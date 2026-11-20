कहीं आपकी डिग्री भी तो नहीं निकलेगी फर्जी? UGC ने 12 राज्यों की 32 यूनिवर्सिटी को बताया फेक
यूजीसी ने देश के 32 फर्जी विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची जारी की है। फर्जी संस्थानों में दिल्ली में सबसे ज्यादा 12 हैं।
सोचिए आपने सालों मेहनत की लाखों रुपये फीस भरी हाथ में डिग्री भी आ गई फिर एक दिन पता चला कि वह डिग्री कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं। न नौकरी में चलेगी, न आगे की पढ़ाई में। देश के हजारों छात्र ऐसे ही जाल में फंस चुके हैं। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने ऐसे 32 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी कर दी है।
दिल्ली सबसे आगे
यूजीसी की इस राज्यवार सूची में दिल्ली का नाम सबसे ऊपर है। राजधानी में अकेले 12 फर्जी संस्थान चल रहे हैं। यानी कुल 32 में से करीब एक तिहाई सिर्फ दिल्ली में। आयोग ने यह सूची अपने एक्स हैंडल पर साझा की है। फरवरी 2026 तक की स्थिति के हिसाब से ये संस्थान देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हैं।
आयोग ने साफ कहा है कि छात्र अभिभावक और आम लोग दाखिले से पहले मान्यता की जांच जरूर करें। यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत जो संस्थान अधिकृत नहीं हैं उनकी डिग्री न उच्च शिक्षा में मानी जाएगी और न रोजगार में।
किस राज्य में कितने
दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। वहां चार संस्थान सूची में हैं। इनमें गांधी हिंदी विद्यापीठ प्रयाग और महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम शामिल हैं।
आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरल महाराष्ट्र पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में दो-दो फर्जी संस्थान हैं। अरुणाचल प्रदेश हरियाणा झारखंड और राजस्थान में एक-एक।
दिल्ली की सूची में कई नाम बड़े भारी-भरकम हैं। जैसे यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पीस ऑफ यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी और कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड। इसके अलावा वोकेशनल यूनिवर्सिटी और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय भी इसी सूची में हैं। नाम सुनकर कोई भी धोखा खा सकता है। यही इन संस्थानों की असली चाल है।
पश्चिम बंगाल से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन और इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च का नाम आया है। केरल में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ प्रॉफेटिक मेडिसिन और सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी किशनट्टम सूची में हैं।
नाम से मत खाइए धोखा
इन संस्थानों की सबसे बड़ी पहचान है इनके चमकदार नाम। कहीं संयुक्त राष्ट्र का जिक्र तो कहीं किसी नामी विश्वविद्यालय से मिलता-जुलता नाम। आम छात्र को लगता है कि संस्था बड़ी और भरोसेमंद है। असल में न इन्हें किसी केंद्रीय या राज्य कानून से बनाया गया है और न ये डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। इसलिए ये कानूनी तौर पर डिग्री दे ही नहीं सकते।
दाखिले से पहले ये तीन बातें जांचें
आयोग ने तीन बातें खास तौर पर जांचने को कहा है। पहली यह कि संस्थान कानूनी तौर पर स्थापित है या नहीं। उसे किसी लागू कानून के तहत मान्यता मिली है या नहीं। दूसरी यह कि क्या संस्थान को यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत कोर्स चलाने और डिग्री देने का अधिकार है। तीसरी यह कि जरूरी वैधानिक और नियामक मंजूरियां मिली हैं या नहीं। खासकर यूजीसी की मंजूरी। इन तीनों में से एक भी चीज कम निकले तो वहां दाखिला लेने का मतलब है जोखिम उठाना। पैसा भी जाएगा। समय भी जाएगा। और भविष्य पर सवाल अलग से खड़ा रहेगा।
अब क्या करें छात्र
सबसे आसान तरीका है यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट ugc.gov.in पर जाकर सूची देखना। वहां राज्यवार सूची के साथ श्रेणीवार सूची भी उपलब्ध है। किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय में फीस जमा करने से पहले वहां नाम जरूर मिला लें। ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा के कोर्स के मामले में तो खास सावधानी रखें। वहां फर्जीवाड़े की गुंजाइश ज्यादा रहती है। दलालों और विज्ञापनों के भरोसे न रहें। कोई संस्थान कम समय में डिग्री का वादा करे तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। जल्दबाजी में लिया गया एक फैसला पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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