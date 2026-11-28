यूजीसी नेट और क्लैट पास के लिए बिना परीक्षा पक्की सरकारी नौकरी का मौका, मिलेगा 17 लाख का पैकेज
NHPC में ट्रेनी अधिकारियों के 44 पदों पर भर्ती निकाली है। वैकेंसी में 25 पद एचआर ट्रेनी ऑफिसर, 2 पद पीआर ट्रेनी ऑफिसर और 14 पद लॉ ट्रेनी ऑफिसर के हैं।
भारत सरकार की नवरत्न कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड (NHPC Limited) में ट्रेनी अधिकारियों के 44 पदों पर भर्ती निकाली है। वैकेंसी में 25 पद एचआर ट्रेनी ऑफिसर, 2 पद पीआर ट्रेनी ऑफिसर और 14 पद लॉ ट्रेनी ऑफिसर के हैं। इस भर्ती के लिए 27 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 26 दिसम्बर, 2026 है। इस पक्की भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को उनके यूजीसी नेट स्कोर ( UGC NET Score ) और क्लैट पीजी स्कोर ( CLAT PG Score ) के आधार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इन शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के राउंड में बैठना होगा। चयनित अभ्यर्थियों को सालाना करीब 16 से 17 लाख रुपये का पैकेज मिलेगा।
आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। अभ्यर्थी NHPC की आधिकारिक वेबसाइट www.nhpcindia.com पर जाकर 'Career' सेक्शन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें।
वेतनमान एवं सीटीसी
वेतनमान : 50,000 - 3% – 160,000 रुपये (IDA) (E2 ग्रेड) । नव-नियुक्त अधिकारियों का कुल पैकेज करीब 16 से 17 लाख रुपये प्रति वर्ष होगा। महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), कैफेटेरिया अलाउंस, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे (PRP), मेडिकल सुविधा, पीएफ, पेंशन एवं ग्रेच्युटी आदि कंपनी नियम के मुताबिक मिलेंगे।
अधिकतम आयु: आवेदन की अंतिम तिथि 26 दिसंबर 2026 को अधिकतम 30 वर्ष की आयु हो।
क्या है योग्यता
ट्रेनी ऑफिसर (एच): 2 वर्षीय फुल टाइम पीजी डिग्री / पीजी डिप्लोमा / पीजी प्रोग्राम (मानव संसाधन / कार्मिक प्रबंधन / औद्योगिक संबंध / लेबर रिलेशंस में विशेषज्ञता)।
या अथवा कार्मिक प्रबंधन एवं औद्योगिक संबंध में विशेषज्ञता के साथ 2 वर्षीय फुल टाइम मास्टर इन सोशल वर्क (MSW)।
या 2 वर्षीय MHROD (वर्तमान में MBA HRD) या HR विशेषज्ञता के साथ 2-वर्षीय MBA
पात्रता परीक्षा: अभ्यर्थी यूजीसी नेट जून 2026 के विषय कोड 55 ( लेबर वेलफेयर / पर्सनल मैनेजमेंट / इंडस्ट्रियल रिलेशन / एचआर मैनेजमेंट ) में उपस्थित और वैध स्कोर कार्ड धारक होना चाहिए।
ट्रेनी ऑफिसर (PR)- कम्यूनिकेशन / मास कम्यूनिकेशन / जर्नलिज्म / पब्लिक रिलेशंस में 2-वर्षीय फुल टाइम रेगुलर पीजी डिग्री या पीजी डिप्लोमा।
पात्रता परीक्षा: अभ्यर्थी यूजीसी नेट जून-2026 के विषय कोड 63 (मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म ) में क्वालिफाइंग अंक होना चाहिए।
ट्रेनी ऑफिसर (Law):
विधि में फुल टाइम रेगुलर स्नातक डिग्री (3 वर्षीय LLB या 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स)।
पात्रता परीक्षा: अभ्यर्थी के पास क्लैट पीजी 2026 का वैध स्कोर होना अनिवार्य है।
अंतिम वर्ष/अंतिम सेमेस्टर में अध्ययनरत छात्र आवेदन के पात्र नहीं हैं। केवल यूजीसी नेट जून 2026 और क्लैट पीजी 2026 का स्कोर ही मान्य है।
चयन प्रक्रिया और मेरिट कैसे बनेगी
शॉर्टलिस्टिंग: यूजीसी नेट जून 2026 / क्लैट पीजी 2026 स्कोर के आधार पर वैकेंसी के अधिकतम 5 गुना अभ्यर्थियों को ग्रुप डिस्कशन (GD) और पर्सनल इंटरव्यू (PI) के लिए बुलाया जाएगा।
किसे कितना वेटेज मिलेगा
- यूजीसी नेट / क्लैट पीजी स्कोर: 75 फीसदी
- ग्रुप डिस्कशन (GD): 05 फीसदी
- पर्सनल इंटरव्यू (PI): 20 फीसदी
आवेदन फीस
अनारक्षित/ EWS / ओबीसी एनसीएल : 708 रुपये ।
एससी, एसी, दिव्यांग, महिला : कोई फीस नहीं
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी