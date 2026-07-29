Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

UGC : 4 साल की ग्रेजुएशन के बाद 1 साल में करें PG, ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड में भी शुरू होंगे कोर्स

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

चार वर्षीय UG डिग्री पूरी करने वाले छात्र अब 1 साल का PG कर सकेंगे। यह सुविधा ऑनलाइन और डिस्टेंस (ODL) दोनों मोड में उपलब्ध होगी। केवल UGC से मान्यता प्राप्त संस्थान ही यह कार्यक्रम चला सकेंगे। प्रवेश के लिए चार वर्षीय स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी।

ugc
यूजीसी का बड़ा फैसला

चार साल की ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वे एक साल में पीजी कर सकेंगे। जल्द ही इन छात्रों के लिए देश के विश्वविद्यालयों में डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड से एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स शुरू होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे ऑनलाइन और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) मोड में एक वर्षीय पोस्टग्रेजुएट (PG) कोर्स शुरू करें। यह प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के प्रावधानों के अनुरूप लागू किया जा रहा है।

चार वर्षीय यूजी करने वालों को मिलेगा लाभ

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक UGC सचिव श्यामा राठ द्वारा 24 जुलाई को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि जो उच्च शिक्षण संस्थान पहले से ही दो वर्षीय मास्टर डिग्री ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड में संचालित कर रहे हैं, वे अब पात्र छात्रों के लिए एक वर्षीय मास्टर डिग्री भी शुरू कर सकते हैं। हालांकि इस कोर्स में प्रवेश केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा जिन्होंने चार वर्षीय स्नातक (Four Year UG Programme) सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

ये भी पढ़ें:4 साल की ग्रेजुएशन के बाद सीधा PhD पर विवाद

UGC के नियमों का करना होगा पालन

सर्कुलर के अनुसार एक वर्षीय पीजी कार्यक्रम का पाठ्यक्रम, अध्ययन सामग्री, मूल्यांकन प्रणाली, क्रेडिट फ्रेमवर्क और अन्य सभी शैक्षणिक मानक UGC के मौजूदा नियमों और अन्य वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होंगे।

तमिलनाडु में लागू करने पर संशय

चेन्नई स्थित मद्रास विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें भी UGC का सर्कुलर मिल गया है, लेकिन राज्य सरकार को इस पर नीति स्तर पर फैसला लेना होगा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों में अभी चार वर्षीय स्नातक कोर्स लागू नहीं हुआ है। ऐसे में फिलहाल एक वर्षीय पीजी कार्यक्रम शुरू करना संभव नहीं होगा।

ये भी पढ़ें:NET पास करने के बाद भी क्यों नहीं मिल रहा JRF, सरकार के जवाब पर भड़के थरूर

शिक्षाविदों ने दी चार वर्षीय डिग्री लागू करने की सलाह

मद्रास विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति पी. दुरईसामी ने कहा कि यदि राज्य सरकार NEP 2020 का विरोध करती है, तब भी छात्रों के हित में चार वर्षीय स्नातक डिग्री शुरू की जा सकती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भविष्य में चार वर्षीय डिग्री को बढ़ावा देने के लिए और कदम उठा सकती है। ऐसे में राज्य विश्वविद्यालयों को भी समय रहते तैयारी करनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:12 साल की उम्र में IIT-JEE, 24 में पूरी की PhD; अब AI की दुनिया में कर रहे कमाल

तमिलनाडु के छात्रों के लिए छूट की मांग

अलगप्पा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एस. सुब्बैया ने सुझाव दिया कि जब तक राज्य में चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम लागू नहीं हो जाते, तब तक तमिलनाडु के छात्रों को एक वर्षीय पीजी कोर्स में विशेष छूट दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया के कई विदेशी विश्वविद्यालय पहले से ही एक वर्षीय मास्टर डिग्री कोर्स चलाए जा रहे हैं।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
UGC
Hindi News के साथ करियर सेक्शन में पढ़ें लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें। हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।