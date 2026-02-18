यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट दिसंबर 2026 के लिए आए 2.18 लाख आवेदन, जानें कब होगी परीक्षा
अगर आपने यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट दिसंबर 2026 के लिए आवेदन किया हैं, तो यह खबर आपके लिए हैं। दरअसल, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने दिसंबर 2026 सत्र की दो प्रमुख परीक्षाओं के लिए आवेदन का आंकड़ा जारी किया है
अगर आपने यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट दिसंबर 2026 के लिए आवेदन किया हैं, तो यह खबर आपके लिए हैं। दरअसल, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने दिसंबर 2026 सत्र की दो प्रमुख परीक्षाओं के लिए आवेदन का आंकड़ा जारी किया है। एजेंसी के अनुसार कुल 2 लाख 18 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। चलिए जानते हैं कि जीसी नेट और सीएसआईआर नेट दिसंबर 2026 के लिए कितने आवेदन पड़े हैं।
कितने आवेदन
बता दें कि यूजीसी-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा दिसंबर 2026 के लिए 1,86,301 आवेदन जमा हुए हैं, जबकि संयुक्त वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद विवि अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा दिसंबर के लिए 32,660 आवेदन प्राप्त हुए हैं। एनटीए यूजीसी-नेट का आयोजन 83 विषयों में करती है। इसमें मानविकी, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन, कंप्यूटर साइंस, शिक्षा, भाषा आदि विषय शामिल हैं। यह परीक्षा सहायक प्राध्यापक और जूनियर रिसर्च फैलोशिप और पीएचडी में प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करती है। इस बार यह परीक्षा 14 से 19 दिसंबर तक कंप्यूटर आधारित प्रणाली से होनी है।
पेन सेंटर पर मिलेगा
हाल ही में यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नया नोटिस जारी किया था। इसमें परीक्षा में कुछ जरूरी बदलाव करने की जानकारी दी गई थी। सबसे राहत भरी खबर यह है कि उम्मीदवारों को अब बॉल पेन लेकर नहीं जाना होगा। परीक्षा केंद्र पर पेन उपलब्ध कराया जाएगा। कपड़ों और जूतों को लेकर भी नियम साफ हो गए हैं। सामान्य जूते और कम एड़ी वाली चप्पल या सैंडल पहनकर जाया जा सकता है। लंबे बूट पर रोक रहेगी। हर तरह की घड़ी अब प्रतिबंधित सामान की सूची में शामिल है। मधुमेह से जूझ रहे उम्मीदवार शुगर टैबलेट या साबुत फल साथ रख सकते हैं। पारदर्शी पानी की बोतल सभी को ले जाने की छूट है।
रिव्यू वाले सवालों का क्या होगा
मूल्यांकन के नियम में भी बदलाव हुआ है। जो सवाल हल किए गए हैं या जिनका जवाब दिया गया है उनकी जांच होगी। भले ही उन्हें रिव्यू के लिए मार्क किया गया हो। जिन सवालों पर कोई जवाब नहीं दिया गया उनकी जांच नहीं होगी।
पर्सेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन की बात
पर्सेंटाइल स्कोर कैसे निकलेगा इस पर भी बुलेटिन में स्पष्टता दी गई है। योजना यह है कि हर विषय की परीक्षा एक ही शिफ्ट में हो। ऐसे में पेपर एक और दो के कुल अंकों के आधार पर पर्सेंटाइल निकाला जाएगा। अगर किसी विषय की परीक्षा एक से ज्यादा शिफ्ट में हुई तो अंकों को इक्वी पर्सेंटाइल तरीके से नॉर्मलाइज किया जाएगा। एक शिफ्ट वाले विषयों में पर्सेंटाइल स्कोरकार्ड पर दिखेगा। लेकिन उससे पास होने या कट ऑफ तय नहीं होगा। कई शिफ्ट वाले विषयों में क्वालिफाइंग कट ऑफ नॉर्मलाइज किए गए अंकों पर लगेगा।
संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी नेट क्या है
संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी नेट परीक्षा 5 विषयों में होती है। इस बार दिसंबर 2026 सत्र से डीबीटी-बीईटी परीक्षा को जीवन विज्ञान के प्रश्न पत्र में विलय कर दिया गया है, जिसके बाद नया विषय जीवन विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी बनाया गया है। यह परीक्षा 19, 22 और 27 दिसंबर को होगी। एजेंसी ने कहा है कि आवेदन में परेशानी होने पर अभ्यर्थी सहायता केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। इमेल के अलावा सहायता केंद्र के दूरभाष संख्या 011-69227700 और 011-40759000 पर भी सहायता प्राप्त की जा सकती है।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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