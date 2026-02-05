UGC NET December 2025 Cut Off : किस विषय में क्या रही यूजीसी नेट कटऑफ, देखें सब्जेक्ट वाइज ब्योरा

संक्षेप: UGC NET December 2025 Cut Off : यूजीसी नेट दिसंबर 2025 सत्र में कई विषयों की कटऑफ गिरी है तो कुछ की हाई गई है। पॉलिटिकल साइंस विषय की बात करें तो यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में अनारक्षित वर्ग में जेआरएफ की कटऑफ 214, यूजीसी नेट की 188 और पीएचडी की कटऑफ 164 रही है।

UGC NET December 2025 Cut Off : यूजीसी नेट दिसंबर 2025 सत्र में कई विषयों की कटऑफ गिरी है तो कई की पहले की तुलना में हाई गई है। राजनीति विज्ञान, वाणिज्य और हिंदी जैसे विषयों में दिसंबर सत्र में कट-ऑफ जून की तुलना में कम दर्ज किया गया। अर्थशास्त्र, सोशोलॉजी, इतिहास और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे विषयों में दिसंबर 2025 का कट-ऑफ जून 2025 की तुलना में काफी अधिक रहा है। अगर पॉलिटिकल साइंस विषय की बात करें तो यूजीसी नेट दिसंबर 2025 सत्र की कटऑफ जून 2025 सत्र के मुकाबले काफी गिरी है। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 सत्र में पॉलिटिकल साइंस विषय में अनारक्षित वर्ग में जेआरएफ की कटऑफ 214, यूजीसी नेट की 188 और पीएचडी की कटऑफ 164 रही है। जून 2025 में यह अनारक्षित वर्ग में जेआरएफ की कटऑफ 244, यूजीसी नेट की 218 और पीएचडी की कटऑफ 186 रही थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कितनों को जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर व पीएचडी पात्रता आपको बता दें कि एनटीए ने यूजीसी नेट रिजल्ट ugcnet.nta.ac.in पर बुधवार रात जारी कर दिया। यूजीसी नेट दिसंबर सत्र परीक्षा में 5108 उम्मीदवारों ने जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर, दोनों के लिए पात्रता हासिल की है। 54713 उम्मीदवारों को केवल असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए सफल घोषित किया गया है। 117058 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए योग्य माना गया है।

यूजीसी नेट दिसंबर 2025 सब्जेक्ट वाइज कटऑफ पॉलिटिकल साइंस अनारक्षित : JRF के लिए 214, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 188 और केवल पीएचडी के लिए 164 अंक

• OBC (NCL) : JRF के लिए 202, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 174 और केवल पीएचडी के लिए 152 अंक।

• EWS: JRF के लिए 206, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 174 और केवल पीएचडी के लिए 150 अंक।

• SC: JRF के लिए 192, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 162 और केवल पीएचडी के लिए 144 अंक।

• ST: JRF के लिए 186, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 158 और केवल पीएचडी के लिए 142 अंक

इतिहास अनारक्षित : JRF के लिए 216, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 192 और केवल पीएचडी के लिए 168 अंक।

• OBC (NCL): JRF के लिए 206, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 178 और केवल पीएचडी के लिए 156 अंक।

• EWS: JRF के लिए 206, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 178 और केवल पीएचडी के लिए 152 अंक।

• SC: JRF के लिए 196, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 166 और केवल पीएचडी के लिए 148 अंक।

• ST: JRF के लिए 192, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 162 और केवल पीएचडी के लिए 144 अंक

कॉमर्स • अनारक्षित : JRF के लिए 218, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 186 और केवल पीएचडी के लिए 158 अंक।

• OBC (NCL): JRF के लिए 204, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 166 और केवल पीएचडी के लिए 144 अंक।

• EWS: JRF के लिए 208, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 168 और केवल पीएचडी के लिए 144 अंक।

• SC: JRF के लिए 194, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 154 और केवल पीएचडी के लिए 136 अंक।

• ST: JRF के लिए 184, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 150 और केवल पीएचडी के लिए 132 अंक

हिंदी अनारक्षित: JRF के लिए 208, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 182 और केवल पीएचडी के लिए 158 अंक।

• OBC (NCL): JRF के लिए 198, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 168 और केवल पीएचडी के लिए 146 अंक।

• EWS: JRF के लिए 202, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 168 और केवल पीएचडी के लिए 144 अंक।

• SC: JRF के लिए 188, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 158 और केवल पीएचडी के लिए 142 अंक।

• ST: JRF के लिए 178, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 150 और केवल पीएचडी के लिए 136 अंक

इकोनॉमिक्स अनारक्षित : JRF के लिए 232, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 200 और केवल पीएचडी के लिए 170 अंक।

• OBC (NCL): JRF के लिए 216, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 180 और केवल पीएचडी के लिए 154 अंक।

• EWS: JRF के लिए 220, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 180 और केवल पीएचडी के लिए 152 अंक।

• SC: JRF के लिए 202, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 164 और केवल पीएचडी के लिए 140 अंक।

• ST: JRF के लिए 198, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 158 और केवल पीएचडी के लिए 138 अंक

इंग्लिश अनारक्षित : JRF के लिए 186, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 164 और केवल पीएचडी के लिए 146 अंक।

• OBC (NCL): JRF के लिए 174, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 148 और केवल पीएचडी के लिए 136 अंक।

• EWS: JRF के लिए 178, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 150 और केवल पीएचडी के लिए 136 अंक।

• SC: JRF के लिए 164, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 140 और केवल पीएचडी के लिए 128 अंक।

• ST: JRF के लिए 160, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 140 और केवल पीएचडी के लिए 128 अंक

पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अनारक्षित : JRF के लिए 242, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 214 और केवल पीएचडी के लिए 186 अंक।

• OBC (NCL): JRF के लिए 236, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 200 और केवल पीएचडी के लिए 170 अंक।

• EWS: JRF के लिए 230, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 198 और केवल पीएचडी के लिए 166 अंक।

• SC: JRF के लिए 218, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 184 और केवल पीएचडी के लिए 160 अंक।

• ST: JRF के लिए 212, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 178 और केवल पीएचडी के लिए 160 अंक

• OBC (NCL): JRF के लिए 222, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 192 और केवल पीएचडी के लिए 162 अंक।

• EWS: JRF के लिए 224, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 192 और केवल पीएचडी के लिए 158 अंक।

• SC: JRF के लिए 212, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 174 और केवल पीएचडी के लिए 148 अंक।

• ST: JRF के लिए 206, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 172 और केवल पीएचडी के लिए 148 अंक

मैनेजमेंट इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आदि शामिल हैं

• अनारक्षित (Unreserved): JRF के लिए 220, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 186 और केवल पीएचडी के लिए 162 अंक।

• OBC (NCL): JRF के लिए 202, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 166 और केवल पीएचडी के लिए 148 अंक।

• EWS: JRF के लिए 206, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 168 और केवल पीएचडी के लिए 146 अंक।

• SC: JRF के लिए 190, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 156 और केवल पीएचडी के लिए 138 अंक।