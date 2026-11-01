यूजीसी नेट दिसंबर 2026: फीस जमा करने की आखिरी तिथि बढ़ी, आज रात तक करें पेमेंट
एनटीए के मुताबिक, यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए आवेदन करने, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने और फोटो व सिग्नेचर अपलोड करने की प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2026 को रात 11:50 बजे बंद हो चुकी है।
यूजीसी नेट दिसंबर 2026 को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आयी है। दरअसल, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को फीस जमा करने के लिए एक और दिन का समय दे दिया है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने फॉर्म भर लिया है और भुगतान नहीं किया है, वो आज यानी 1 नवंबर 2026 की रात 11:50 बजे तक शुल्क जमा कर सकते हैं। एनटीए ने यह सुविधा केवल उन उम्मीदवारों के लिए दिया है, जिन्होंने UGC-NET का फॉर्म भर दिया है, लेकिन अभी तक आवेदन शुल्क जमा नहीं किया है। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन फॉर्म नहीं भरा है, वे इस बढ़ी हुई समय-सीमा का लाभ नहीं ले सकते। एनटीए ने यह जानकारी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
आवेदन प्रक्रिया हो चुकी है बंद
एनटीए के मुताबिक, यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए आवेदन करने, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने और फोटो व सिग्नेचर अपलोड करने की प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2026 को रात 11:50 बजे बंद हो चुकी है। इसकी समय-सीमा आगे नहीं बढ़ायी गई है। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आखिरी समय का इंतजार किए बिना फीस जमा कर दें। सफलतापूर्वक फीस जमा होने के बाद मिलने वाला कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखें। उम्मीदवार किसी भी नए अपडेट के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in और UGC-NET की वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर विजिट करते रहें।
कितने लोगों ने किया रजिस्ट्रेशन
इससे पहले एनटीए ने बताया था कि 1 लाख 38 हजार से अधिक उम्मीदवारों का फीस पेमेंट बाकी है। इनमें से 19709 उम्मीदवारों का फॉर्म जमा है और केवल शुल्क भुगतान बाकी है। वहीं, ओवरऑल की बारें, तो यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए कुल 10.8 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। इसमें से 9 लाख 48 हजार से अधिक उम्मीदवारों ने शुल्क का भुगतान पूरी तरह से कर दिया है। वहीं, 9 लाख 47 हजार से अधिक उम्मीदवारों ने कंफर्मेशन पेज डाउलोड कर लिया है।
आवेदन शुल्क-
जनरल कैटेगरी - 1150 रुपये
ईडब्ल्यूएस व ओबीसी एनसीएल कैटेगरी - 600 रुपये
एससी, एसटी, दिव्यांग कैटेगरी - 325 रुपये
यूजीसी नेट परीक्षा कब?
यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की परीक्षा पहले 14-19 दिसंबर तक आयोजित थी। अब यह 14-18 और 21 दिसंबर को होगी। ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा पहले 20-21 दिसंबर को थी। अब यह 19, 22 और 27 दिसंबर को होगी।
देश भर के विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जूनियर प्रोफेसर फेलोशिप (जेआरएफ), असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता और पीएचडी में एंट्रेंस के तौर पर यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन साल में दो बार जून व दिसंबर में किया जाता है। यूजीसी नेट परीक्षा में उम्मीदवारों को दो पेपर देने होते हैं। पेपर 1 में उम्मीदवारों से सामान्य योग्यता और शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और पेपर 2 में उम्मीदवारों से उनके द्वारा चुने गए विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती।
फॉर्म में करेक्शन कब कर सकते हैं?
NTA के संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक, UGC NET दिसंबर 2026 के आवेदन फॉर्म में सुधार करने के लिए 2 नवंबर से 4 नवंबर तक मौका दिया जाएगा। इस दौरान उम्मीदवार अपने फॉर्म में तय नियमों के अनुसार जरूरी बदलाव कर सकेंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे करेक्शन विंडो खुलने पर अपने आवेदन में दर्ज नाम, व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और अन्य सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें। अगर फॉर्म में कोई गलती है, तो 4 नवंबर तक उसमें सुधार जरूर कर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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