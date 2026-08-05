UGC NET 2026 Answer Key: यूजीसी नेट 2026 आंसर-की का इंतजार, 1 महीने पहले हुई थी परीक्षा, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड
UGC NET Answer Key Dtae 2026: एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के एक महीने बाद भी प्रोविजनल आंसर की जारी नहीं हुई है। लगभग 10 लाख अभ्यर्थी एनटीए की ओर से किसी आधिकारिक अपडेट का इंतजार कर रहे हैं।
NTA UGC NET June 2026 Answer Key Date: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित यूजीसी नेट (UGC NET) जून 2026 परीक्षा में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थियों के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। परीक्षा समाप्त हुए एक महीने से भी अधिक समय बीत चुका है, लेकिन एनटीए ने अब तक प्रोविजनल आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट जारी नहीं की है। आमतौर पर परीक्षा खत्म होने के 7 से 10 दिनों के भीतर आंसर की जारी कर दी जाती है, लेकिन इस बार देरी ने देश के लगभग 10 लाख अभ्यर्थियों को अनिश्चितता के माहौल में डाल दिया है।
जून में आयोजित हुई थी परीक्षा
यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन देश भर के 600 से अधिक केंद्रों पर 22 जून से 30 जून 2026 के बीच कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में किया गया था। इसके अलावा, एक स्थगित केंद्र के लिए पुन: परीक्षा 5 जुलाई 2026 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में देश भर से लगभग 10 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे।
पढ़ाई और करियर पर पड़ रहा है सीधा असर
आंसर-की और रिजल्ट में हो रही देरी के कारण अभ्यर्थियों के आगे की पढ़ाई और करियर के प्लान पर बुरा असर पड़ रहा है:
PhD एडमिशन पर असर: नए नियमों के अनुसार यूजीसी नेट का स्कोर अब कई विश्वविद्यालयों में पीएचडी में प्रवेश के लिए मुख्य आधार है। आंसर-की और रिजल्ट न आने से छात्र विभिन्न यूनिवर्सिटीज के पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं।
असिस्टेंट प्रोफेसर व JRF की कट-ऑफ: जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता का अनुमान लगाने के लिए अभ्यर्थी अपनी रिस्पॉन्स शीट और आंसर-की का इंतजार कर रहे हैं।
दिसंबर सेशन की तैयारी: आंसर-की न मिलने के कारण जो अभ्यर्थी बॉर्डर लाइन पर हैं, वे समझ नहीं पा रहे हैं कि वे अगले चरण की तैयारी करें या फिर आगामी दिसंबर सेशन के लिए पढ़ाई शुरू करें।
गलत उत्तर पर ऐसे दर्ज कराएं आपत्ति
प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के साथ ही एनटीए आधिकारिक पोर्टल पर 'Answer Key Challenge Window' भी एक्टिव करेगा। यदि किसी उम्मीदवार को लगता है कि एनटीए द्वारा जारी किसी प्रश्न का उत्तर गलत है, तो वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। अभ्यर्थियों को प्रति प्रश्न आपत्ति दर्ज करने के लिए 200 रुपये का नॉन-रिफंडेबल शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त सभी आपत्तियों की जांच विषय विशेषज्ञों के एक विशेष पैनल द्वारा की जाएगी। यदि कोई आपत्ति सही पाई जाती है, तो आंसर-की में संशोधन किया जाएगा। इसके बाद फाइनल आंसर-की जारी होगी और उसी के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा।
आंसर-की कैसे डाउनलोड करें?
आंसर-की जारी होने के बाद अभ्यर्थी बेहद आसानी से इसे चेक कर सकते हैं:
- सबसे पहले एनटीए यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर "UGC NET June 2026 Provisional Answer Key Challenge" लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि/पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन दर्ज कर लॉगिन करें।
4. स्क्रीन पर आपकी रिस्पॉन्स शीट और प्रोविजनल आंसर-की दिखाई देगी।
5. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट निकाल लें।
6. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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