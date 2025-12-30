UGC NET Admit Card 2025: 2 जनवरी एग्जाम के लिए UGC NET दिसंबर 2025 एडमिट कार्ड ugcnet.nta.nic.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप: UGC NET Admit Card 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से 2 जनवरी को आयोजित होने वाली यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड को ugcnet.nta.nic.in पर जारी कर दिए गए हैं।

UGC NET December 2025 Admit Card For 2 January: कॉलेज और विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) हासिल करने का सपना देख रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से 2 जनवरी को आयोजित होने वाली यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

UGC-NET December 2025 Admit Card Download Direct Link परीक्षा की तारीख और शेड्यूल निर्धारित शेड्यूल के अनुसार, यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की परीक्षा 31 दिसंबर 2025, 2 जनवरी 2026, 3 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी और 7 जनवरी को आयोजित होने वाली है। यह परीक्षा देशभर के विभिन्न शहरों में कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी।

UGC NET Admit Card 2025: यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें? सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं। 2. होमपेज पर 'UGC NET December 2025 Admit Card' के लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।

4. स्क्रीन पर प्रदर्शित सुरक्षा पिन (Security Pin) दर्ज करके सबमिट करें।

5. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें।

परीक्षा केंद्र पर ले जाने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उस पर दिए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ना अनिवार्य है। परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवार को अपने एडमिट कार्ड के साथ एक वैलिड फोटो फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी) और एक पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना होगा। बिना एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

क्या है यूजीसी नेट परीक्षा? यूजीसी नेट परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाती है। यह भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 'असिस्टेंट प्रोफेसर' की पात्रता और 'जूनियर रिसर्च फेलोशिप' के लिए उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारित करती है। यह परीक्षा 83 से अधिक विषयों में आयोजित की जाती है और इसमें दो पेपर होते हैं, जिन्हें हल करने के लिए कुल तीन घंटे का समय दिया जाता है।