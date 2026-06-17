UGC NET Admit card OUT, Link : यूजीसी नेट एडमिट कार्ड ugcnet.nta.nic.in पर जारी, कब किस विषय की परीक्षा

UGC NET Admit card 2026 : एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। एनटीए के आधिकारिक पोर्टल ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

UGC NET Admit card 2026 : एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे एनटीए के आधिकारिक पोर्टल ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर इसे डाउनलोड कर सकेंगे। एनटीए ने 22, 23, 24, 25, 29 और 30 जून सभी तिथियों के पेपरों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इससे पहले छात्रों की सहूलियत के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप पहले ही जारी की जा चुकी है।

यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा का आयोजन 22 जून से 30 जून 2026 के बीच कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT) मोड में किया जाएगा। यह परीक्षा हर दिन दो अलग-अलग शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक आयोजित की जाएगी।

यूजीसी नेट जून 2026 एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें? सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं। 2. होमपेज पर 'UGC NET June 2026 Admit Card' के लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।

4. स्क्रीन पर प्रदर्शित सुरक्षा पिन (Security Pin) दर्ज करके सबमिट करें।

5. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें।

परीक्षा केंद्र पर ले जाने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उस पर दिए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ना अनिवार्य है। परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवार को अपने एडमिट कार्ड के साथ एक वैलिड फोटो फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी) और एक पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना होगा। बिना एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यूजीसी नेट जून 2026 का पेपर-वाइज (विषय-वार) परीक्षा कार्यक्रम प्रथम शिफ्ट: सुबह 9:00 बजे – 12:00 बजे

द्वितीय शिफ्ट: दोपहर 3:00 बजे – 6:00 बजे

विषयवार परीक्षा कार्यक्रम (Subject-wise Schedule):

22 जून 2026 शिफ्ट-I (सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक)

079 - दृश्य कला (विजुअल आर्ट) (ड्राइंग और पेंटिंग/मूर्तिकला ग्राफिक्स/एप्लाइड आर्ट/कला का इतिहास सहित)

066 - संग्रहालय विज्ञान और संरक्षण (म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन)

024 - पंजाबी

026 - तमिल

080 - भूगोल

038 - मराठी

055 - श्रम कल्याण/कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध/श्रम और समाज कल्याण/मानव संसाधन प्रबंधन

095 - संताली

शिफ्ट-II (दोपहर 03:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक)

087 - कंप्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग (कंप्यूटर साइंस एंड एप्लिकेशन)

042 - फारसी (पर्शियन)

041 - रूसी (रशियन)

019 - बंगाली

012 - गृह विज्ञान (होम साइंस)

016 - संगीत (म्यूजिक)

015 - जनसंख्या अध्ययन (पॉपुलेशन स्टडीज)

23 जून 2026 शिफ्ट-I (सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक)

014 - लोक प्रशासन (पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन)

009 - शिक्षा (एजुकेशन)

010 - सामाजिक कार्य (सोशल वर्क)

022 - मलयालम

028 - उर्दू

068 - अपराध शास्त्र (क्रिमिनोलॉजी)

065 - प्रदर्शन कला-नृत्य/नाटक/रंगमंच (परफॉर्मिंग आर्ट-डांस/ड्रामा/थिएटर)

070 - जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा/साहित्य

071 - लोक साहित्य (फोक लिटरेचर)

शिफ्ट-II (दोपहर 03:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक)

063 - जनसंचार और पत्रकारिता (मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म)

088 - इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान

074 - महिला अध्ययन (विमेन स्टडीज)

058 - कानून (लॉ)

027 - तेलुगु

082 - फोरेंसिक विज्ञान

034 - नेपाली

059 - पुस्तकालय और सूचना विज्ञान (लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस)

003 - दर्शनशास्त्र (फिलॉसफी)

24 जून 2026 शिफ्ट-I (सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक)

002 - राजनीति विज्ञान (पॉलिटिकल साइंस)

062 - धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन (कम्पैरेटिव स्टडी ऑफ रिलिजन)

045 - जापानी

033 - डोगरी

शिफ्ट-II (दोपहर 03:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक)

008 - वाणिज्य (कॉमर्स)

011 - रक्षा और रणनीतिक अध्ययन (डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज)

050 - भारतीय संस्कृति (इंडियन कल्चर)

