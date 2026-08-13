UGC NET Answer Key 2026: यूजीसी नेट 2026 आंसर-की जल्द, ugcnet.nta.nic.in पर मिलेगा डाउनलोड लिंक
UGC NET Answer Key Dtae 2026: NTA जल्द ही यूजीसी नेट जून 2026 की प्रोविजनल आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट ugcnet.nta.nic.in पर जारी करेगा। किसी प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए शुल्क देना होगा।
NTA UGC NET June 2026 Answer Key Date: देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तथा जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) हासिल करने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) बहुत जल्द यूजीसी नेट जून 2026 (UGC NET June 2026) परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की और अभ्यर्थियों की रिस्पॉन्स शीट जारी करने जा रही है। आंसर-की जारी होते ही परीक्षा में शामिल हुए सभी अभ्यर्थी NTA की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि या पासवर्ड दर्ज करके अपने उत्तरों का मिलान कर सकेंगे।
22 जून से 5 जुलाई के बीच आयोजित हुई थी परीक्षा
इस वर्ष यूजीसी नेट जून सेशन की परीक्षा का आयोजन 22 जून से लेकर 30 जून 2026 के बीच कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सफलतापूर्वक किया गया था। इसके अलावा कुछ विशेष केंद्रों के लिए पुनः परीक्षा का आयोजन 5 जुलाई 2026 को कराया गया था। इस परीक्षा के लिए देश भर से करीब 10 लाख अभ्यर्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से लगभग 7.5 लाख परीक्षार्थी विभिन्न विषयों की परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा पूरी होने के बाद से ही सभी छात्र बेसब्री से अपने प्रश्न पत्र और रिकॉर्ड किए गए जवाबों का मिलान करने के लिए आधिकारिक आंसर-की का इंतजार कर रहे हैं।
गलत उत्तर पर दर्ज करा सकेंगे ऑनलाइन आपत्ति
NTA प्रोविजनल आंसर-की जारी करने के साथ ही अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज करने का अवसर भी प्रदान करेगा। यदि किसी परीक्षार्थी को लगता है कि NTA द्वारा जारी की गई आंसर-की में किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है, तो वे ऑनलाइन माध्यम से उस पर अपनी चुनौती दे सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न को चैलेंज करने के लिए अभ्यर्थियों को 200 रुपये की प्रोसेसिंग फीस का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा। आपत्ति दर्ज कराने के लिए NTA आमतौर पर 2 से 3 दिनों का समय देता है। प्राप्त सभी आपत्तियों की जांच विषय विशेषज्ञों की टीम द्वारा की जाएगी। यदि कोई आपत्ति सही पाई जाती है तो आंसर-की में बदलाव किया जाएगा और उसी के आधार पर फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाएगा।
यूजीसी नेट आंसर-की कैसे डाउनलोड करें
आंसर-की जारी होने के बाद अभ्यर्थी बेहद आसानी से इसे चेक कर सकते हैं:
- सबसे पहले एनटीए यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर "UGC NET June 2026 Provisional Answer Key Challenge" लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि/पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन दर्ज कर लॉगिन करें।
4. स्क्रीन पर आपकी रिस्पॉन्स शीट और प्रोविजनल आंसर-की दिखाई देगी।
5. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट निकाल लें।
6. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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