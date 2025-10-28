UGC : यूजीसी ने जारी की देश के 22 फर्जी विश्वविद्यालयों की लिस्ट, दिल्ली और यूपी में सबसे ज्यादा

संक्षेप: UGC fake university list 2025 : यूजीसी ने देश में चल रहे 22 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है। हाल ही में यूजीसी ने दिल्ली के कोटला मुबारकपुर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग का जिक्र किया है।

Tue, 28 Oct 2025 06:15 AM

UGC fake university list 2025 : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( यूजीसी ) ने देश में चल रहे 22 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है। ये विश्वविद्यालय बिना मान्यता प्राप्त खुद को वैध बताकर छात्रों को गुमराह कर रहे थे। यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि ये संस्थान यूजीसी अधिनियम, 1956 के तहत किसी भी रूप में डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं है। यूजीसी ने गैर मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा खुद को अच्छा कॉलेज गलत तरीके से पेश करने पर चिंता जताई है। यूजीसी की राज्यवार फर्जी संस्थानों की सूची में सबसे ज्यादा 10 संस्थान दिल्ली में हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 4, आंध्र प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल में दो-दो व महाराष्ट्र और पुडुचेरी में एक-एक फर्जी संस्थान हैं।

सबसे हाल ही में यूजीसी ने दिल्ली के कोटला मुबारकपुर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग का जिक्र किया है। यूजीसी ने साफ किया है कि यह इंस्टीट्यूट न तो किसी सेंट्रल या स्टेट एक्ट के तहत बना है और न ही यूजीसी एक्ट के सेक्शन 2 (एफ) या 3 के तहत मान्यता प्राप्त है।

छात्रों से अपील यूजीसी ने छात्रों से अपील की है कि किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान में दाखिला लेने से पहले उसकी मान्यता की स्थिति यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट ugc.gov.in पर अवश्य जांच लें।

दिल्ली-यूपी में मौजूद फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची दिल्ली 1. आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ सांइस (एआईआईपीएचएस) राज्य सरकार विश्वविद्यालय, अलीपुर

2. कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज

3. संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय

4. व्यावसायिक विश्वविद्यालय

5. एडीआर-केंद्रित न्यायिक विश्वविद्यालय, राजेंद्र प्लेस

6. भारतीय विज्ञान एवं इंजीनियरिंग संस्थान, नई दिल्ली

7. विश्वकर्मा स्व-रोजगार मुक्त विश्वविद्यालय, जीटीके डिपो

8. आध्यात्मिक विश्वविद्यालय , रोहिणी

9. वर्ल्ड पीस ऑफ यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी (डब्ल्यूपीयूएनयू), पीतमपुरा

10. इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, कोटला मुबारकपुर

उत्तर प्रदेश 1. गांधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयागराज

2. नेताजी सुभाष चंद्र बोस विश्वविद्यालय (मुक्त विश्वविद्यालय), अलीगढ़

3. भारतीय शिक्षा परिषद, लखनऊ

4. महामाया तकनीकी विश्वविद्यालय, नोएडा

आंध्र प्रदेश क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी

बाइबल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ़ इंडिया, एच नंबर 49-35-26, एनजीओ कॉलोनी, विशाखापत्तनम – 530016

वेस्ट बंगाल इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ अल्टरनेटिव मेडिसिन, कोलकाता

इंस्टिट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, 8-A, डायमंड हार्बर रोड

महाराष्ट्र राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी, नागपुर

पुडुचेरी श्री बोधि एकेडमी ऑफ़ हायर एजुकेशन, No. 186, थिलासपेट, वज़ुथावूर रोड, पुडुचेरी – 605009

कर्नाटक बदगानवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी, गोकक, बेलगाम (कर्नाटक)