060 - बौद्ध; जैन; गांधीवादी और शांति अध्ययन

043 - राजस्थानी

031 - भाषा विज्ञान (लिंग्विस्टिक्स)

25 जून 2026 शिफ्ट-I (सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक)

030 - अंग्रेजी (इंग्लिश)

032 - चीनी (चाइनीज)

085 - कोंकणी

040 - स्पेनिश

084 - कश्मीरी

शिफ्ट-II (दोपहर 03:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक)

006 - इतिहास (हिस्ट्री)

083 - पाली

091 - प्राकृत

072 - तुलनात्मक साहित्य (कम्पैरेटिव लिटरेचर)

29 जून 2026 शिफ्ट-I (सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक)

020 - हिंदी

049 - अरब संस्कृति और इस्लामी अध्ययन (अरब कल्चर एंड इस्लामिक स्टडीज)

103 - भारतीय ज्ञान प्रणाली (इंडियन नॉलेज सिस्टम्स)

035 - मणिपुरी

021 - कन्नड़

044 - जर्मन

101 - सिंधी

039 - फ्रेंच (फ्रेंच संस्करण)

शिफ्ट-II (दोपहर 03:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक)

004 - मनोविज्ञान (साइकोलॉजी)

018 - मैथिली

029 - अरबी (अरेबिक)

017 - प्रबंधन (व्यवसाय प्रशासन प्रबंधन/मार्केटिंग/मार्केटिंग प्रबंधन/औद्योगिक संबंध और कार्मिक प्रबंधन/कार्मिक प्रबंधन/वित्तीय प्रबंधन/सहकारी प्रबंधन सहित)

047 - शारीरिक शिक्षा (फिजिकल एजुकेशन)

073 - संस्कृत पारंपरिक विषय (ज्योतिष/सिद्धांत ज्योतिष/नव्य व्याकरण/व्याकरण/मीमांसा/नव्य न्याय/सांख्य योग/तुलनात्मक दर्शन/शुक्ल यजुर्वेद/माधव वेदांत/धर्मशास्त्र/साहित्य/पुराणोतिहास/आगम सहित)

105 - आयुर्वेद जीव विज्ञान (आयुर्वेद बायोलॉजी)

104 - आपदा प्रबंधन (डिजास्टर मैनेजमेंट)

30 जून 2026 शिफ्ट-I (सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक)

001 - अर्थशास्त्र/ग्रामीण अर्थशास्त्र/सहकारिता/जनसांख्यिकी/विकास योजना/विकास अध्ययन/अर्थमिति/अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र/विकास अर्थशास्त्र/व्यावसायिक अर्थशास्त्र

089 - पर्यावरण विज्ञान (एनवायर्नमेंटल साइंसेज)

102 - हिंदू अध्ययन (हिंदू स्टडीज)

007 - मानव विज्ञान (एंथ्रोपोलॉजी)

094 - बोडो

037 - गुजराती

025 - संस्कृत

090 - राजनीति (अंतर्राष्ट्रीय संबंध/अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन सहित: रक्षा/रणनीतिक अध्ययन; पश्चिम एशियाई अध्ययन; दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन; अफ्रीकी अध्ययन; दक्षिण एशियाई अध्ययन; सोवियत अध्ययन; अमेरिकी अध्ययन)

092 - मानवाधिकार और कर्तव्य (ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज)

शिफ्ट-II (दोपहर 03:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक)

036 - असमिया

005 - समाजशास्त्र (सोशियोलॉजी)

100 - योग

093 - पर्यटन प्रशासन और प्रबंधन (टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट)

046 - प्रौढ़ शिक्षा/सतत शिक्षा/एंड्रागोजी/गैर-औपचारिक शिक्षा

067 - पुरातत्व विज्ञान (आर्कियोलॉजी)

023 - ओडिया (उड़िया)

081 - सामाजिक चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ)

107 - सांख्यिकी (स्टैटिस्टिक्स)

106 - वानिकी (फॉरेस्ट्री)

क्या है यूजीसी नेट परीक्षा देश भर के विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जूनियर प्रोफेसर फेलोशिप (जेआरएफ), असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता और पीएचडी में एंट्रेंस के तौर पर यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन साल में दो बार किया जाता है। यूजीसी नेट परीक्षा में उम्मीदवारों को दो पेपर देने होते हैं। पेपर 1 में उम्मीदवारों से सामान्य योग्यता और शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और पेपर 2 में उम्मीदवारों से उनके द्वारा चुने गए विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं।