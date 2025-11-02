UGC NET December 2025: यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए आवेदन की लास्ट डेट नजदीक, अभी करें अप्लाई

संक्षेप: UGC NET December Exam Date 2025: एनटीए की ओर से जल्द ही यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी ugcnet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

NTA UGC NET December Exam Dates 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से जल्द ही यूजीसी नेट दिसंबर 2025 (UGC-NET DEC 2025) परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। आवेदन की लास्ट डेट नजदीक है इसलिए अभी आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अप्लाई करें। ऑफिशियल नोटिस में दी गई जानकारी के अनुसार, यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा का आयोजन सीबीटी (कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट) 31 दिसंबर 2025 से लेकर 7 जनवरी 2025 तक किया जाएगा।

NTA UGC NET December Exam 2025 Registration Link यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा दिसंबर 2025 सत्र (यूजीसी नेट दिसंबर 2025) के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2025 रात 11:50 बजे तक निर्धारित की गई है।उम्मीदवारों के लिए आवेदन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए करेक्शन विंडो 10 नवंबर से 12 नवंबर 2025 तक ओपन की जाएगी।

UGC NET December 2025: यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए कैसे अप्लाई करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स डालकर रजिस्टर करना होगा।

4. अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा और फीस जमा करनी होगी।

5. इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा।

6. अब आप कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लें।

UGC-NET, भारतीय नागरिकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए एक परीक्षा है (i) 'जूनियर रिसर्च फेलोशिप का अवॉर्ड और सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति', (ii) 'सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति और Ph.D में एडमिशन (iii) Ph.D में एडमिशन।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में 85 विषयों के लिए UGC-NET जून 2025 आयोजित करेगी।