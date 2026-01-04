UGC NET Dec 2025: छात्रों का जबरदस्त रिस्पॉन्स, तीसरे दिन 1.44 लाख ने दी परीक्षा
UGC NET December 2025: यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के तीसरे दिन 1.44 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। जानिए शिफ्ट वाइज आंकड़े क्या थे।
UGC NET December 2025: देश के लाखों युवाओं के लिए निर्णायक मानी जाने वाली UGC NET दिसंबर 2025 परीक्षा अपने अहम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। 03 जनवरी 2026 को आयोजित परीक्षा के तीसरे दिन देशभर के परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही अभ्यर्थियों की लंबी कतारें देखने को मिलीं। किसी के हाथ में एडमिट कार्ड था, तो कोई आखिरी बार नोट्स पलटता नजर आया। यह दिन न सिर्फ उम्मीदवारों के लिए अहम रहा, बल्कि परीक्षा संचालन के लिहाज से भी बड़ा साबित हुआ।
तीसरे दिन का पूरा आंकड़ा
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, तीसरे दिन कुल 1,44,908 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में शिरकत की। परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की गई और दोनों ही शिफ्टों में उपस्थिति संतोषजनक रही। एनटीए के मुताबिक, सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण, पारदर्शी और तय दिशा निर्देशों के तहत कराई गई।
शिफ्ट I: सुबह की पारी में 73 हजार से ज्यादा उम्मीदवार
सुबह आयोजित शिफ्ट I में देश के अलग अलग राज्यों से आए 73,035 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी।
परीक्षा केंद्रों की संख्या: 445
प्रवेश प्रक्रिया: बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और सख्त जांच
परीक्षा माहौल: अनुशासित और नियंत्रित
इस शिफ्ट में शामिल अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र संतुलित रहा और सिलेबस से बाहर के सवाल बहुत कम देखने को मिले।
शिफ्ट II: शाम की पारी में भी जबरदस्त भागीदारी
दिन की दूसरी पारी यानी शिफ्ट II में 71,873 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए।
परीक्षा केंद्रों की संख्या: 474
तकनीकी व्यवस्था: सुचारु
समय प्रबंधन: निर्धारित शेड्यूल के अनुसार
शाम की शिफ्ट में भी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम रहे। कई उम्मीदवारों ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर स्टाफ सहयोगी रहा, जिससे किसी तरह की अफरातफरी नहीं हुई।
किन किन विषयों की हुई परीक्षा
तीसरे दिन UGC NET में विषयों की विविधता साफ नजर आई। शिफ्ट I में जिन विषयों की परीक्षा हुई, उनमें - कॉमर्स, क्रिमिनोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, म्यूजियोलॉजी एंड कंजरवेशन, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज, संस्कृत, संथाली रहे। वहीं शिफ्ट II में रिलिजियस एंड कंपेरेटिव स्टडीज, एजुकेशन, फोक लिटरेचर, जियोग्राफी, इंडियन कल्चर, मैथिली, पर्शियन शामिल थे।
इन विषयों में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी उल्लेखनीय रही, जिससे साफ है कि पारंपरिक के साथ साथ क्षेत्रीय और आधुनिक विषयों में भी NET को लेकर रुचि बढ़ रही है।
प्रशासनिक तालमेल से सफल आयोजन
एनटीए ने स्पष्ट किया कि परीक्षा के सफल आयोजन में राज्य और जिला प्रशासन का अहम योगदान रहा। ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर केंद्रों की सुरक्षा तक, हर स्तर पर समन्वय देखने को मिला। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, जैमर और तकनीकी टीम की तैनाती की गई थी, ताकि परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहे।
5 जनवरी को अगला इम्तिहान
एनटीए की ओर से जानकारी दी गई है कि 05 जनवरी 2026 को UGC NET दिसंबर 2025 की अगली परीक्षा आयोजित की जाएगी। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें, एडमिट कार्ड के साथ सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखें और आधिकारिक निर्देशों का पालन करें। एनटीए ने परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं भी दी हैं।