यूजीसी नेट दिसंबर 2026 परीक्षा की करेक्शन विंडो खुली, 4 नवंबर तक करें फॉर्म में सुधार
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने UGC NET दिसंबर 2026 के लिए फॉर्म करेक्शन विंडो खोल दी है। इस बार लगभग 9.7 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षाएं 14 से 21 दिसंबर 2026 तक आयोजित की जाएंगी।
NTA UGC NET Form Correction Window: कॉलेज प्रोफेसर बनने और उच्च शिक्षा में रिसर्च करने की राह देख रहे देश भर के लाखों युवाओं के लिए बड़ा अपडेट आया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट (UGC NET) दिसंबर 2026 सेसन के लिए सफलतापूर्वक आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन विंडो ओपन कर दी है।
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस बार रिकॉर्ड लगभग 9.7 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा शुल्क का भुगतान करके अपना रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक पूरा किया है। यदि किसी अभ्यर्थी से फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई थी, तो वे आधिकारिक पोर्टल ugcnet.nta.nic.in पर जाकर निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने आवेदन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं।
करेक्शन विंडो, सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड का शेड्यूल
एनटीए द्वारा जारी आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, यूजीसी नेट दिसंबर 2026 से जुड़ी मुख्य तिथियां इस प्रकार हैं-
फॉर्म में सुधार: 2 नवंबर से 4 नवंबर 2026 तक
एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी होने की तिथि: 23 नवंबर 2026
एडमिट कार्ड डाउनलोड की तिथि: 7 दिसंबर 2026
परीक्षा की तिथियां: 14, 15, 16, 17, 18 और 21 दिसंबर 2026
परीक्षा का आयोजन देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) में किया जाएगा। विषय-वार डेटशीट जल्द ही पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
फॉर्म में सुधार कैसे करें?
जिन उम्मीदवारों को अपने आवेदन में संशोधन करना है, वे इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- सबसे पहले एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर "UGC NET December 2026 Correction Window" के लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें।
4. आवेदन फॉर्म खोलें और अनुमति प्राप्त डिटेल्स (जैसे नाम, योग्यता, फोटो, सिग्नेचर आदि) में जरूरी सुधार करें।
5. संशोधन प्रक्रिया पूरी करने के बाद बदलावों को सेव करें और अपने अपडेटेड कन्फर्मेशन पेज का प्रिंट आउट जरूर डाउनलोड करके रख लें।
परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड अनिवार्य
एनटीए ने स्पष्ट किया है कि 23 नवंबर को आने वाली सिटी स्लिप केवल आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी देगी, यह परीक्षा हॉल का एडमिट कार्ड नहीं होगी। 7 दिसंबर को जारी होने वाला एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एक अनिवार्य डॉक्यूमेंट होगा।
बिना एडमिट कार्ड और वैलिड फोटो आईडी कार्ड के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए सभी परीक्षार्थी 4 नवंबर तक अपने फॉर्म में सुधार सुनिश्चित कर लें और अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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