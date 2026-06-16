UGC NET 2026 Admit Card: यूजीसी नेट एडमिट कार्ड 2026 जल्द, यहां मिलेगा डाउनलोड लिंक?
UGC NET June Admit Card 2026 date: यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के एडमिट कार्ड जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाले हैं। यह परीक्षा 22 से 30 जून तक कंप्यूटर आधारित मोड में दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी।
UGC NET June 2026 Admit Card date: देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने, जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) हासिल करने और पीएचडी (PhD) प्रोग्राम में दाखिले की राह देख रहे लाखों उम्मीदवारों का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही यूजीसी नेट जून 2026 सेशन के लिए आधिकारिक एडमिट कार्ड जारी करने जा रही है। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे एनटीए के आधिकारिक पोर्टल ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर इसे डाउनलोड कर सकेंगे। इससे पहले छात्रों की सहूलियत के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप पहले ही जारी की जा चुकी है।
क्या है परीक्षा की तारीखें और शिफ्ट का समय?
एनटीए द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा का आयोजन 22 जून से 30 जून 2026 के बीच कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT) मोड में किया जाएगा। यह परीक्षा हर दिन दो अलग-अलग शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक आयोजित की जाएगी। छात्रों को उनके एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्र का पूरा पता, रिपोर्टिंग का समय और उनकी शिफ्ट की जानकारी मिल जाएगी।
क्या है यूजीसी नेट परीक्षा?
यूजीसी नेट परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाती है। यह भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 'असिस्टेंट प्रोफेसर' की पात्रता और 'जूनियर रिसर्च फेलोशिप' के लिए उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारित करती है। यह परीक्षा 87 विषयों में आयोजित की जाती है और इसमें दो पेपर होते हैं, जिन्हें हल करने के लिए कुल तीन घंटे का समय दिया जाता है।
यूजीसी नेट जून 2026 एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'UGC NET June 2026 Admit Card' के लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
4. स्क्रीन पर प्रदर्शित सुरक्षा पिन (Security Pin) दर्ज करके सबमिट करें।
5. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें।
परीक्षा केंद्र पर ले जाने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उस पर दिए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ना अनिवार्य है। परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवार को अपने एडमिट कार्ड के साथ एक वैलिड फोटो फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी) और एक पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना होगा। बिना एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
लेखक के बारे मेंPrachi
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