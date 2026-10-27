यूजीसी नेट के लिए 5.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन,कल तक भर सकते हैं फॉर्म; फौरन करें अप्लाई
यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है। क्योंकि आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक है। एनटीए के शेड्यूल के मुताबिक आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर रात 11:50 बजे निर्धारित की गयी है। यानी आवेदन के लिए अब महज 2 दिन बचे हैं।
यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है। क्योंकि आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक है। एनटीए के शेड्यूल के मुताबिक आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर रात 11:50 बजे निर्धारित की गयी है। यानी आवेदन के लिए अब महज 2 दिन बचे हैं। परीक्षा 87 विषयों में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड में आयोजित होगी। यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए ugcnet.nta.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। इसी बीच एनटीए ने बताया है कि अब तक 550048 अभ्यर्थियों ने यूजीसी नेट परीक्षा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है।
28 अक्टूबर तकर भरे फॉर्म
वहीं, लगभग 3.73 लाख अभ्यर्थियों ने अपनी फीस और फॉर्म का काम पूरा कर लिया है। लेकिन लाखों अभ्यर्थियों का फॉर्म अब भी किसी न किसी चरण में अटका पड़ा है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक पूरी तरह से आवेदन नहीं किया है, वो अंतिम तारीख यानी 28 अक्टूबर 2026 का इंतजार न करें। आखिरी वक्त में सर्वर पर ट्रैफिक बढ़ने से कई बार फीस पेमेंट और फॉर्म सबमिट करने में दिक्कतें आती हैं। अगर यूजीसी नेट फॉर्म पेंडिंग है तो इसे आज ही पूरा कर लें।
यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए क्या कहते हैं एनटीए के लेटेस्ट आंकड़े-
कुल रजिस्ट्रेशन: 5,50,048
सबमिट फॉर्म: 3,73,419
अधूरे फॉर्म वाले अभ्यर्थी: 1,36,993
फीस पेंडिंग: 31,580
ऐसे करें आवेदन
1. उम्मीदवार सबसे पहले https://ugcnet.nta.nic.in/ पर जाएं।
2. इसके बाद UGC-NET Dec 2026 Application form के लिंक पर क्लिक करें
3. इसके बाद मांगी गई जानकारियां दर्ज करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें।
4. एप्लीकेशन फॉर्म सफलतापूर्वक भरने के बाद इसका प्रिंट आउट जरूर रख लें, ताकि भविष्य में काम आएगा।
आवेदन करने के लिए डायरेक्ट लिंक-
लाइव फोटो कैप्टरिंग में आ रही समस्या से कैसे बचें
बता दें कि यूजीसी नेट फॉर्म भरते समय कई उम्मीदवारों को ‘लाइव फोटो कैप्चरिंग’ में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। NTA ने वेबकैम या मोबाइल कैमरे के जरिए तुरंत लाइव फोटो खींचने का नियम अनिवार्य किया है। लेकिन कई वजहों से कई अभ्यर्थियों का फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है। NTA ने इस समस्या का सॉल्यूशन दिया है।
फोटो कैप्चरिंग करते समय इन बातों का रखें ध्यान
चेहरे पर सही रोशनी रखें- लाइव फोटो लेते समय चेहरे पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, ताकि फोटो साफ आए।
बैकग्राउंड साफ और रोशनी वाला रखें- फोटो कैप्चर करते समय पीछे का बैकग्राउंड साफ हो और वहां पर्याप्त रोशनी हो।
फ्रेम में एक ही चेहरा रखें- लाइव फोटो लेते समय कैमरे के फ्रेम में केवल आवेदक का चेहरा दिखाई देना चाहिए।
ब्राउजर की कैशे क्लियर करें- समस्या बनी रहने पर ब्राउजर की कैशे क्लियर करें, दूसरा ब्राउजर इस्तेमाल करें या Incognito Mode में प्रयास करें।
फॉर्म दोबारा खोलकर फोटो लें- आवेदन फॉर्म को फिर से खोलें और लाइव फोटो कैप्चर करने की प्रक्रिया दोबारा पूरी करें।
UGC NET की परीक्षा कब
यूजीसी नेट दिसंबर सत्र की परीक्षा 14 से 18 दिसंबर और 21 दिसंबर 2026 को आयोजित करने का प्रस्ताव है। इसमें मानविकी, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन, कंप्यूटर साइंस, शिक्षा, भाषा आदि विषय शामिल हैं। यह परीक्षा सहायक प्राध्यापक और जूनियर रिसर्च फैलोशिप और पीएचडी में प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करती है। हालांकि, परीक्षा शहर और प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा से संबंधित अपडेट के लिए एनटीए और यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी गयी है।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।