यूजीसी नेट दिसंबर 2026: फीस जमा करने की आखिरी तिथि बढ़ी, आज रात तक करें पेमेंट

एनटीए के मुताबिक, यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए आवेदन करने, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने और फोटो व सिग्नेचर अपलोड करने की प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2026 को रात 11:50 बजे बंद हो चुकी है।

यूजीसी नेट दिसंबर 2026 को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आयी है। दरअसल, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को फीस जमा करने के लिए एक और दिन का समय दे दिया है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने फॉर्म भर लिया है और भुगतान नहीं किया है, वो आज यानी 1 नवंबर 2026 की रात 11:50 बजे तक शुल्क जमा कर सकते हैं। एनटीए ने यह सुविधा केवल उन उम्मीदवारों के लिए दिया है, जिन्होंने UGC-NET का फॉर्म भर दिया है, लेकिन अभी तक आवेदन शुल्क जमा नहीं किया है। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन फॉर्म नहीं भरा है, वे इस बढ़ी हुई समय-सीमा का लाभ नहीं ले सकते। एनटीए ने यह जानकारी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

आवेदन प्रक्रिया हो चुकी है बंद एनटीए के मुताबिक, यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए आवेदन करने, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने और फोटो व सिग्नेचर अपलोड करने की प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2026 को रात 11:50 बजे बंद हो चुकी है। इसकी समय-सीमा आगे नहीं बढ़ायी गई है। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आखिरी समय का इंतजार किए बिना फीस जमा कर दें। सफलतापूर्वक फीस जमा होने के बाद मिलने वाला कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखें। उम्मीदवार किसी भी नए अपडेट के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in और UGC-NET की वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर विजिट करते रहें।

कितने लोगों ने किया रजिस्ट्रेशन इससे पहले एनटीए ने बताया था कि 1 लाख 38 हजार से अधिक उम्मीदवारों का फीस पेमेंट बाकी है। इनमें से 19709 उम्मीदवारों का फॉर्म जमा है और केवल शुल्क भुगतान बाकी है। वहीं, ओवरऑल की बारें, तो यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए कुल 10.8 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। इसमें से 9 लाख 48 हजार से अधिक उम्मीदवारों ने शुल्क का भुगतान पूरी तरह से कर दिया है। वहीं, 9 लाख 47 हजार से अधिक उम्मीदवारों ने कंफर्मेशन पेज डाउलोड कर लिया है।

आवेदन शुल्क- जनरल कैटेगरी - 1150 रुपये

ईडब्ल्यूएस व ओबीसी एनसीएल कैटेगरी - 600 रुपये

एससी, एसटी, दिव्यांग कैटेगरी - 325 रुपये

यूजीसी नेट परीक्षा कब? यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की परीक्षा पहले 14-19 दिसंबर तक आयोजित थी। अब यह 14-18 और 21 दिसंबर को होगी। ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा पहले 20-21 दिसंबर को थी। अब यह 19, 22 और 27 दिसंबर को होगी।

देश भर के विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जूनियर प्रोफेसर फेलोशिप (जेआरएफ), असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता और पीएचडी में एंट्रेंस के तौर पर यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन साल में दो बार जून व दिसंबर में किया जाता है। यूजीसी नेट परीक्षा में उम्मीदवारों को दो पेपर देने होते हैं। पेपर 1 में उम्मीदवारों से सामान्य योग्यता और शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और पेपर 2 में उम्मीदवारों से उनके द्वारा चुने गए विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती।

