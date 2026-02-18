यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट दिसंबर 2026 के लिए आए 2.18 लाख आवेदन, जानें कब होगी परीक्षा

अगर आपने यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट दिसंबर 2026 के लिए आवेदन किया हैं, तो यह खबर आपके लिए हैं। दरअसल, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने दिसंबर 2026 सत्र की दो प्रमुख परीक्षाओं के लिए आवेदन का आंकड़ा जारी किया है

अगर आपने यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट दिसंबर 2026 के लिए आवेदन किया हैं, तो यह खबर आपके लिए हैं। दरअसल, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने दिसंबर 2026 सत्र की दो प्रमुख परीक्षाओं के लिए आवेदन का आंकड़ा जारी किया है। एजेंसी के अनुसार कुल 2 लाख 18 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। चलिए जानते हैं कि जीसी नेट और सीएसआईआर नेट दिसंबर 2026 के लिए कितने आवेदन पड़े हैं।

कितने आवेदन बता दें कि यूजीसी-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा दिसंबर 2026 के लिए 1,86,301 आवेदन जमा हुए हैं, जबकि संयुक्त वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद विवि अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा दिसंबर के लिए 32,660 आवेदन प्राप्त हुए हैं। एनटीए यूजीसी-नेट का आयोजन 83 विषयों में करती है। इसमें मानविकी, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन, कंप्यूटर साइंस, शिक्षा, भाषा आदि विषय शामिल हैं। यह परीक्षा सहायक प्राध्यापक और जूनियर रिसर्च फैलोशिप और पीएचडी में प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करती है। इस बार यह परीक्षा 14 से 19 दिसंबर तक कंप्यूटर आधारित प्रणाली से होनी है।

पेन सेंटर पर मिलेगा हाल ही में यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नया नोटिस जारी किया था। इसमें परीक्षा में कुछ जरूरी बदलाव करने की जानकारी दी गई थी। सबसे राहत भरी खबर यह है कि उम्मीदवारों को अब बॉल पेन लेकर नहीं जाना होगा। परीक्षा केंद्र पर पेन उपलब्ध कराया जाएगा। कपड़ों और जूतों को लेकर भी नियम साफ हो गए हैं। सामान्य जूते और कम एड़ी वाली चप्पल या सैंडल पहनकर जाया जा सकता है। लंबे बूट पर रोक रहेगी। हर तरह की घड़ी अब प्रतिबंधित सामान की सूची में शामिल है। मधुमेह से जूझ रहे उम्मीदवार शुगर टैबलेट या साबुत फल साथ रख सकते हैं। पारदर्शी पानी की बोतल सभी को ले जाने की छूट है।

रिव्यू वाले सवालों का क्या होगा मूल्यांकन के नियम में भी बदलाव हुआ है। जो सवाल हल किए गए हैं या जिनका जवाब दिया गया है उनकी जांच होगी। भले ही उन्हें रिव्यू के लिए मार्क किया गया हो। जिन सवालों पर कोई जवाब नहीं दिया गया उनकी जांच नहीं होगी।

पर्सेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन की बात पर्सेंटाइल स्कोर कैसे निकलेगा इस पर भी बुलेटिन में स्पष्टता दी गई है। योजना यह है कि हर विषय की परीक्षा एक ही शिफ्ट में हो। ऐसे में पेपर एक और दो के कुल अंकों के आधार पर पर्सेंटाइल निकाला जाएगा। अगर किसी विषय की परीक्षा एक से ज्यादा शिफ्ट में हुई तो अंकों को इक्वी पर्सेंटाइल तरीके से नॉर्मलाइज किया जाएगा। एक शिफ्ट वाले विषयों में पर्सेंटाइल स्कोरकार्ड पर दिखेगा। लेकिन उससे पास होने या कट ऑफ तय नहीं होगा। कई शिफ्ट वाले विषयों में क्वालिफाइंग कट ऑफ नॉर्मलाइज किए गए अंकों पर लगेगा।