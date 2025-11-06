UGC NET : यूजीसी नेट के लिए आवेदन की कल लास्ट डेट, यहां देखें पिछली बार की कटऑफ

संक्षेप: UGC NET December 2025: एनटीए यूजीसी नेट के लिए कल 7 नवंबर 2025 आवेदन की अंतिम तिथि है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इस परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है और करना चाहते हैं, वे फौरन ugcnet.nta.nic.in पर जाकर एप्लाई करें।

Thu, 6 Nov 2025 01:48 PM

UGC NET December 2025: एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा 2025 के लिए कल 7 नवंबर 2025 आवेदन की अंतिम तिथि है। जिन इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों ने अभी तक इस परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है और करना चाहते हैं, वे फौरन ugcnet.nta.nic.in पर जाकर एप्लाई करें। अंतिम दिनों में आवेदन कर रहे उम्मीदवारों के लिए एनटीए ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे इस एडवाइजरी को जरूर देखें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इसमें कहा गया है - - योग्य और इच्छुक उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर जमा कर दें।

- उन्हें कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके अपने पास रखना चाहिए।

- जो उम्मीदवार परीक्षा शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, उनका एप्लीकेशन ही सब्मिट माना जाएगा। उम्मीदवार फीस भुगतान से पहले अपनी डिटेल्स चेक कर लें क्योंकि बाद में उन्हें करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा।

देश भर के विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जूनियर प्रोफेसर फेलोशिप (जेआरएफ), असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता और पीएचडी में एंट्रेंस के तौर पर यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन साल में दो बार किया जाता है। यूजीसी नेट परीक्षा में उम्मीदवारों को दो पेपर देने होते हैं। पेपर 1 में उम्मीदवारों से सामान्य योग्यता और शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और पेपर 2 में उम्मीदवारों से उनके द्वारा चुने गए विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं।

दोनों पेपरों के लिए सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम अर्हता अंक 40% तथा आरक्षित वर्ग के लिए 35% है। यहां देखें यूजीसी नेट जून 2025 सत्र की कटऑफ पॉलिटिकल साइंस अनारक्षित - जेआरएफ -244, असिस्टेंट प्रोफेसर 218, पीएचडी - 186

ओबीसी वर्ग- जेआरएफ - 236, असिस्टेंट प्रोफेसर 202, पीएचडी - 168

ईडब्ल्यूएस वर्ग- जेआरएफ -238 असिस्टेंट प्रोफेसर 200, पीएचडी- 160

एससी वर्ग - जेआरएफ -222, असिस्टेंट प्रोफेसर 186, पीएचडी- 160

एसटी वर्ग - जेआरएफ -218, असिस्टेंट प्रोफेसर-180 , पीएचडी-156

इतिहास अनारक्षित - जेआरएफ 180- असिस्टेंट प्रोफेसर 162, पीएचडी - 142

ओबीसी वर्ग- जेआरएफ 172- असिस्टेंट प्रोफेसर 150 , पीएचडी 132

ईडब्ल्यूएस वर्ग- जेआरएफ -174 असिस्टेंट प्रोफेसर 150, पीएचडी- 130

एससी वर्ग - जेआरएफ -164 असिस्टेंट प्रोफेसर 140, पीएचडी-126

एसटी वर्ग - जेआरएफ - 160 असिस्टेंट प्रोफेसर 138, पीएचडी- 124

कॉमर्स अनारक्षित - जेआरएफ -224, असिस्टेंट प्रोफेसर 194, पीएचडी - 166

ओबीसी वर्ग- जेआरएफ - 212 असिस्टेंट प्रोफेसर 174, पीएचडी- 150

ईडब्ल्यूएस वर्ग- जेआरएफ 218- असिस्टेंट प्रोफेसर 176, पीएचडी- 146

एससी वर्ग - जेआरएफ -202 असिस्टेंट प्रोफेसर 162, पीएचडी- 140

एसटी वर्ग - जेआरएफ - 188 असिस्टेंट प्रोफेसर 158, पीएचडी- 138

हिंदी अनारक्षित - जेआरएफ - 218 असिस्टेंट प्रोफेसर 190, पीएचडी - 160

ओबीसी वर्ग- जेआरएफ - 208 असिस्टेंट प्रोफेसर 172, पीएचडी - 146

ईडब्ल्यूएस वर्ग- जेआरएफ - 210 असिस्टेंट प्रोफेसर 174, पीएचडी- 142

एससी वर्ग - जेआरएफ - 194 असिस्टेंट प्रोफेसर 160, पीएचडी- 138

एसटी वर्ग - जेआरएफ - 182 असिस्टेंट प्रोफेसर 152, पीएचडी- 134

इकोनॉमिक्स अनारक्षित - जेआरएफ 198- असिस्टेंट प्रोफेसर-170 , पीएचडी - 146

ओबीसी वर्ग- जेआरएफ -184, असिस्टेंट प्रोफेसर-150 , पीएचडी - 132

ईडब्ल्यूएस वर्ग- जेआरएफ - 186, असिस्टेंट प्रोफेसर-150 , पीएचडी- 132

एससी वर्ग - जेआरएफ -166, असिस्टेंट प्रोफेसर-140 , पीएचडी- 124

एसटी वर्ग - जेआरएफ -162, असिस्टेंट प्रोफेसर-136, पीएचडी- 122

इंग्लिश अनारक्षित - जेआरएफ 188- असिस्टेंट प्रोफेसर 166, पीएचडी 146

ओबीसी वर्ग- जेआरएफ 176- असिस्टेंट प्रोफेसर 150, पीएचडी 134

ईडब्ल्यूएस वर्ग- जेआरएफ 180- असिस्टेंट प्रोफेसर 152, पीएचडी 134

एससी वर्ग - जेआरएफ - 166 असिस्टेंट प्रोफेसर 140, पीएचडी 126

एसटी वर्ग - जेआरएफ - 164 असिस्टेंट प्रोफेसर 140, पीएचडी 126

पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अनारक्षित - जेआरएफ -224, असिस्टेंट प्रोफेसर 198, पीएचडी - 168

ओबीसी वर्ग- जेआरएफ - 216 असिस्टेंट प्रोफेसर 178, पीएचडी- 152

ईडब्ल्यूएस वर्ग- जेआरएफ 220- असिस्टेंट प्रोफेसर 178, पीएचडी- 142

एससी वर्ग - जेआरएफ -160 असिस्टेंट प्रोफेसर 164, पीएचडी- 142

एसटी वर्ग - जेआरएफ - 204 असिस्टेंट प्रोफेसर 160, पीएचडी- 138

सोशोलॉजी (अनाक्षरित वर्ग के लिए) जेआरएफ 220

असिस्टेंट प्रोफेसर 192

पीएचडी 162

मैनेजमेंट (अनाक्षरित वर्ग के लिए) जेआरएफ 218

असिस्टेंट प्रोफेसर 192