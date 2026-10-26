असिस्टेंट प्रोफेसर व JRF बनने का सपना होगा साकार! यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा के लिए तुरंत भरें फॉर्म
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा यूजीसी नेट दिसंबर 2026 परीक्षा के लिए बिना विलंब शुल्क आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर 2026 तय की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी समय रहते आधिकारिक पोर्टल पर फॉर्म भरें।
विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने, जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) हासिल करने और पीएचडी (Ph.D.) में प्रवेश का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बेहद जरूरी अलर्ट आया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जाने वाली यूजीसी नेट (UGC NET) दिसंबर 2026 परीक्षा की बिना लेट फीस ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बेहद नजदीक पहुंच गई है। योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल ugcnet.nta.nic.in पर जाकर 28 अक्टूबर 2026 (रात 11:50 बजे तक) अपना आवेदन फॉर्म और फीस जमा कर सकते हैं। इसके बाद 29 से 31 अक्टूबर तक 500 रुपये विलंब शुल्क के साथ आवेदन का मौका रहेगा। आवेदन सबमिट करने के बाद 2 नवंबर से 4 नवंबर 2026 के बीच ऑनलाइन करेक्शन विंडो खोली जाएगी।
परीक्षा तिथियां
NTA द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, यूजीसी नेट दिसंबर 2026 परीक्षा का आयोजन देश भर में 14 दिसंबर 2026 से 21 दिसंबर 2026 के बीच कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में किया जाएगा। यह परीक्षा कुल 87 विषयों में आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में तीन श्रेणियों में योग्यता प्रदान करना है।
जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और असिस्टेंट प्रोफेसर पद हेतु।
असिस्टेंट प्रोफेसर पद और पीएचडी में प्रवेश हेतु।
केवल पीएचडी (Ph.D.) प्रोग्राम्स में प्रवेश हेतु।
पात्रता और आयु सीमा के नियम
शैक्षणिक योग्यता: सामान्य/EWS वर्ग के उम्मीदवारों के पास न्यूनतम 55% अंकों के साथ संबंधित विषय में मास्टर डिग्री (PG) होनी चाहिए। OBC-NCL, SC, ST और PwD उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य हैं।
4-वर्षीय स्नातक छात्र: कम से कम 75% अंकों के साथ 4-वर्षीय (8-सेमेस्टर) बैचलर डिग्री वाले छात्र भी JRF और पीएचडी के लिए सीधे पात्र हैं, लेकिन वे असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए योग्य नहीं होंगे।
आयु सीमा: JRF के लिए अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 30 वर्ष (1 जून 2026 को) होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों (SC, ST, OBC, PwD, महिलाएं) को ऊपरी आयु में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी प्रवेश के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है।
परीक्षा का पैटर्न और मार्किंग स्कीम
यूजीसी नेट परीक्षा 180 मिनट (3 घंटे) की होगी, जिसमें दोनों पेपरों के बीच कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा।
पेपर 1: 50 प्रश्न (100 अंक) - टीचिंग व रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस।
पेपर 2: 100 प्रश्न (200 अंक) - अभ्यर्थी द्वारा चुना गया विषय।
प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलेंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
आवेदन शुल्क और आधार वेरिफिकेशन
आवेदन शुल्क: सामान्य वर्ग के लिए 1,150 रुपये, ईडब्ल्यूएस व ओबीसी-एनसीएल के लिए 600 रुपये तथा एससी, एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 325 रुपये तय किया गया है।
आधार दिशानिर्देश: NTA ने सलाह दी है कि रजिस्ट्रेशन के समय आधार वेरिफिकेशन का उपयोग करें, जिससे परीक्षा केंद्र पर वेरिफिकेशन और आगे JRF प्रोसेसिंग में आसानी होगी।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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