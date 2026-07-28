UGC NET 2026 Answer Key: यूजीसी नेट 2026 आंसर-की का ugcnet.nta.nic.in पर इंतजार, कैसे कर सकेंगे डाउनलोड
UGC NET Answer Key Dtae 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जल्द ही यूजीसी नेट जून 2026 की प्रोविजनल आंसर-की जारी करने जा रही है। 9 लाख से अधिक अभ्यर्थी ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपनी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकेंगे।
UGC NET June 2026 Answer Key Date: देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 'असिस्टेंट प्रोफेसर' की पात्रता तथा 'जूनियर रिसर्च फेलोशिप' (JRF) हासिल करने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) बहुत जल्द अपनी आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर यूजीसी नेट (UGC NET) जून 2026 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट जारी करने की तैयारी में है। आंसर-की जारी होने के बाद परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर सकेंगे और अपने संभावित अंकों का अनुमान लगा सकेंगे।
आंसर-की में देरी से परेशान छात्रों ने की जल्द रिलीज की मांग
कई UGC NET अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर आंसर-की जारी करने में हो रही देरी पर चिंता जताते हुए NTA से इसे जल्द जारी करने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि इस अनिश्चितता के कारण उनकी PhD प्रवेश प्रक्रिया, दाखिले और आगामी शैक्षणिक योजनाओं पर बुरा असर पड़ रहा है, जिससे उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है।
9 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को है बेसब्री से इंतजार
इस वर्ष यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा के लिए देश भर से लगभग 9 लाख से अधिक रजिस्टर्ड उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। एनटीए द्वारा यह परीक्षा कुल 87 विषयों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की गई थी। परीक्षा मुख्य रूप से 22 जून से 30 जून 2026 और कुछ विशेष केंद्रों पर पुन: परीक्षा के दौरान सफलतापूर्वक संपन्न हुई थी। सभी पालियों की परीक्षाएं पूरी होने के बाद अब एनटीए उत्तर कुंजी और क्वेश्चन पेपर अपलोड करने की अंतिम प्रक्रिया में है।
आपत्ति दर्ज कराने का मिलेगा मौका
प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के साथ ही एनटीए आधिकारिक पोर्टल पर 'Answer Key Challenge Window' भी एक्टिव करेगा। यदि किसी उम्मीदवार को लगता है कि एनटीए द्वारा जारी किसी प्रश्न का उत्तर गलत है, तो वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। अभ्यर्थियों को प्रति प्रश्न आपत्ति दर्ज करने के लिए 200 रुपये का नॉन-रिफंडेबल शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त सभी आपत्तियों की जांच विषय विशेषज्ञों के एक विशेष पैनल द्वारा की जाएगी। यदि कोई आपत्ति सही पाई जाती है, तो आंसर-की में संशोधन किया जाएगा। इसके बाद फाइनल आंसर-की जारी होगी और उसी के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा।
क्वालिफाइंग मार्क्स
यूजीसी नेट परीक्षा पास करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को दोनों पेपर मिलाकर कम से कम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। वहीं, आरक्षित श्रेणियों (OBC NCL, SC, ST, PwD और थर्ड जेंडर) के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक 35% तय किए गए हैं।
कैसे डाउनलोड करें यूजीसी नेट आंसर-की?
- सबसे पहले एनटीए यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर "UGC NET June 2026 Provisional Answer Key Challenge" लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि/पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन दर्ज कर लॉगिन करें।
4. स्क्रीन पर आपकी रिस्पॉन्स शीट और प्रोविजनल आंसर-की दिखाई देगी।
5. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट निकाल लें।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी फर्जी या अनधिकृत खबर पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही नजर बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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