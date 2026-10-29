यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए 8.7 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, जानें कब तक है आवेदन

यूजीसी नेट दिसबंर परीक्षा के लिए अब तक 8.78 लाख से अधिक उम्मीदवार आवेदन कर चुके हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के अनुसार, 6.92 लाख उम्मीदवार आवेदन शुल्क का भुगतान भी कर चुके हैं। बता दें कि हाल ही में इस परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख भी बढ़ाई गई है।

यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लेटेस्ट आंकड़े

यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल जारी है। इसी बीच इस परीक्षा को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल, यूजीसी नेट दिसबंर परीक्षा के लिए अब तक 8.78 लाख से अधिक उम्मीदवार आवेदन कर चुके हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के अनुसार, 6.92 लाख उम्मीदवार आवेदन शुल्क का भुगतान भी कर चुके हैं। बता दें कि हाल ही में इस परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख भी बढ़ाई गई है। एनटीए के नए शेड्यूल के मुताबिक आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर रात 11:50 बजे निर्धारित की गयी है।परीक्षा 87 विषयों में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड में आयोजित होगी। यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए ugcnet.nta.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं।

यूजीसी ने नोटिफिकेशन में बताया था कि 500 रुपये लेट फीस के साथ आवेदन 31 अक्टूबर तक सब्मिट किया जा सकते हैं लेकिन अब लेट फीस हटाकर अभ्यर्थियों को राहत दी गई है। आवेदन पत्र में करेक्शन की विंडो 02 नवंबर 2026 से 04 नवंबर 2026 के बीच खुलेगी।

यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए क्या कहते हैं एनटीए के लेटेस्ट आंकड़े- कुल रजिस्ट्रेशन: 8.7 लाख से अधिक

सबमिट फॉर्म: 6.92 लाख

अधूरे फॉर्म वाले अभ्यर्थी: 1,45,888

फीस पेंडिंग: 32,744

यूजीसी नेट परीक्षा तिथियां बदलीं

दिसंबर सत्र की यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन पहले 14 दिसंबर 2026 से 19 दिसंबर 2026 तक होना था। लेकिन अब ये 14 से 18 दिसंबर और फिर 21 दिसंबर 2026 को होगा।

आपको बता दें कि देश भर के विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जूनियर प्रोफेसर फेलोशिप (जेआरएफ), असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता और पीएचडी में एंट्रेंस के तौर पर यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन साल में दो बार जून व दिसंबर में किया जाता है। यूजीसी नेट परीक्षा में उम्मीदवारों को दो पेपर देने होते हैं। पेपर 1 में उम्मीदवारों से सामान्य योग्यता और शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और पेपर 2 में उम्मीदवारों से उनके द्वारा चुने गए विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती।

2. इसके बाद UGC-NET Dec 2026 Application form के लिंक पर क्लिक करें

3. इसके बाद मांगी गई जानकारियां दर्ज करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें।

4. एप्लीकेशन फॉर्म सफलतापूर्वक भरने के बाद इसका प्रिंट आउट जरूर रख लें, ताकि भविष्य में काम आएगा।

आवेदन करने के लिए डायरेक्ट लिंक-

आवेदन शुल्क- जनरल कैटेगरी - 1150 रुपये

ईडब्ल्यूएस व ओबीसी एनसीएल कैटेगरी - 600 रुपये

एससी, एसटी, दिव्यांग कैटेगरी - 325 रुपये

क्या है यूजीसी नेट की योग्यता सामान्य/अनारक्षित/EWS उम्मीदवारों के लिए मास्टर डिग्री (या समकक्ष) में कम से कम 55% अंक होने चाहिए।

OBC-NCL/SC/ST/PwD और थर्ड जेंडर उम्मी

उम्मीदवारों के लिए मास्टर डिग्री में कम से कम 50% अंक अनिवार्य हैं।

4-वर्षीय (8-सेमेस्टर) स्नातक डिग्री वाले उम्मीदवार भी कम से कम 75% अंकों के साथ जेआरएफ (JRF) और पीएचडी प्रवेश के लिए पात्र हैं, लेकिन वे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्र नहीं होंगे।

आयु सीमा और छूट जेआरएफ : 01 जून 2026 को उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग, थर्ड जेंडर और महिलाओं को अधिकतम 5 वर्ष की छूट मिलेगी।