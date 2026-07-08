UGC NET 2026 Answer Key: यूजीसी नेट 2026 आंसर-की का ugcnet.nta.nic.in पर इंतजार, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड
UGC NET Answer Key Dtae 2026: यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को अब आंसर-की का इंतजार है। यूजीसी नेट आंसर की को आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जारी किया जाएगा।
UGC NET Answer Key 2026 Date: देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तथा जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) हासिल करने का ख्वाब देख रहे लाखों युवाओं के लिए अपडेट है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) बहुत जल्द अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यूजीसी नेट (UGC NET) जून 2026 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी करने की तैयारी में है। परीक्षा देने के बाद अपने नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे छात्र अब इस आंसर-की और अपनी रिस्पॉन्स शीट के जरिए अपने अंकों का एक अनुमानित आंकड़ा लगा सकेंगे।
जून के महीने में आयोजित हुई थी परीक्षा
छात्रों के लिए यह जानना जरूरी है कि इस बार एनटीए (NTA) द्वारा देश भर के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में किया गया था। यह परीक्षाएं 22 जून से लेकर 30 जून 2026 के बीच सफलता पूर्वक आयोजित की गईं। यह परीक्षा कुल 87 विषयों के लिए ली जाती है, जिसमें दो अलग-अलग पेपर शामिल होते हैं और छात्रों को इसे हल करने के लिए कुल तीन घंटे का समय दिया जाता है।
मिलेगा आपत्ति दर्ज कराने का मौका
उम्मीदवारों को बता दें कि UGC NET जून 2026 परीक्षा की आंसर की के साथ ऑब्जेक्शन विंडों भी ओपन होगी। अगर उम्मीदवारों को लगता है कि आंसर की में दिए गए प्रश्न का उत्तर गलत है तो वे अपनी आपत्ति ऑब्जेक्शन विंडों पर जाकर दर्ज कर सकते हैं। उम्मीदवारों को हर एक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए नॉन- रिफंडेबल फीस देनी होगी। उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई आपत्ति को विषय एक्सपर्ट के एक पैनल द्वारा चेक कराया जाएगा। विषय एक्सपर्ट की राय के अनुसार ही फाइनल आंसर की को तैयार किया जाएगा और उसी के आधार पर रिजल्ट को तैयार किया जाएगा।
UGC NET June 2026 Answer Key: उम्मीदवार UGC NET जून 2026 परीक्षा की आंसर की कैसे चेक कर सकते हैं-
1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाना होगा।
2. अब आपको होम पेज पर दिए गए लिंक "UGC NET June 2026 Provisional Answer Key Challenge" पर क्लिक करना होगा।
3. इसके बाद आपको लॉग इन करना होगा।
4. इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा।
5. अब आप के सामने एक नई विंडों ओपन हो जाएगी और आपकी स्क्रीन पर आंसर की आ जाएगी।
6. अब आप ध्यान से आंसर की पीडीएफ को चेक करें।
7. अब आप UGC NET जून 2026 परीक्षा की आंसर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।
क्या है यूजीसी नेट परीक्षा?
यूजीसी नेट परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाती है। यह भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 'असिस्टेंट प्रोफेसर' की पात्रता और 'जूनियर रिसर्च फेलोशिप' के लिए उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारित करती है। यह परीक्षा 87 विषयों में आयोजित की जाती है और इसमें दो पेपर होते हैं, जिन्हें हल करने के लिए कुल तीन घंटे का समय दिया जाता है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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