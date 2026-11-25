यूजीसी नेट एग्जाम सिटी आज ugcnet.nta.nic.in पर होगी जारी, नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग, 9.60 लाख मैदान में
एनटीए आज यूजीसी नेट दिसंबर 2026 सत्र की परीक्षा की एग्जाम सिटी जारी करेगा। परीक्षार्थी ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपनी एग्जाम सिटी स्लिप चेक और डाउनलोड कर सकेंगे।
UGC NET 2026 December Exam City : एनटीए आज यूजीसी नेट दिसंबर 2026 सत्र की परीक्षा की एग्जाम सिटी जारी करेगा। परीक्षार्थी ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपनी एग्जाम सिटी स्लिप चेक और डाउनलोड कर सकेंगे। एग्जाम सिटी की डिटेल्स पता लगने पर वे अपनी यात्रा की योजना बना सकेंगे। यूजीसी नेट परीक्षा सीबीटी मोड में 14 दिसंबर 2026 से 18 दिसंबर 2026 तक और 21 दिसंबर 2026 को होगी। एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से कुछेक दिन पहले ही जारी होगा। करीब चार दिन पहले यह जारी किया जा सकता है। परीक्षा दो शिफ्टों में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 03:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक होगी। यूजीसी नेट दिसंबर सत्र के लिए 9.60 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।
यूजीसी नेट दिसंबर 2026 एग्जाम सिटी कैसे डाउनलोड करें?
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।
- होमपेज पर 'UGC NET December 2026 Exam City' के लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
4. स्क्रीन पर दिख रहा सिक्योरिटी पिन दर्ज करके सबमिट करें।
5. आपकी एग्जाम सिटी स्लिप स्क्रीन पर आ जाएगा, इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें।
परीक्षा की शुरुआत में 14 दिसंबर 2026 को पहली शिफ्ट (प्रातः 09:00 से 12:00 बजे) में इतिहास परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद 15 दिसंबर को लोक प्रशासन, 16 दिसंबर 2026 को पहली शिफ्ट में राजनीति विज्ञान तथा उसी दिन दूसरी शिफ्ट (दोपहर 03:00 से 06:00 बजे) में कॉमर्स का पेपर होगा। अगले दिन 17 दिसंबर 2026 को पहली शिफ्ट में इंग्लिश की परीक्षा निर्धारित है, जबकि 18 दिसंबर 2026 को पहली शिफ्ट में हिंदी की परीक्षा ली जाएगी। अंत में 21 दिसंबर 2026 को पहली शिफ्ट (प्रातः 09:00 से 12:00 बजे) में अर्थशास्त्र की परीक्षा संपन्न होगी।
यहां देखें विषयवार यूजीसी नेट दिसंबर 2026 डेटशीट
14 दिसंबर 2026
पहली शिफ्ट:
इतिहास
पाली
प्राकृत
कम्पेयरेटिव स्टडी
दूसरी शिफ्ट:
कंप्यूटर साइंस एवं एप्लीकेशन
फारसी
रूसी
बंगाली
गृह विज्ञान
संगीत
जनसंख्या अध्ययन
15 दिसंबर 2026
शिफ्ट-I (सुबह 09:00 से 12:00 बजे)
लोक प्रशासन
शिक्षा
सोशल वर्क
मलयालम
उर्दू
अपराध विज्ञान
प्रदर्शन कला-नृत्य/नाटक/थिएटर
जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा/साहित्य
लोक साहित्य
शिफ्ट-II (दोपहर 03:00 से 06:00 बजे)
मनोविज्ञान
मैथिली
अरबी
मैनेजमेंट
शारीरिक शिक्षा
संस्कृत पारंपरिक विषय
आयुर्वेद जीव विज्ञान
आपदा प्रबंधन
16 दिसंबर 2026
शिफ्ट-I (सुबह 09:00 से 12:00 बजे)
राजनीति विज्ञान
तुलनात्मक धर्म अध्ययन
जापानी
डोगरी
दूसरी शिफ्ट
कॉमर्स
रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन
भारतीय संस्कृति
बौद्ध, जैन, गांधीवादी एवं शांति अध्ययन
राजस्थानी
भाषाविज्ञान
17 दिसंबर 2026
शिफ्ट-I (सुबह 09:00 से 12:00 बजे)
इंग्लिश
चीनी
कोंकणी
स्पेनिश
कश्मीरी
शिफ्ट-II (दोपहर 03:00 से 06:00 बजे)
विजुअल आर्ट (ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला, अप्लाइड आर्ट आदि सहित)
म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन
पंजाबी
तमिल
ज्योग्राफी
मराठी
18 दिसंबर 2026
शिफ्ट-I (सुबह 09:00 से 12:00 बजे)
हिंदी
अरब कल्चर एंड इस्लामिक स्टडीज
इंडियन नॉलेज सिस्टम
मणिपुरी
कन्नड़
जर्मन
सिंधी
फ्रेंच
शिफ्ट-II (दोपहर 03:00 से 06:00 बजे)
लेबर वेलफेयर / पर्सनल मैनेजमेंट / इंडस्ट्रियल रिलेशंस / एचआरएम
संथाली
मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म
इलेक्ट्रॉनिक साइंस
वूमेन स्टडीज
लॉ
तेलुगु
फोरेंसिक साइंस
नेपाली
लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस
फिलॉसफी
21 दिसंबर 2026
शिफ्ट-I (सुबह 09:00 से 12:00 बजे)
इकोनॉमिक्स / रूरल इकोनॉमिक्स / डेवलपमेंट स्टडीज / बिजनेस इकोनॉमिक्स आदि
एनवायर्नमेंटल साइंसेज
हिंदू स्टडीज
एंथ्रोपोलॉजी
बोडो
गुजराती
संस्कृत
पॉलिटिक्स (इंटरनेशनल रिलेशंस / डिफेंस स्टडीज आदि सहित)
ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज
शिफ्ट-II (दोपहर 03:00 से 06:00 बजे)
असमीज
सोशियोलॉजी
योग
टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट
एडल्ट एजुकेशन / कंटीन्यूइंग एजुकेशन
आर्कियोलॉजी
उड़िया
सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ
स्टैटिस्टिक्स
फॉरेस्ट्री
देश भर के विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जूनियर प्रोफेसर फेलोशिप (जेआरएफ), असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता और पीएचडी में एंट्रेंस के तौर पर यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन साल में दो बार जून व दिसंबर में किया जाता है। यूजीसी नेट परीक्षा में उम्मीदवारों को दो पेपर देने होते हैं। पेपर 1 में उम्मीदवारों से सामान्य योग्यता और शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और पेपर 2 में उम्मीदवारों से उनके द्वारा चुने गए विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी