यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए 8.7 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, जानें कब तक है आवेदन
यूजीसी नेट दिसबंर परीक्षा के लिए अब तक 8.78 लाख से अधिक उम्मीदवार आवेदन कर चुके हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के अनुसार, 6.92 लाख उम्मीदवार आवेदन शुल्क का भुगतान भी कर चुके हैं। बता दें कि हाल ही में इस परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख भी बढ़ाई गई है।
यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल जारी है। इसी बीच इस परीक्षा को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल, यूजीसी नेट दिसबंर परीक्षा के लिए अब तक 8.78 लाख से अधिक उम्मीदवार आवेदन कर चुके हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के अनुसार, 6.92 लाख उम्मीदवार आवेदन शुल्क का भुगतान भी कर चुके हैं। बता दें कि हाल ही में इस परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख भी बढ़ाई गई है। एनटीए के नए शेड्यूल के मुताबिक आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर रात 11:50 बजे निर्धारित की गयी है।परीक्षा 87 विषयों में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड में आयोजित होगी। यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए ugcnet.nta.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं।
यूजीसी ने नोटिफिकेशन में बताया था कि 500 रुपये लेट फीस के साथ आवेदन 31 अक्टूबर तक सब्मिट किया जा सकते हैं लेकिन अब लेट फीस हटाकर अभ्यर्थियों को राहत दी गई है। आवेदन पत्र में करेक्शन की विंडो 02 नवंबर 2026 से 04 नवंबर 2026 के बीच खुलेगी।
यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए क्या कहते हैं एनटीए के लेटेस्ट आंकड़े-
कुल रजिस्ट्रेशन: 8.7 लाख से अधिक
सबमिट फॉर्म: 6.92 लाख
अधूरे फॉर्म वाले अभ्यर्थी: 1,45,888
फीस पेंडिंग: 32,744
यूजीसी नेट परीक्षा तिथियां बदलीं
दिसंबर सत्र की यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन पहले 14 दिसंबर 2026 से 19 दिसंबर 2026 तक होना था। लेकिन अब ये 14 से 18 दिसंबर और फिर 21 दिसंबर 2026 को होगा।
आपको बता दें कि देश भर के विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जूनियर प्रोफेसर फेलोशिप (जेआरएफ), असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता और पीएचडी में एंट्रेंस के तौर पर यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन साल में दो बार जून व दिसंबर में किया जाता है। यूजीसी नेट परीक्षा में उम्मीदवारों को दो पेपर देने होते हैं। पेपर 1 में उम्मीदवारों से सामान्य योग्यता और शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और पेपर 2 में उम्मीदवारों से उनके द्वारा चुने गए विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती।
ऐसे करें आवेदन
1. उम्मीदवार सबसे पहले https://ugcnet.nta.nic.in/ पर जाएं।
2. इसके बाद UGC-NET Dec 2026 Application form के लिंक पर क्लिक करें
3. इसके बाद मांगी गई जानकारियां दर्ज करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें।
4. एप्लीकेशन फॉर्म सफलतापूर्वक भरने के बाद इसका प्रिंट आउट जरूर रख लें, ताकि भविष्य में काम आएगा।
आवेदन करने के लिए डायरेक्ट लिंक-
आवेदन शुल्क-
जनरल कैटेगरी - 1150 रुपये
ईडब्ल्यूएस व ओबीसी एनसीएल कैटेगरी - 600 रुपये
एससी, एसटी, दिव्यांग कैटेगरी - 325 रुपये
क्या है यूजीसी नेट की योग्यता
सामान्य/अनारक्षित/EWS उम्मीदवारों के लिए मास्टर डिग्री (या समकक्ष) में कम से कम 55% अंक होने चाहिए।
OBC-NCL/SC/ST/PwD और थर्ड जेंडर उम्मी
उम्मीदवारों के लिए मास्टर डिग्री में कम से कम 50% अंक अनिवार्य हैं।
4-वर्षीय (8-सेमेस्टर) स्नातक डिग्री वाले उम्मीदवार भी कम से कम 75% अंकों के साथ जेआरएफ (JRF) और पीएचडी प्रवेश के लिए पात्र हैं, लेकिन वे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्र नहीं होंगे।
आयु सीमा और छूट
जेआरएफ : 01 जून 2026 को उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग, थर्ड जेंडर और महिलाओं को अधिकतम 5 वर्ष की छूट मिलेगी।
असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में प्रवेश: इन दोनों के लिए आवेदन करने के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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