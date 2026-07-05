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‘67 सवाल जस के तस…’ UGC NET अंग्रेजी पेपर पर बवाल, NTA के खिलाफ शिकायत

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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यूजीसी नेट 2026 के अंग्रेजी पेपर में 2024 के 67 सवाल हूबहू दोहराए जाने के दावे के बाद एनटीए के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है।

‘67 सवाल जस के तस…’ UGC NET अंग्रेजी पेपर पर बवाल, NTA के खिलाफ शिकायत

भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए एक बार फिर से सुर्खियों में है। देश भर के लाखों युवा जिस परीक्षा के लिए दिन-रात एक करके सालों तक तैयारी करते हैं, उस परीक्षा के सिस्टम में एक बहुत ही चौंकाने वाली और बड़ी चूक को लेकर दावा किया गया है। यह ताजा मामला यूजीसी नेट 2026 की परीक्षा से जुड़ा है। हैरान करने वाला आरोप यह है कि अंग्रेजी के पेपर में पिछले साल यानी 2024 के प्रश्नपत्र से पूरे 67 सवाल बिल्कुल जस के तस पूछ लिए गए हैं। सिर्फ सवाल ही नहीं, बल्कि उनके जवाबों के विकल्प का क्रम तक नहीं बदला गया है।

इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने वकील विनीत जिंदल ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सीधे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल (डीजी) के पास एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। जिंदल ने अपनी शिकायत में इस पूरी घटना को परीक्षा की पारदर्शिता और ईमानदारी पर एक बहुत बड़ा धब्बा बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस पूरे विवाद की जानकारी दुनिया के सामने रखी। विनीत जिंदल ने अपनी पोस्ट में लिखा, "आज मैंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के डायरेक्टर जनरल के पास एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। मैंने यूजीसी-नेट 2026 की अंग्रेजी परीक्षा में सवालों के इस तरह से दोहराए जाने के मामले में तुरंत और एक स्वतंत्र जांच की मांग की है।"

वकील ने आगे विस्तार से बताया कि उन्हें कई छात्रों और विषय विशेषज्ञों (सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स) से यह पुख्ता जानकारी मिली है कि 150 में से 67 सवाल सीधे तौर पर 2024 के पेपर से कॉपी-पेस्ट कर दिए गए हैं। हद तो तब हो गई जब सवालों के साथ-साथ जवाब वाले विकल्पों का क्रम भी बिल्कुल वही रखा गया। यह किसी सामान्य संयोग से कहीं बढ़कर एक बड़ी सिस्टमैटिक नाकामी की तरफ साफ इशारा करता है। अपने बयान में उन्होंने कहा, "अगर इन आरोपों में सच्चाई पाई जाती है, तो यह भारत की सबसे अहम प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक की निष्पक्षता, पारदर्शिता और साख पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देगा।"

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आपको बता दें कि यूजीसी नेट कोई मामूली परीक्षा नहीं है। इसी परीक्षा के जरिए देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता तय होती है। इसके अलावा जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और पीएचडी (PhD) में एडमिशन के लिए भी यही परीक्षा सबसे बड़ा आधार बनती है। लाखों होनहार उम्मीदवार अपना करियर बनाने और रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इस एग्जाम में बैठते हैं। ऐसे में अगर 150 में से करीब आधे (67) सवाल पुराने पेपर से आ जाएं, तो यह उस परीक्षा के मूल मकसद को ही पूरी तरह से खत्म कर देता है।

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विनीत जिंदल ने अपनी शिकायत में बहुत ही जायज बात उठाई है कि इससे उन उम्मीदवारों को सरासर अनुचित फायदा मिलेगा, जिन्होंने कोचिंग संस्थानों या अन्य जुगाड़ से पुराने प्रश्नपत्रों को रट लिया था। वहीं, वो मेधावी छात्र बहुत पीछे छूट जाएंगे जिन्होंने पूरी ईमानदारी से सिलेबस की गहराई से पढ़ाई की थी। यह उन छात्रों के सपनों के साथ सीधा खिलवाड़ है जो सालों से कमरों में बंद होकर अपनी तैयारी में जुटे थे।

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Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

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