समस्या होने पर कैंडिडेट्स NTA हेल्पडेस्क से 011-69227700 या 011-40759000 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ugcnet@nta.ac.in पर ईमेल भेजकर भी सहायता ले सकते हैं।

परीक्षा कार्यक्रम यूजीसी नेट दिसंबर 2026 परीक्षा का आयोजन 14 से 19 दिसंबर के बीच होगा। इसमें मानविकी, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन, कंप्यूटर साइंस, शिक्षा, भाषा आदि विषय शामिल हैं। यह परीक्षा सहायक प्राध्यापक और जूनियर रिसर्च फैलोशिप और पीएचडी में प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करती है। हालांकि, परीक्षा शहर और प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा से संबंधित अपडेट के लिए एनटीए और यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी गयी है।

लेट फीस के साथ भी भर सकते हैं फॉर्म अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र भरने के साथ ही निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान भी 28 अक्टूबर की रात 11:50 बजे तक करना होगा। निर्धारित अवधि में आवेदन नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थियों को विलंब शुल्क के साथ आवेदन का अतिरिक्त मौका दिया जाएगा। 29 से 31 अक्टूबर तक 500 रुपये विलंब शुल्क के साथ आवेदन किया जा सकेगा।