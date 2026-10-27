यूजीसी नेट के लिए 5.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन,कल तक भर सकते हैं फॉर्म; फौरन करें अप्लाई

यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है। क्योंकि आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक है। एनटीए के शेड्यूल के मुताबिक आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर रात 11:50 बजे निर्धारित की गयी है। यानी आवेदन के लिए अब महज 2 दिन बचे हैं।

यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है। क्योंकि आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक है। एनटीए के शेड्यूल के मुताबिक आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर रात 11:50 बजे निर्धारित की गयी है। यानी आवेदन के लिए अब महज 2 दिन बचे हैं। परीक्षा 87 विषयों में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड में आयोजित होगी। यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए ugcnet.nta.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। इसी बीच एनटीए ने बताया है कि अब तक 550048 अभ्यर्थियों ने यूजीसी नेट परीक्षा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है।

28 अक्टूबर तकर भरे फॉर्म वहीं, लगभग 3.73 लाख अभ्यर्थियों ने अपनी फीस और फॉर्म का काम पूरा कर लिया है। लेकिन लाखों अभ्यर्थियों का फॉर्म अब भी किसी न किसी चरण में अटका पड़ा है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक पूरी तरह से आवेदन नहीं किया है, वो अंतिम तारीख यानी 28 अक्टूबर 2026 का इंतजार न करें। आखिरी वक्त में सर्वर पर ट्रैफिक बढ़ने से कई बार फीस पेमेंट और फॉर्म सबमिट करने में दिक्कतें आती हैं। अगर यूजीसी नेट फॉर्म पेंडिंग है तो इसे आज ही पूरा कर लें।

यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए क्या कहते हैं एनटीए के लेटेस्ट आंकड़े- कुल रजिस्ट्रेशन: 5,50,048

सबमिट फॉर्म: 3,73,419

अधूरे फॉर्म वाले अभ्यर्थी: 1,36,993

फीस पेंडिंग: 31,580

ऐसे करें आवेदन

2. इसके बाद UGC-NET Dec 2026 Application form के लिंक पर क्लिक करें

3. इसके बाद मांगी गई जानकारियां दर्ज करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें।

4. एप्लीकेशन फॉर्म सफलतापूर्वक भरने के बाद इसका प्रिंट आउट जरूर रख लें, ताकि भविष्य में काम आएगा।

आवेदन करने के लिए डायरेक्ट लिंक-

लाइव फोटो कैप्टरिंग में आ रही समस्या से कैसे बचें बता दें कि यूजीसी नेट फॉर्म भरते समय कई उम्मीदवारों को ‘लाइव फोटो कैप्चरिंग’ में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। NTA ने वेबकैम या मोबाइल कैमरे के जरिए तुरंत लाइव फोटो खींचने का नियम अनिवार्य किया है। लेकिन कई वजहों से कई अभ्यर्थियों का फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है। NTA ने इस समस्या का सॉल्यूशन दिया है।

फोटो कैप्चरिंग करते समय इन बातों का रखें ध्यान

चेहरे पर सही रोशनी रखें- लाइव फोटो लेते समय चेहरे पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, ताकि फोटो साफ आए।

बैकग्राउंड साफ और रोशनी वाला रखें- फोटो कैप्चर करते समय पीछे का बैकग्राउंड साफ हो और वहां पर्याप्त रोशनी हो।

फ्रेम में एक ही चेहरा रखें- लाइव फोटो लेते समय कैमरे के फ्रेम में केवल आवेदक का चेहरा दिखाई देना चाहिए।

ब्राउजर की कैशे क्लियर करें- समस्या बनी रहने पर ब्राउजर की कैशे क्लियर करें, दूसरा ब्राउजर इस्तेमाल करें या Incognito Mode में प्रयास करें।

फॉर्म दोबारा खोलकर फोटो लें- आवेदन फॉर्म को फिर से खोलें और लाइव फोटो कैप्चर करने की प्रक्रिया दोबारा पूरी करें।