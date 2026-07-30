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UGC NET 2026 Answer Key: 24 दिन बाद भी इंतजार जारी, उम्मीदवारों की बढ़ रही टेंशन

By Himanshu Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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एनटीए जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर यूजीसी नेट जून 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी करेगा, जिसके बाद उम्मीदवार 200 रुपये का शुल्क देकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।

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यूजीसी नेट परीक्षा

लाखों उम्मीदवारों के दिलों की धड़कनें इस वक्त काफी तेज हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यूजीसी नेट 2026 की आंसर की है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने जून-जुलाई में सफलतापूर्वक परीक्षाएं तो करवा लीं लेकिन 24 दिन से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी प्रोविजनल आंसर की का दूर-दूर तक कोई अता-पता नहीं है। आमतौर पर एनटीए इतनी देर नहीं लगाता इसीलिए छात्रों के बीच अब बेचैनी और तनाव का माहौल साफ देखा जा सकता है। हर कोई बस इसी हिसाब-किताब में जुटा है कि आखिर उनका स्कोर क्या रहने वाला है और आगे की रणनीति किस तरह से तय की जाए। अगर आप भी इस बार परीक्षा में बैठे थे, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि एनटीए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर किसी भी वक्त आंसर की जारी कर सकता है। हालांकि, एजेंसी की तरफ से अभी तक कोई पक्की तारीख या समय का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले रुझानों को देखते हुए यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि इंतजार अब अपने आखिरी पड़ाव पर है।

कब और किन तारीखों पर हुए थे एग्जाम?

आपको याद दिला दें कि इस बार यूजीसी नेट की परीक्षाएं 22 जून से शुरू होकर 5 जुलाई 2026 तक चली थीं। इसमें 22, 23, 24, 25, 29, 30 जून और 5 जुलाई की तारीखें शामिल थीं। पूरे देशभर में बनाए गए अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर लाखों छात्र अपने सपनों को उड़ान देने पहुंचे थे। अब इन्हीं छात्रों की निगाहें एनटीए के अगले कदम पर पूरी तरह से टिकी हुई हैं। जब भी यह प्रोविजनल आंसर की रिलीज होगी, तो यह सिर्फ एक आंसर की भर नहीं होगी। एनटीए इसके साथ ही आपकी रिस्पॉन्स शीट और पूछा गया प्रश्न पत्र भी साझा करेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप खुद यह चेक कर सकते हैं कि आपने किस सवाल का क्या जवाब दिया था और एनटीए ने उसे सही माना है या गलत। इससे एक मोटा-मोटा आईडिया लग जाता है कि आप कट-ऑफ के कितने करीब पहुंच रहे हैं।

अगर आंसर की में कोई गलती लगे तो क्या करें?

इंसान से गलतियां होती हैं और टेस्टिंग एजेंसी भी इसका अपवाद नहीं है। अगर आपको लगता है कि आंसर की में किसी सवाल का जवाब गलत दिया गया है, तो आपको घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। एनटीए सभी आवेदकों को यह मौका देगी कि वे अपनी आपत्ति दर्ज करा सकें। लेकिन, सिर्फ कहने भर से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी आपत्ति के साथ एक ठोस सबूत और सही वजह बतानी होगी। इसके साथ ही आपकी जेब भी थोड़ी ढीली होगी। हर एक सवाल को चैलेंज करने के लिए आपको 200 रुपये की प्रोसेसिंग फीस चुकानी पड़ेगी। ध्यान रहे, यह एक नॉन-रिफंडेबल फीस होती है, यानी अगर आपका दावा सही भी साबित हुआ, तो भी ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे। यह ऑब्जेक्शन विंडो अमूमन दो से तीन दिन के लिए ही खुलती है, इसलिए आपको थोड़ा एक्टिव रहना होगा और समय रहते अपना काम निपटाना होगा।

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आंसर की आने के बाद क्या?

एक बार जब आपत्तियां दर्ज कराने का समय खत्म हो जाएगा, तो फिर काम शुरू होगा सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स यानी विषय विशेषज्ञों का। वे उन सभी सवालों और आपत्तियों की बहुत बारीकी से जांच करेंगे जिन्हें छात्रों ने चैलेंज किया है। अगर छात्रों का दावा सही निकला, तो फाइनल आंसर की में उस हिसाब से बदलाव किए जाएंगे। इसी फाइनल आंसर की के आधार पर ही आपका यूजीसी नेट 2026 का फाइनल रिजल्ट तैयार होगा।

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क्यों इतनी अहम है यह परीक्षा?

गौरतलब है कि यूजीसी नेट पास करके भारतीय छात्र जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) हासिल करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता पाते हैं, और अब तो भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सीधे पीएचडी में एडमिशन का रास्ता भी इसी से होकर गुजरता है। इसलिए, छात्रों की ये बेकरारी पूरी तरह से जायज है। फिलहाल, आपके लिए सबसे अच्छी सलाह यही है कि आप बीच-बीच में एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें और सोशल मीडिया की अफवाहों से खुद को दूर रखें। जैसे ही कोई भी पक्का अपडेट आएगा, उसकी जानकारी फौरन साइट पर फ्लैश हो जाएगी।

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Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव

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