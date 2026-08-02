UGC NET 2026 Answer Key: यूजीसी नेट 2026 आंसर-की का इंतजार, यहां से कर सकेंगे डाउनलोड
UGC NET Answer Key Dtae 2026: एनटीए जल्द ही UGC NET 2026 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट जारी करने जा रहा है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in से इसे चेक और डाउनलोड कर सकेंगे।
NTA UGC NET June 2026 Answer Key Date: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) जल्द ही यूजीसी नेट (UGC NET 2026) जून सत्र की परीक्षा में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म करने जा रही है। एजेंसी द्वारा किसी भी समय आधिकारिक पोर्टल पर प्रोविशनल आंसर-की और उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट जारी किए जाने की उम्मीद है।परीक्षा दे चुके छात्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि की मदद से इसे चेक और डाउनलोड कर सकेंगे।
आंसर-की कैसे डाउनलोड करें?
आंसर-की जारी होने के बाद अभ्यर्थी बेहद आसानी से इसे चेक कर सकते हैं:
- सबसे पहले एनटीए यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर "UGC NET June 2026 Provisional Answer Key Challenge" लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि/पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन दर्ज कर लॉगिन करें।
4. स्क्रीन पर आपकी रिस्पॉन्स शीट और प्रोविजनल आंसर-की दिखाई देगी।
5. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट निकाल लें।
इसे डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें।
गलत उत्तर पर ऐसे दर्ज कराएं आपत्ति
प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के साथ ही एनटीए आधिकारिक पोर्टल पर 'Answer Key Challenge Window' भी एक्टिव करेगा। यदि किसी उम्मीदवार को लगता है कि एनटीए द्वारा जारी किसी प्रश्न का उत्तर गलत है, तो वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। अभ्यर्थियों को प्रति प्रश्न आपत्ति दर्ज करने के लिए 200 रुपये का नॉन-रिफंडेबल शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त सभी आपत्तियों की जांच विषय विशेषज्ञों के एक विशेष पैनल द्वारा की जाएगी। यदि कोई आपत्ति सही पाई जाती है, तो आंसर-की में संशोधन किया जाएगा। इसके बाद फाइनल आंसर-की जारी होगी और उसी के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा।
क्वालिफाइंग मार्क्स
यूजीसी नेट परीक्षा पास करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को दोनों पेपर मिलाकर कम से कम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। वहीं, आरक्षित श्रेणियों (OBC NCL, SC, ST, PwD और थर्ड जेंडर) के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक 35% तय किए गए हैं।
अपने अंकों की गणना कैसे करें?
यूजीसी नेट परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। छात्र अपने संभावित स्कोर का अनुमान इस प्रकार लगा सकते हैं:
प्रत्येक सही उत्तर के लिए: +2 अंक दिए जाते हैं।
गलत उत्तर या अनुत्तरित प्रश्न के लिए: 0 अंक (कोई अंक नहीं काटा जाता)।
फार्मूला: कुल अंक = (सही उत्तरों की संख्या × 2)
परीक्षा में शामिल हुए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे नई अपडेट के लिए नियमित रूप से NTA की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स