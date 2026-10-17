यूजीसी नेट दिसंबर 2026 परीक्षा की तारीखें बदलीं, अब पेन घर से ले जाने की जरूरत नहीं, क्या नियम बदले
यूजीसी नेट दिसंबर 2026 परीक्षा की तारीखें बदलीं हैं। एनटीए ने एडमिट कार्ड 7 दिसंबर से जारी करने का ऐलान किया। पेन सेंटर पर मिलेगा और घड़ी पर पूरी रोक रहेगी।
यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नया नोटिस जारी किया है। परीक्षा की तारीखें बदल गई हैं। पेन अब घर से ले जाने की जरूरत नहीं है। घड़ी पहनकर पहुंचे तो एंट्री में दिक्कत आ सकती है। एनटीए ने सूचना बुलेटिन में संशोधन करते हुए कई नियम साफ किए हैं। परीक्षा देने वाले हर उम्मीदवार को इन्हें ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक परीक्षा 14 से 18 दिसंबर और फिर 21 दिसंबर 2026 को होगी। पहले यह 14 से 19 दिसंबर के बीच तय थी। विषयवार तारीखों की सूची एनटीए अलग से जारी करेगा। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी होगी। परीक्षा शहर की जानकारी देने वाली सिटी इंटीमेशन स्लिप 23 नवंबर से मिलने लगेगी। एडमिट कार्ड 7 दिसंबर 2026 से डाउनलोड किए जा सकेंगे।
पेन सेंटर पर मिलेगा
सबसे राहत भरी खबर यह है कि उम्मीदवारों को अब बॉल पेन लेकर नहीं जाना होगा। परीक्षा केंद्र पर पेन उपलब्ध कराया जाएगा। कपड़ों और जूतों को लेकर भी नियम साफ हो गए हैं। सामान्य जूते और कम एड़ी वाली चप्पल या सैंडल पहनकर जाया जा सकता है। लंबे बूट पर रोक रहेगी। हर तरह की घड़ी अब प्रतिबंधित सामान की सूची में शामिल है। मधुमेह से जूझ रहे उम्मीदवार शुगर टैबलेट या साबुत फल साथ रख सकते हैं। पारदर्शी पानी की बोतल सभी को ले जाने की छूट है।
रिव्यू वाले सवालों का क्या होगा
मूल्यांकन के नियम में भी बदलाव हुआ है। जो सवाल हल किए गए हैं या जिनका जवाब दिया गया है उनकी जांच होगी। भले ही उन्हें रिव्यू के लिए मार्क किया गया हो। जिन सवालों पर कोई जवाब नहीं दिया गया उनकी जांच नहीं होगी।
एनटीए ने साफ कर दिया है कि करेक्शन विंडो बंद होने के बाद आवेदन में कोई बदलाव नहीं होगा। केवल वही फील्ड बदली जा सकेंगी जिनकी इजाजत एजेंसी ने दी है। उम्मीदवार करेक्शन विंडो के दौरान परीक्षा शहर की पसंद भी बदल सकते हैं।
अगर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थायी या वर्तमान पते के हिसाब से चार से कम शहर उपलब्ध हैं तो उम्मीदवार स्क्रीन पर दिख रहे विकल्पों में से चुन सकेंगे।
पर्सेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन की बात
पर्सेंटाइल स्कोर कैसे निकलेगा इस पर भी बुलेटिन में स्पष्टता दी गई है। योजना यह है कि हर विषय की परीक्षा एक ही शिफ्ट में हो। ऐसे में पेपर एक और दो के कुल अंकों के आधार पर पर्सेंटाइल निकाला जाएगा। अगर किसी विषय की परीक्षा एक से ज्यादा शिफ्ट में हुई तो अंकों को इक्वी पर्सेंटाइल तरीके से नॉर्मलाइज किया जाएगा। एक शिफ्ट वाले विषयों में पर्सेंटाइल स्कोरकार्ड पर दिखेगा। लेकिन उससे पास होने या कट ऑफ तय नहीं होगा। कई शिफ्ट वाले विषयों में क्वालिफाइंग कट ऑफ नॉर्मलाइज किए गए अंकों पर लगेगा।
दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए नए नियम
स्क्राइब या अतिरिक्त समय मांगने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों के दस्तावेजों की शर्तें भी बदली हैं। कौन सा प्रमाणपत्र लगेगा यह दिव्यांगता के प्रकार और स्तर पर निर्भर करेगा। जिन उम्मीदवारों ने तय प्रमाणपत्र जमा कर दिए हैं उन्हें हर घंटे के हिसाब से 20 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। जहां जरूरत होगी वहां स्क्राइब की सुविधा भी दी जाएगी।
फीस को लेकर साफ बात
लेट फीस के बारे में एनटीए ने कहा है कि 500 रुपये की यह रकम परीक्षा शुल्क के ऊपर अलग से देनी होगी। आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने की फीस 200 रुपये है। यह हर चुनौती दिए गए सवाल पर लगेगी। रिफंड के मामले में भी फर्क किया गया है। असफल या दोहरे लेनदेन और सफलतापूर्वक पूरे हुए भुगतान को अलग तरह से देखा जाएगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव