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UGC NET : नेट परीक्षा को लेकर यूजीसी ने दी बड़ी खुशखबरी, बढ़ाया एग्जाम का दायरा, अब इन्हें भी मौका

Apr 30, 2026 09:49 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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UGC NET Exam : यूजीसी ने नेट परीक्षा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बुधवार को नोटिस जारी कर कहा कि अब यूजीसी नेट की परीक्षा फॉरेस्ट्री और स्टैटिस्टिक्स में भी आयोजित होगी।

UGC NET : नेट परीक्षा को लेकर यूजीसी ने दी बड़ी खुशखबरी, बढ़ाया एग्जाम का दायरा, अब इन्हें भी मौका

UGC NET : यूजीसी ने नेट परीक्षा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बुधवार को नोटिस जारी कर कहा कि अब यूजीसी नेट की परीक्षा फॉरेस्ट्री और स्टैटिस्टिक्स में भी आयोजित होगी। यूजीसी ने यूजीसी नेट में मौजूदा विषयों की सूची में स्टैटिस्टिक्स और फॉरेस्ट्री को अतिरिक्त विषय के रूप में शामिल किया है। ये दोनों विषय जून 2026 यूजीसी नेट से उपलब्ध होंगे। इन विषयों के अभ्यर्थियों को लंबे समय से इसकी आस थी। इनके सिलेबस यूजीसी नेट की वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर उपलब्ध है। अभी तक यूजीसी नेट का आयोजन 85 विषयों में होता आ रहा है।

आपको बता दें कि देश भर के विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जूनियर प्रोफेसर फेलोशिप (जेआरएफ), असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता और पीएचडी में एंट्रेंस के तौर पर यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन साल में दो बार जून व दिसंबर में किया जाता है। यूजीसी नेट परीक्षा में उम्मीदवारों को दो पेपर देने होते हैं। पेपर 1 में उम्मीदवारों से सामान्य योग्यता और शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और पेपर 2 में उम्मीदवारों से उनके द्वारा चुने गए विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती।

यूजीसी नेट जून 2026 सत्र के आवेदन शुरू

यूजीसी नेट जून 2026 सत्र के आवेदन शुरू हो गए हैं। ऑनलाइन आवेदन 29 अप्रैल 2026 से 20 मई 2026 तक ugcnet.nta.ac.in पर जाकर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र में सुधार के लिए विंडो 22 मई 2026 से 24 मई 2026 तक खुली रहेगी। यूजीसी नेट परीक्षा 22 जून 2026 से 30 जून 2026 के बीच आयोजित की जाएगी

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क्या है यूजीसी नेट की योग्यता

शैक्षणिक पात्रता

सामान्य/अनारक्षित/EWS उम्मीदवारों के लिए मास्टर डिग्री (या समकक्ष) में कम से कम 55% अंक होने चाहिए।

OBC-NCL/SC/ST/PwD और थर्ड जेंडर उम्मीदवारों के लिए मास्टर डिग्री में कम से कम 50% अंक अनिवार्य हैं।

4-वर्षीय (8-सेमेस्टर) स्नातक डिग्री वाले उम्मीदवार भी कम से कम 75% अंकों के साथ जेआरएफ (JRF) और पीएचडी प्रवेश के लिए पात्र हैं, लेकिन वे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्र नहीं होंगे।

आयु सीमा और छूट

जेआरएफ : 01 जून 2026 को उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग, थर्ड जेंडर और महिलाओं को अधिकतम 5 वर्ष की छूट मिलेगी।

असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में प्रवेश: इन दोनों के लिए आवेदन करने के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है।

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क्यों होती है यूजीसी नेट परीक्षा

परीक्षा का मकसद तीन श्रेणियों में पात्रता देना है-

- जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति।

- असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और पीएचडी (Ph.D.) में प्रवेश।

- केवल पीएचडी (Ph.D.) में प्रवेश।

यूजीसी नेट एग्जाम पैटर्न

- परीक्षा केवल कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी।

- अवधि: परीक्षा की कुल अवधि 180 मिनट (3 घंटे) होगी, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 के बीच कोई ब्रेक नहीं होगा।

- प्रश्न और अंक: पेपर I: 50 बहुविकल्पीय प्रश्न, 100 अंक (टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस)।

पेपर II: 100 बहुविकल्पीय प्रश्न, 200 अंक (उम्मीदवार द्वारा चुना गया विषय)।

मार्किंग स्कीम: प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है

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यूजीसी नेट जून 2026 सत्र की अहम तिथियां

ऑनलाइन पंजीकरण: 29 अप्रैल 2026 से 20 मई 2026 (रात 11:50 बजे तक)।

शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि: 20 मई 2026 (रात 11:50 बजे तक)।

आवेदन पत्र में सुधार : 22 मई 2026 से 24 मई 2026 तक।

परीक्षा शहर की सूचना: 10 जून 2026 तक।

एडमिट कार्ड डाउनलोड: 15 जून 2026 तक।

परीक्षा की तिथियां: 22 जून 2026 से 30 जून 2026 के बीच

आवेदन शुल्क

सामान्य : 1150/- रुपये

जनरल-ईडब्ल्यूएस / ओबीसी-एनसीएल : 600/-रुपये

एससी / एसटी / पीडब्ल्यूडी / थर्ड जेंडर: 325/- रुपये

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

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यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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