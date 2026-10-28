यूजीसी नेट के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, फॉर्म का लगा अंबार, देखें नई परीक्षा तिथियां, एडमिट कार्ड कब

यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब इसके लिए बिना किसी लेट फीस के 31 अक्टूबर 2026 तक ugcnet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। एनटीए ने यूजीसी नेट अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए तीन दिन का समय और दे दिया है। अब इसके लिए बिना किसी लेट फीस के 31 अक्टूबर 2026 रात 11.50 बजे तक ugcnet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जबकि पहले एप्लाई करने की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर थी। यूजीसी ने नोटिफिकेशन में बताया था कि 500 रुपये लेट फीस के साथ आवेदन 31 अक्टूबर तक सब्मिट किया जा सकते हैं लेकिन अब लेट फीस हटाकर अभ्यर्थियों को राहत दी गई है। अभ्यर्थी बिना किसी लेट फीस के 31 अक्टूबर तक एप्लाई कर सकते हैं। आवेदन पत्र में करेक्शन की विंडो 02 नवंबर 2026 से 04 नवंबर 2026 के बीच खुलेगी। 26 अक्टूबर तक यूजीसी नेट के लिए 5.50 लाख से ज्यादा फॉर्म जमा हो चुके थे। जाहिर है अब ये आंकड़ा काफी ऊपर पहुंच जाएगा।

यूजीसी नेट परीक्षा तिथियां बदलीं दिसंबर सत्र की यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन पहले 14 दिसंबर 2026 से 19 दिसंबर 2026 तक होना था। लेकिन अब ये 14 से 18 दिसंबर और फिर 21 दिसंबर 2026 को होगा।

आपको बता दें कि देश भर के विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जूनियर प्रोफेसर फेलोशिप (जेआरएफ), असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता और पीएचडी में एंट्रेंस के तौर पर यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन साल में दो बार जून व दिसंबर में किया जाता है। यूजीसी नेट परीक्षा में उम्मीदवारों को दो पेपर देने होते हैं। पेपर 1 में उम्मीदवारों से सामान्य योग्यता और शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और पेपर 2 में उम्मीदवारों से उनके द्वारा चुने गए विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती।

पेन सेंटर पर मिलेगा उम्मीदवारों को अब बॉल पेन लेकर नहीं जाना होगा। परीक्षा केंद्र पर पेन उपलब्ध कराया जाएगा। कपड़ों और जूतों को लेकर भी नियम साफ हो गए हैं। सामान्य जूते और कम एड़ी वाली चप्पल या सैंडल पहनकर जाया जा सकता है। लंबे बूट पर रोक रहेगी।

87 विषयों में होगा यूजीसी नेट यूजीसी नेट परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में कुल 87 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी। फॉर्म को अंतिम रूप से जमा करने के बाद उसमें कोई भी बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए सभी व्यक्तिगत डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से भरें।

रजिस्ट्रेशन और आधार वेरिफिकेशन को लेकर गाइडलाइन उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन फॉर्म भरते समय आधार वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करें। इससे पंजीकरण, परीक्षा केंद्रों पर सत्यापन और आगे जेआरएफ (JRF) प्रोसेसिंग की प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी। एक उम्मीदवार द्वारा केवल एक ही आवेदन पत्र जमा किया जाना चाहिए। आवेदकों की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 'सिंगल साइन-ऑन' सेवा मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन इनेबल किया गया है।

आवेदन शुल्क- जनरल कैटेगरी - 1150 रुपये

ईडब्ल्यूएस व ओबीसी एनसीएल कैटेगरी - 600 रुपये

एससी, एसटी, दिव्यांग कैटेगरी - 325 रुपये

क्या है यूजीसी नेट की योग्यता

शैक्षणिक पात्रता सामान्य/अनारक्षित/EWS उम्मीदवारों के लिए मास्टर डिग्री (या समकक्ष) में कम से कम 55% अंक होने चाहिए।

OBC-NCL/SC/ST/PwD और थर्ड जेंडर उम्मी

दवारों के लिए मास्टर डिग्री में कम से कम 50% अंक अनिवार्य हैं।

4-वर्षीय (8-सेमेस्टर) स्नातक डिग्री वाले उम्मीदवार भी कम से कम 75% अंकों के साथ जेआरएफ (JRF) और पीएचडी प्रवेश के लिए पात्र हैं, लेकिन वे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्र नहीं होंगे।

आयु सीमा और छूट जेआरएफ : 01 जून 2026 को उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग, थर्ड जेंडर और महिलाओं को अधिकतम 5 वर्ष की छूट मिलेगी।

असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में प्रवेश: इन दोनों के लिए आवेदन करने के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है।

क्यों होती है यूजीसी नेट परीक्षा परीक्षा का मकसद तीन श्रेणियों में पात्रता देना है-

- जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति।

- असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और पीएचडी (Ph.D.) में प्रवेश।

- केवल पीएचडी (Ph.D.) में प्रवेश।

यूजीसी नेट एग्जाम पैटर्न - परीक्षा केवल कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी।

- अवधि: परीक्षा की कुल अवधि 180 मिनट (3 घंटे) होगी, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 के बीच कोई ब्रेक नहीं होगा।

- प्रश्न और अंक: पेपर I: 50 बहुविकल्पीय प्रश्न, 100 अंक (टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस)।

पेपर II: 100 बहुविकल्पीय प्रश्न, 200 अंक (उम्मीदवार द्वारा चुना गया विषय)।

मार्किंग स्कीम: प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है

आवेदन पत्र में केवल अपना या अपने माता-पिता/अभिभावक का ही चालू ईमेल पता और मोबाइल नंबर दर्ज करें, क्योंकि एनटीए (NTA) द्वारा सभी सूचनाएं और अपडेट केवल पंजीकृत ईमेल या एसएमएस (SMS) के माध्यम से ही भेजे जाएंगे।

परीक्षा की तिथियां: 14 से 18 दिसंबर और फिर 21 दिसंबर 2026।

ऐसे करें आवेदन 1. उम्मीदवार सबसे पहले https://ugcnet.nta.nic.in/ पर जाएं।

2. इसके बाद UGC-NET Dec 2026 Application form के लिंक पर क्लिक करें

3. इसके बाद मांगी गई जानकारियां दर्ज करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें।

4. एप्लीकेशन फॉर्म सफलतापूर्वक भरने के बाद इसका प्रिंट आउट जरूर रख लें, ताकि भविष्य में काम आएगा।

लाइव फोटो कैप्टरिंग में आ रही समस्या से कैसे बचें

बता दें कि यूजीसी नेट फॉर्म भरते समय कई उम्मीदवारों को ‘लाइव फोटो कैप्चरिंग’ में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। NTA ने वेबकैम या मोबाइल कैमरे के जरिए तुरंत लाइव फोटो खींचने का नियम अनिवार्य किया है। लेकिन कई वजहों से कई अभ्यर्थियों का फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है। NTA ने इस समस्या का सॉल्यूशन दिया है।

फोटो कैप्चरिंग करते समय इन बातों का रखें ध्यान

चेहरे पर सही रोशनी रखें- लाइव फोटो लेते समय चेहरे पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, ताकि फोटो साफ आए।

बैकग्राउंड साफ और रोशनी वाला रखें- फोटो कैप्चर करते समय पीछे का बैकग्राउंड साफ हो और वहां पर्याप्त रोशनी हो।

फ्रेम में एक ही चेहरा रखें- लाइव फोटो लेते समय कैमरे के फ्रेम में केवल आवेदक का चेहरा दिखाई देना चाहिए।

ब्राउजर की कैशे क्लियर करें- समस्या बनी रहने पर ब्राउजर की कैशे क्लियर करें, दूसरा ब्राउजर इस्तेमाल करें या Incognito Mode में प्रयास करें।